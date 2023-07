F1, Verstappen davanti alle Ferrari nelle prove libere del GP d’Austria. Delusione Aston Martin

Prima e unica sessione di prove libere che va in archivio al Red Bull Ring di Spielberg con il miglior tempo del solito Max Verstappen, che ha beffato le Ferrari proprio all’ultimo tentativo confermandosi il favorito d’obbligo in vista delle qualifiche odierne per il Gran Premio d’Austria 2023, valevole come nono round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Il leader del campionato ha faticato nei primi run con gomme hard accusando troppo sottosterzo, per poi trovare un buon feeling invece nel time-attack con la mescola media dopo un cambiamento di set-up sulla sua RB19. L’olandese della Red Bull ha rifilato 241 millesimi a Carlos Sainz e 270 a Charles Leclerc, rispettivamente 2° e 3° per la Ferrari utilizzando però le gomme morbide per simulare il time-attack.

Buone sensazioni comunque almeno sul passo per la Scuderia di Maranello, in attesa di sprigionare tutto il potenziale della macchina a partire dalle qualifiche. Quarta piazza per la Mercedes di Lewis Hamilton a 509 millesimi dalla vetta, mentre è solo quinto Sergio Perez con l’altra Red Bull a 520 millesimi dal compagno di squadra olandese.

Più distanti le Aston Martin, con Lance Stroll 6° a 0.598 dalla testa e Fernando Alonso addirittura 8° a 914 millesimi subito davanti alla Mercedes di George Russell non girando però con le soft nel finale. Riscontri incoraggianti sul giro secco infine per Haas e Alfa Romeo, con Kevin Magnussen 7° e Guanyu Zhou 10°, ma si preannuncia una battaglia molto aperta per entrare in Q3.

CLASSIFICA FP1 GP AUSTRIA 2023 F1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.742 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.241 5

3 Charles LECLERC Ferrari+0.270 4

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.509 6

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.520 5

6 Lance STROLL Aston Martin+0.598 6

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.755 4

8 Fernando ALONSO Aston Martin+0.914 4

9 George RUSSELL Mercedes+0.954 4

10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.038 5

11 Alexander ALBON Williams+1.052 5

12 Oscar PIASTRI McLaren+1.067 6

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.104 4

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.105 5

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.243 4

16 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.275 4

17 Logan SARGEANT Williams+1.276 5

18 Esteban OCON Alpine+1.460 4

19 Pierre GASLY Alpine+1.545 6

20 Lando NORRIS McLaren+1.626 4

Foto: Lapresse