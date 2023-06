LIVE Svizzera-Francia 1-4, Europei calcio U21 in DIRETTA: il ‘biscotto’ lo fa l’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La nostra diretta termina qui, Amici di OA Sport! Rimanete collegati per tutti gli altri aggiornamenti!

22:45 C’è sconforto e rammarico. Questa uscita di scena deve far riflettere, seriamente, su tutto il sistema attuale.

22:40 Amici di OA Sport, alla fine il biscotto involontario l’ha fatto l’Italia! La squadra di Nicolato ha infatti clamorosamente perso il match contro la Norvegia per 0-1, facendo stappare la bottiglia di champagne agli elvetici che passano come seconda nella classifica avulsa. Si conclude così un Europeo partito male, con la sconfitta-farsa, e finito nel modo più amaro.

22:39 La Francia si è svegliata in colpevole ritardo! Dopo dieci minuti difficili ad inizio secondo tempo ha preso le redini del match e fatto piazza pulita della Svizzera. E’ bastato spingere 5% in più di quanto fatto in precedenza. Ma l’Italia sta rischiando, è sotto di un goal e senza pareggio sarebbe fuori dai giochi!

FINISCE QUI! LA FRANCIA BATTE LA SVIZZERA PER 4-1.

93′ Manca solo un minuto. Oramai possiamo dirlo. Biscotto sventato. Ma l’Italia quanto sta rischiando?

91′ Non succede quasi più nulla in campo, le squadre attendono solo il triplice fischio.

90′ Saranno quattro i minuti di recupero.

89′ Tiro in porta di Cherki, Saipi blocca

87′ La Francia di tanto in tanto prova delle incursioni, quasi sempre vincenti. In questo caso preferisce arretrare ed amministrare.

86′ Ancora rotazioni per la Francia in questi ultimi minuti. Fuori Kalulu, Lukeba e Barcola. Dentro Simakan, Diakite e Kalimuendo. Cambio anche per la Svizzera con Krasniqi e Di Giusto che subentrano ad Amodouni e Ndoye

83′ Come abbiamo detto per tutta la durata del match, la Francia ha completamente in mano la partita; è bastato spingere un minimo per dilagare contro una Svizzera imprecisa, scomposta e poco organizzata

81′ DILAGA LA FRANCIA!!!! GOL! GOL! GOL! 1-4. Il marcatore è il neo entrato Caqueret che ba a botta sicura dopo l’assist sulla destra di Barcola

80′ La Svizzera sembra uscita dalla partita. Sottolineiamo il “sembra”.

79′ La Francia adesso sì che insiste! I galletti tengono il pallino di un match dominato e viziato solo da loro ingenuità

77′ Si allontana lo spettro del biscotto?

74′ GOL FRANCIA! GOL FRANCIA! GOL FRANCIA!!!! ARRIVA FINALMENTE IL GOL DI CHERKI! SVIZZERA-FRANCIA 1-3. Entra con facilità il numero 10 che dopo essersi liberato dei rivali mette il pallone in rete

73′ Cambio nella Svizzera. Dentro Sohm, fuori Males

72′ OCCASIONISSIMA FRANCIA! Dopo un’azione arrembante Kalulu serve Cherki che mette con una magia un compagno a tu per tu con il portiere! Nulla da fare

71′ La Francia non spinge? Tentativo ghiotto di ripartenza non sfruttato.

68′ La Svizzera si riversa in avanti in modo scomposto. La Francia potrebbe tranquillamente approfittarne. Intanto cambio tra i francesi. Fuori Thuram, dentro Chotard. Intanto la Norvegia è passata in vantaggio sull’Italia..

66′ Amici di OA Sport, si entra in una fase delicatissima del match adesso. Se c’è da infornare il cosiddetto ‘biscotto’, il momento è arrivato. Vediamo che succede.

65′ GOL FRANCIA! GOL FRANCIA! GOL FRANCIA! BASTA UN NIENTE AI GALLETTI PER INCIDERE! RETE DI BARCOLA! Palla intercettata sulla trequarti, poi dialogo con Gouiri che per un attimo sbaglia ma trova l’affondo del compagno

64′ Cartellino giallo per Imeri (trattenuta), è il secondo della Svizzera.

