Dove vedere Francia-Svizzera in tv? Canale esatto, programma, orario: Italia interessata al rischio biscotto

Oggi mercoledì 28 giugno (ore 20.45) si gioca Francia-Svizzera, match valido per la fase a gironi degli Europei Under 21 di calcio. L’Italia è spettatrice interessata di questa partita: gli azzurri scenderanno in campo contemporaneamente per fronteggiare la Norvegia, ma una vittoria contro gli scandinavi potrebbe non essere sufficiente per passare il turno. La nostra Nazionale deve infatti imporsi nel proprio incontro, ma contestualmente deve sperare che la Svizzera non batta la Francia per 3-2, 4-3, 5-4 e via dicendo.

Nel caso di contemporanea vittoria da parte di Italia e Svizzera, infatti, si materializzerebbe un arrivo alla pari a quota 6 punti e si andrebbe a vedere la classifica avulsa. Un 3-2, 4-3 e via dicendo da parte degli elvetici promuoverebbe proprio i rossocrociati e i transalpini ai quarti di finale, mentre la nostra Nazionale verrebbe eliminata. C’è dunque il concreto rischio di un biscotto, che gli uomini di Nicolato sperano di evitare. Il passaggio del turno arriverebbe anche in caso di pareggio e contemporanea non vittoria della Svizzera contro la Francia, mentre in caso di sconfitta bisognerebbe sperare in un ko elvetico e poi ricorrerere alla differenza reti.

Dove vedere Francia-Svizzera in tv? Questa sera non è prevista la diretta televisiva per questa partita. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Uefa Tv e in diretta live testuale su OA Sport. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streamign di Francia-Svizzera, match valido per la fase a gironi degli Europei Under 21 di calcio.

CALENDARIO FRANCIA-SVIZZERA EUROPEI UNDER 21

Mercoledì 28 giugno

Ore 20.45 Francia vs Svizzera

PROGRAMMA FRANCIA-SVIZZERA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Uefa Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse