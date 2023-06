LIVE Italia-Norvegia 0-1, Europei calcio U21 in DIRETTA: finisce qui la rassegna continentale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’ITALIA SI QUALIFICA AI QUARTI SE…TUTTE LE COMBINAZIONI E IL POSSIBILE ‘BISCOTTO’

LA DIRETTA LIVE DI SVIZZERA-FRANCIA U21 DALLE 20.45

Per questa diretta Live è tutto, non resta che augurare a voi, amici sportivi di OA Sport una buona serata. Un saluto e un ringraziamento.

L’Italia, arrivata a 3 punti come Svizzera e Norvegia, esce di scena per il minor numero di gol fatti negli scontri diretti (3) rispetto alla Svizzera (4). Azzurrini terzi davanti alla Norvegia (2 gol fatti negli scontri diretti).

22.40 Una storia sicuramente nata male e conclusa peggio, quella dell’Italia in questi Europei U21. Se nella partita con la Francia gli azzurrini potevano anche essere sollevati dal peso della sconfitta, visti gli episodi che condizionarono la partita d’esordio, in questa ci voleva sicuramente più concretezza. mancata lucidità sotto porta ed errori tecnici individuali a go-go hanno fatto sì che l’Italia non riuscisse a segnare un goal che avrebbe voluto dire qualificazione, vista la situazione che alla fine si è verificata nella partita tra Francia e Svizzera. Va detto che gli elvetici hanno mostrato un’attitudine da squadra di livello, chiudendosi sempre complessivamente bene e rischiando poco sui molti cross della squadra di Nicolato.

ITALIA-NORVEGIA 0-1. Finisce la partita e un amarissimo europeo per la squadra italiana.

90+5′ Controllo in area col braccio di Shairaoui.

90+4′ Incredibile occasione sprecata da Tonali che, in situazione di 3 contro 3 sbaglia un passaggio ai 30 metri, situazione che poteva diventare interessantissima.

90+4′ Carnesecchi respinge il tentativo.

90+2′ Punizione pericolosissima dal limite per la Norvegia. Con un goal ricordiamo si qualificherebbero ai quarti di finale.

90+1′ Tonali mette in mezzo, nessuno a deviare in rete.

90+1′ Male Cancellieri in area, perde l’attimo e tanta un tiro facilmente ribattuto!

5 minuti di recupero

90′ Lovato dolorante, ha messo male la caviglia in un contrasto con Sebulonsen.

90′ Fallo ingenuo di Lovato. Norvegia in avanti.

89′ Tiro cross di Ricci ribattuto da Daland.

89′ Cambiaghi in area, cross ribattuto.

88′ Indecisione di Carnesecchi che rischia non uscendo su un pallone in area.

88′ Hove ribattuto da Okoli, la Norvegia ci crede!

87′ Perde palla Colombo e ne nasce un corner norvegese.

85′ Splandido lancio di sinistro di Miretti per Cambiaghi che la mette in mezzo, nessuno arriva a concludere però.

84′ Daland mette alto di testa.

83′ Risposta di Carnesecchi su Nusa da distanza ravvicinata.

82′ Paratona di Carnesecchi su Hove!

81′ TRAVERSA ITALIA! Miretti spizza per Cambiaghi che da mezzo metro stampa il tentativo sulla traversa.

Sostituzione Norvegia. Kitolano e Wolfe per Zafeiris e Kamanzi.

80′ Crampi per Kitolano, perdita di tempo che genererà recupero.

79′ Miretti spara, angolo!

79′ Apre Miretti per Cambiaso che controlla e mette in mezzo, fallo laterale Italia.

77′ Fallo di mano di Colombo.

76′ SOSTITUZIONE ITALIA. Cancellieri per Okoli.

75′ Lancio troppo lungo di Tonali per Cambiaghi.

74′ Lovato allontana il cross norvegese di Wolfe.

74′ Sul cross arrivano a colpire Lovato e Okoli, forse disturbandosi, palla in out.

73′ Cambiaghi fermato in angolo.

72′ Tentativo di Nusa per Shairaoui sul fondo.

71′ SOSTITUZIONE Fuori Bellanova e Rovella per Cambiaso e Miretti.

70′ SOSTITUZIONE NORVEGIA. Fuori Ceide dentro Sharaoui.

70′ Colombo se la allunga in area.

69′ Cambiaghi chiuso da Heggelm.

67′ Italia al momento ancora qualificata, se la Francia vince basta non perdere di due goal.

66′ VANTAGGIO NORVEGIA BOTHEIM! Male gli azzurri in difesa, fermi, lasciano che Botheim ribatta in rete un tiro crosso sulla destra di Nusa dopo un incerto Carnesecchi.

64′ Lancio completamente sballato di Hove, palla regalata all’Italia.

61′ SOSTITUZIONI ITALIA. Fuori Gnonto e Pellegri rispettivamente per Colombo e Cambiaghi. Coppia azzurra uscita male nel concretizzare, vediamo se chi li ha sostituiti saprà graffiare lo score di questa partita ancora ferma sullo 0-0.