63′ Cherki ci prova dal limite, ribattuta della difesa

62′ La Francia sta riprendendo a controllare il match tenendo il pallino del gioco.

60′ FUORIGIOCO FRANCIA! Dopo un’azione avvolgente da destra a sinistra viene servito Gouiri a tu per tu con il portiere. Ma è in offside

57′ Ancora pericolosa la Svizzera da contropiede che si guadagna un corner, fortunatamente nulla di fatto

56′ Lafee vola sul velluto e fa ripartire l’azione, poi serve Kaulu, la palla viene svirgolata in piena area e Gouiri non può controllarla a dovere…

54′ CHERKI CI PROVA DA POSIZIONE RAVVICINATA MA LA DIFESA SVIZZERA IN QUALCHE MODO MANDA IL CORNER. Poi nulla di fatto da calcio d’angolo (due battuti di seguito)

52′ Ancora la Svizzera pericolosissima con Ndoye che viene servito a tu per tu con Chevallier, bravissimo ad anticipare il suo avversario

49′ SVIZZERA PERICOLOSISSIMA! Spiovente dal versante destro, il 2 la passa ad Amdouni ma Chevallier neutralizza. Nulla di fatto dal corner successivo

48′ La Francia ruba la sfera a centrocampo ma non riesce a distendersi

47′ Parte Imeri, ma la barriera respinge.

46′ Punizione Svizzera da posizione molto interessante

45′ Prima incursione francese con un lancio luno da centrocampo, troppo lungo. Salpi amministra

SQUADRE IN CAMPO, PARTE IL SECONDO TEMPO!

21:47 Al momento le qualificate sono Francia (7 punti virtuali) e Italia (4 punti). Gli azzurri stanno ancora pareggiando con la Norvegia. Servirà un guizzo per gli uomini di Nicolato nel secondo tempo per non complicarsi ulteriormente la vita.

21:44 Mancano pochi minuti e ricomincerà il match. Sarà da valutare l’atteggiamento delle due compagini sperando che vinca stasera lo sport, a prescindere da tutto.

21:36 In corso l’intervallo. Un primo tempo di difficile lettura, con la Francia che domina possesso palla e passaggi e che riesce praticamente sempre ad arrivare vicino l’area. Ma nelle retrovie gli spazi sembrano aperti, troppo aperti. I primi 20′ minuti del secondo tempo saranno fondamentali per capire l’andazzo.

47′ Polemiche per un atterramento di Gouiri vicino l’area. Ma l’arbitro fischia! FINE PRIMO TEMPO. Tra Svizzera e Francia è 1-1. Al rigore messo a referto da Gouiri ha risposto Ndoye con una splendida rete

47′ Invece va in porta la Francia, Barcola guadagna il corner

46′ Punizione per la Francia! Rieder atterra Caqueret. La posizione è però lontana

45′ Intanto saranno due i minuti di recupero

44′ Cherki gira splendidamente per Barcola che però si incunea troppo e non supera la difesa svizzera

42′ Momento di stanca in queste battute finali del primo tempo

40′ La Francia sa avviluppare benissimo la difesa elvetica, le basta un niente per accendersi. Ma spesso una volta arrivati negli ultimi metri tenta sempre la cosa più complicata

37′ Che dire Amici di OA Sport. Si conferma una partita completamente imprevedibile, sperando non si concluda in modo prevedibile. La Francia ha più qualità e più estro, ma dietro appare vulnerabile.

34′ GOL SVIZZERA! ATTENZIONE! Azione molto bella della compagine elvetica che pareggia con Ndoye! Sul versante destro il Blum filtra in area su Imeri che lascia passare verso Amdouni, il quale serve sulla sinistra Ndoye che insacca la sfera nel sette. Davvero una bellissima azione

33′ La Fee sembra entrato molto bene. Il transalpino cerca di fare densità allargando la trama di gioco.

32′ Possesso palla francese quando mancano poco più di quindici minuti alla fine del primo tempo.

30’La Francia alterna alcune belle combinazioni collettive ad incursioni personali. C’è grande talento in questa squadra. Buona qualità anche su azioni velocizzate tra colpi di tacco e filtranti.

28′ Prima ammonizione della partita si tratta di Ndoye per la Svizzera che ha fermato la rpartenza di Le Fee

27′ IMERI! Ci prova ma trova il muro della difesa transalpina

26′ Triangolazione con Thuram che manda davanti Barcola davanti al portiere. Ma l’attaccante cicca il tiro

25′ Ora la Svizzera sta uscendo fuori, anche se le manca sempre l’ultimo passaggio.

24′ Occasione Svizzera su azione insistita con Amdouni che prova addirittura la rovesciata

23′ Thuram Cicca lo spiovente dal corner, ne approfitta la Svizera in contropiede con Males che tenta la penetrazione, nulla di fatto

22′ Che azione della Francia! Dialogo veloce tra Thuram e Cherki, la palla finisce in corner

19′ La Francia, quando inizia a macinare, gioca benissimo. Sembra netta la superiorità in confronto con gli elvetici in questi primi venti minuti

17′ Ci prova la Svizzera in qualche modo ma non approfitta del secondo corner. Nel frattempo durante l’azione del rigore la Francia ha sostituito Kone con Le Fee

15′ GOL FRANCIA! GOL FRANCIA! GOL FRANCIA! Dagli 11 metri Gouiri non sbaglia mandando il pallone sul versante destro basso

14′ Confermato il rigore! L’arbitro era andato a soccorrere un giocatore rimasto a terra. Oramai, dopo quello che è successo all’Italia, stavamo per gridare di nuovo allo scandalo…

12′ Ma cosa succede? All’inizio l’arbitro aveva dato un CALCIO DI RIGORE PER LA FRANCIA dopo una Incursione personale di Cherki che poi è stato falciato da Rieder. Poi però il Direttore di gara si è allontanato dall’area

10′ Il terreno scivoloso sta diventando una costante! La Svizzera grazie una ribattuta fortunosa era riuscita a ritrovarsi quasi davanti alla porta, ma è scivolata via.

8′ La Francia piano piano sta alzando il ritmo, recuperando il pallone a centrocampo e tentando delle incursioni manovrate.

6′ La qualità di Kalulu potrebbe essere un fattore in questa gara, il francese ha provato il dialogo con un suo compagno filtrando in area. Nulla da fare.

5′ Vanificato il corner, la difesa francese allontana i guai

4′ La Svizzera cerca di amministrare il gioco con possesso e giro palla, il terreno però non aiuta e gli elvetici faticano ad uscire con la sfera al di là della propria linea difensiva. Arriva però un corner per gli elvetici che grazie a un lancio lungo trovano la ribattuta dei francesi

2′ Normali fase di studio in queste primissime battute di incontro

INIZIO PRIMO TEMPO

20.44 Ora foto di rito, poi calcio d’inizio. Svizzera in completo rosso, calzoncini blu e maglia bianca per la Francia

20:43 Piove allo Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca. Vediamo quanto reggerà il terreno di gioco.

20:42 Adesso invece è il momento dell’Inno svizzero.

20:41 È il momento degli Inni Nazionali! Si comincia con quello francese.

20:40 Ci siamo quasi. Cinque minuti e si parte!

20:36 Diamo uno sguardo alle due panchine

Switzerland 12 Ammeter (GK) 21 Keller (GK) 5 Burch 6 Sohm 9 Stojilković 11 Vonmoos 14 Di Giusto 15 Bares 16 Müller 17 Kronig 18 Krasniqi 20 Omeragic France 1 Meslier (GK) 23 Bajic (GK) 2 Simakan 3 Larouci 6 Le Fée 9 Kalimuendo 12 Gendrey 13 Chotard 18 Diakite