60′ Destro di Hove murato dalla difesa azzurra.

59′ Cross morbido di Wolfe appena fuori dalla portata di Botheim.

57′ ESTERNO DELLA RETE GNONTO!! Palla che, secondo noi era finita in corner. Scalvini lancia Pellegri che passa il pallone a Gnonto che calcia di destro a pochi centimetri dallo specchio.

56′ Campo per Gnonto, Italia arriva in transizione ma non conclude nulla. Palla tra le braccia di Klaesson.

55′ Evjan recupera e va da solo! Conclusione deviata in corner da Carnesecchi.

54′ Sinistro di Rovella dal limite alto! Altra chance avuta dall’ Italia.

53′ Parisi dentro per Pellegri! MURATO al momento della conclusione!

52′ Sinistro di Bellanova niente di chè, distante e alto.

52′ Parisi chiuso, comunque possesso ancora Italia.

50′ Giallo evitabile per Samuele Ricci. Fallo poco dopo centrocampo su un’azione che non prometteva nulla.

48′ Norvegia che per forza di cose dovrà scoprirsi, dato che deve vincere con due goal di scarto per sperare nella qualificazione.

47′ TIRO IN PORTA NORVEGIA! Ceide centrale tra le braccia di Carnesecchi.

46′ Stessi 11 in campo per Italia e Norvegia.

Inizia il secondo tempo decisivo per il proseguio degli Europei per l’Italia. Norvegia a battere il calcio d’inizio.

Primo tempo iniziato sotto la pioggia, anche abbastanza pesante, pioggia che è però cessata quasi subito. Wilfried Gnonto che ha accusato un problema alla caviglia proprio in occasione del primo tentativo della sua partita. Dopo qualche minuto di “collaudo” è stato però in gradi di proseguire.

FINE PRIMO TEMPO. ITALIA-NORVEGIA 0-0. Una prima frazione in cui le occasioni migliori sono state in favore dell’Italia, che ha dominato il palleggio in lungo e in largo. Protagonisti i cross di Bellanova, almeno 6, su cui però non è mai arrivata la deviazione vincente. Solo 2 i tiri della Norvegia, perlopiù velleitari, contro i 9 dell’Italia a cui è mancata però più volte la precisione nell’ultimo metro. Saltano alla mente le due di Gnonto, una clamorosa su cui l’italo-africano ha esitato perdendo l’attimo di battere a rete. Pellegri stesso si è “mangiato” una marcatura per uno con le sue caratteristiche di gioco aereo, abbastanza facile.

45+1′ Gran chiusura di Scalvini su Jatta.

44′ Serpentina di Gnonto che calcia sul muro norvegese.

43′ Giropalla Italia in attesa del varco giusto.

42′ Ennesimo cross in mezzo di Bellanova. Pellegri commette fallo cercando l’incornata.

40′ CHE OCCASIONE! Cross di Bellanova su cui spizza Tonali con deviazione, sul secondo palo stava per giungere Gnonto a botta sicura.

39′ Bella imbucata di Tonali che chiude l’uno-due con Rovella il quale però non arriva sul passaggio.

Francia-Svizzera 1-1

38′ Errore di Rovella che stava per costare caro, per fortuna Botheim scivola e non riesce a gestire l’imbucata. Azione che si conclude con un tiro fuori da parte di Evjen.

37′ Addirittura triplo cross dell’Italia! Bellanova non trova nessuno, la palla arriva dall’altro lato dove c’è Parisi che a sua volta non trova maglie azzurre, terzo cross del laterale nerazzurro su cui Pellegri mette fuori.

35′ Sebulonsen da fallo laterale mette in mezzo ma tra le braccia di Carnesecchi.

34′ Chiusura di Scalvini su Botheim, l’azzurro evita calcio d’angolo.

33′ TIRO PERICOLOSO DI RICCI! Cross di Parisi ribattuto, nessuno sul tiro di Ricci che viene deviato in corner da Daland.

32′ Conclusione velleitaria di Daland, che si era intrufolato nell’area di rigore azzurra. Pallone largo rimessa dal fondo per Carnesecchi.

30′ Bello scambio nello stretto tra Ricci e Tonali, passaggio dentro per Gnonto su cui fa buona guardia Kitolano.

29′ Zoppica vistosamente Gnonto, si scalda Niccolò Cambiaghi.

28′ Non nasce niente dalla punizione precedente.

27′ Ribaltamento di campo con Parisi che scende ancora e ottiene una punizione pericolosa.

26′ OCCASIONE NORVEGIA: Jatta defilato in area prova a servire Botheim, gran chiusura di Rovella!

25′ Cross di Ceide troppo lungo per Jatta.

24′ Tunnel di Rovella fine a se stesso, azzurro che nell’azione successiva perde un brutto pallone cercando l’apertura su Parisi.

22′ Rovella serve Gnonto che, in area di rigore, commette l’errore di provare in un paio di finte di troppo e viene fermato.

21′ Gran giocata di Ceide che serve sulla fascia sinistra Wolfe, cross ribattuto da Bellanova. Italia che riconquista palla dopo la rimessa.