20:30 Intanto nel pomeriggio è arrivato il responso nel Gruppo C: Inghilterra e Israele hanno staccato il pass per il turno successivo, con i britannici che hanno chiuso il raggruppamento a punteggio pieno con 9 punti, seguiti dagli israeliani a quota 4. Eliminata clamorasamente la Germania detentrice del titolo continentale! I teutonici infatti, dopo il pareggio con Israele e la sconfitta con la Repubblica Ceca hanno dovuto cedere il passo all’Inghilterra nell’ultimo match per 2-0

20:25 Di seguito invece l’undici iniziale della Francia

FRANCIA (4-3-1-2) 16 Chevalier L. (P), 20 Kalulu P, 4 Bade L., 14 Lukeba C., 5 Nkounkou N, 7 Kone K., 8 Caqueret M. (C), 19 Thuram K., 10 Cherki R., 17 Barcola B., 11 Gouiri A

20:22 Entrambe le squadre sono da poco entrate sul prato dello Stadio Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca (Romania). Ecco la formazione della Svizzera:

SVIZZERA (4-2-3-1) 1 Salpi, 2 Blum, 4 Stergiou, 13 Amenda, 3 Voullioz, 8 Jashari, 22 Rieder, 19 Males, 10 Imeri, 7 Ndoye, 23 Amdouni

20:21 Come abbiamo rimarcato più volte in questi giorni, quello tra Svizzera e Francia sarà un incontro a rischio biscotto. Gli azzurri infatti per passare il turno dovranno, oltre che chiaramente superare la Norvegia (partita che si giocherà in contemporanea), sperare che la Svizzera non batta i galletti per 3-2 o per 4-3. Questi risultati, a causa della classifica avulsa, inguaierebbero gli azzurri.

20:19 BUONASERA AMICI DI OA SPORT! Manca poco meno di mezz’ora all’inizio del match tra Svizzera e Francia

AMICI DI OA SPORT! Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE “anti biscotto” di Svizzera-Francia, terzo match valido per il raggruppamento D dei Campionati Europei U21 di Calcio, rassegna in scena in Georgia e in Romania. Sarà una partita importantissima in chiave Italia in quanto, allo Stadio Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca (Romania), potrebbe consumarsi un biscotto ancora più clamoroso rispetto al celeberrimo Svezia-Danimarca di Euro 2004.

Ricapitoliamo la situazione, non poco intricata. Al momento la classifica del Girone D vede la Francia a quota 6 punti, seguita dall’Italia e dalla Svizzera, entrambe appaiate a quota 3. Chiude quindi la Norvegia, al momento senza neanche una vittoria. Questo suggerisce un possibile arrivo con tre squadre a pari punti (nello specifico, sei), fattore che potrebbe aprire uno scenario sportivamente tragico proprio per gli azzurri.

Sì perché con l’arrivo di tre squadre appaiate a pari punti la qualificazione al turno successivo avverrebbe tramite la terrificante classifica avulsa seguendo i seguenti criteri: punti, differenza reti e gol negli scontri diretti. Al momento in questa classifica dettagliata guida la Francia (+1, 2-1), poi Italia (0, 4-4) e Svizzera (-1, 2-3). Sostanzialmente con un successo degli uomini di Nicolato contro la Norvegia, i nostri ragazzi potrebbero ugualmente salutare la competizione in caso di un successo della Svizzera sulla Francia con il risultato di 3-2 o 4-3.

In caso di 3-2 gli elvetici chiuderebbero il raggruppamento per primi (differenza reti uguale a 0 con 5 gol fatti e 5 subiti), mentre Francia e Italia si ritroverebbero con la stessa differenza reti (0) e con lo stesso numero di gol segnati (4), ma passerebbero i galletti grazie alla vittoria contestatissima ottenuta nello scontro diretto. In caso di 4-3 invece le tre squadre avrebbero la stessa differenza reti (0), con gli elvetici primi per maggior numero di goal segnati negli scontro diretti, e la Francia seconda (5 reti), mentre l’Italia sarebbe terza con 4 gol all’attivo.

OA SPORT dunque vi offre la diretta di Svizzera-Francia, match da seguire tutto d’un fiato sperando di sventare la beffa. Azione dopo azione, tiro dopo tiro, rete dopo rete (speriamo non troppe). Per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 20:45. Buon divertimento!