19′ Parisi lascia sul posto il terzino norvegese e serve Pellegri spalle alla porta. L’azione non si concretizza ma l’imprevedibilità del classe 2002 potrebbe fare la differenza nel corso della partita.

17′ Cross di Ricci, trovato bene in area di rigore ribattuto in fallo laterale.

17′ Francia in vantaggio. In questo momento Italia qualificata come seconda nel girone D.

16′ Lancio lungo preda del portiere norvegese. In campo solo l’Italia.

14′ GRANDE OCCASIONE PELLEGRI! Cross coi giri contati di Rovella per Pellegri che di testa da posizione ravvicinata mette a lato.

12′ Stavolta bel cross di Bellanova che trova in area Gnonto che di testa manda a lato di molto.

11′ Rischia tantissimo Klaesson sulla pressione di Parisi, rinvio appena oltre le gambe del giocatore azzurro dell’Empoli.

10′ Brutto errore di Tonali che poi rimedia e serve Gnonto che va da Pellegri, ribattuto da Daland.

8′ Grande verticalizzazione di Tonali e sponda ottima di Pellegri su cui stava per nascere un’azione pericolosa per l’Italia. Cross sbagliato di Okoli però.

6′ Giallo per Evjen. Parisi scende sulla sinistra a tutta velocità, il norvegese lo atterra. INIZIA A PIOVERE FORTE!

6′ Errore di Gnonto che stava per scatenare Ceide in campo aperto. Buona chiusura di Bellanova.

4′ Cross di Bellanova troppo lungo per tutti. Rimessa dal fondo Norvegia.

3′ Non c’è praticamente nessuno a Cluj per questa fondamentale partita che chiude il girone D.

1′ Recupera la palla il team norvegese proprio con Botheim ma un buon intercetto di Rovella rimedia alla mini disattenzione.

20.44 Si parte! Il primo pallone sarà per gli azzurrini!

20.43 Inno di Mameli iniziato! Faccia giusta in casa Italia, almeno da questo pre-match.

20.42 Inno nazionale norvegese in corso. Due giocatori della Serie A italiana in campo quest’oggi nelle fila del team scandinavo. Ceide del Sassuolo e Botheim della Salernitana.

20.40 Anche una chance di qualificazione come prima del girone può realizzarsi per gli azzurrini questa sera, in caso di vittoria rotonda della Svizzera.

20.38 Sarà importante iniziare bene la partita per gli uomini di Nicolato, perché l’avversario odierno sarà più tosto di quello che ci potremmo aspettare, certo è che una Norvegia già, quasi, eliminata può eccome essere battuta.

20.35 Ci siamo! Tra 10 minuti si parte.

20.00 FORMAZIONI UFFICIALI:

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi, Okoli, Lovato, Scalvini; Bellanova, Rovella, Tonali, Ricci, Parisi; Pellegri, Gnonto. Allenatore: Nicolato

NORVEGIA (4-4-2): Klaesson, Sebulonsen, Daland, Hegghelm, Wolfe; Evjen, Kitolano, Hove, Ceide; Botheim, Jatta. Allenatore: Smerud.

Buonasera amici di OA Sport appassionati di calcio e benvenuti alla diretta Live del match decisivo per la qualificazione degli “azzurrini” della nazionale contro la Norvegia agli europei di calcio under 21 in Romania e Georgia.

Dopo il ladrocinio del primo incontro del girone, perso per 2 reti a 1 con la Francia, i ragazzi di coach Nicolato hanno saputo raddrizzare la rassegna continentale vincendo per 3-2 nella seconda partita del girone D contro la Svizzera, in cui gli azzurri si erano trovati anche 3-0 a fine primo tempo. Partita che si era poi complicata col ritorno degli elvetici che hanno saputo far vivere all’Italia un brutto “quarto d’ora finale”. Alla fine però tutto è andato per il meglio ed eccoci quindi alla partita di stasera, che potrebbe regalare l’accesso ai quarti di finale. Con una vittoria questa sera la Nazionale italiana under 21 non sarebbe infatti del tutto certa del passaggio del turno.

Norvegia, fanalino di coda del girone ma non per questo meno temibile, che si è arresa pur avendo dato filo da torcere alla Francia, piegandosi solo a un gol di Olise pesantissimo, poiché ha permesso ai galletti d’oltralpe di passare alla fase a eliminazione diretta. Come detto agli azzurrini potrebbero non bastare i 3 punti, poiché in caso di arrivo di Svizzera, Francia e Italia a 6 punti ci sarebbe da controllare la classifica avulsa che, in caso di una vittoria con “molti” goal da parte degli elvetici sui francesi, farebbe rimpiangere e non poco quell’incredibile svista arbitrale della prima partita del girone.

Vedremo, sicuramente i ragazzi di Nicolato dovranno sfoderare una prestazione molto solida e concreta, perché la Norvegia non si batterà da sola. Una volta ottenuti i 3 punti necessari sarà la volta dei vari conti della serva. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la diretta Live della partita che inizierà alle ore 20.45 in contemporanea con Svizzera-Francia.

Foto: LaPresse