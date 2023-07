F1, quali aggiornamenti ha portato la Ferrari da Barcellona a Zeltweg? Le chiavi per una netta risalita

La Ferrari chiude con un sorriso convinto le qualifiche del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, è Max Verstappen, tanto per cambiare, a centrare la partenza al palo in vista della gara di domenica (domani il programma sarà dedicato a qualifiche shoot-out e Sprint Race) ma le vetture del Cavallino Rampante hanno fatto davvero sollevare diverse sopracciglia.

Il due volte campione del mondo sulla pista di casa della Red Bull ha concluso con il tempo di 1:04.391 precedendo per appena 48 millesimi Charles Leclerc e per 190 Carlos Sainz. Alle loro spalle, poi, Lando Norris, Lewis Hamilton e le due Aston Martin. Una prestazione di livello per le due monoposto del Cavallino Rampante che, come si era già intravisto in Canada, si stanno mettendo alle spalle una prima parte di campionato davvero complicata.

La svolta, tanto attesa, è arrivata nel weekend del Gran Premio di Spagna. A livello di risultati e competitività, uno dei peggiori dell’interno anno ma, come aveva sentenziato il team principal Frederic Vasseur al termine della gara catalana, il corposo pacchetto di aggiornamenti portato al Montmelò, aveva segnato la giusta direzione per la SF-23. Sul momento non era semplice credere alle parole del manager francese, ma quanto visto a Montreal e nella prima giornata del weekend austriaco, sembra andare a confortare la fiducia della scuderia emiliana.

Ma, nello specifico, cosa ha portato la Ferrari in pista in queste ultime settimane? Le novità sono davvero numerose, per una versione quasi 2.0 della vettura tinta di rosso. Nel fine settimana spagnolo, per esempio, sono state proposte nuove pance (con una conformazione più simile ad Aston Martin e Red Bull), quindi un nuovo fondo e ali più definite, fino a giungere ai dettagli degli specchietti. Aggiornamenti che hanno visto un buon esito anche in Canada e che, sfruttando il Filming Day di qualche giorno fa a Fiorano, hanno avuto una ulteriore versione.

Per il weekend tra i monti della Stiria, infatti, il team di Maranello ha deciso di forzare ancora, con un fondo ancor più definito a livello dei Canali Venturi, quindi ali con nuove definizioni e altri piccoli dettagli lungo fiancate, pance e corpo vettura. Per quanto visto anche nella giornata odierna, la direzione sembra quella giusta. Certo, Max Verstappen è e rimane il punto di riferimento del gruppo, ma la Ferrari appare decisamente meno in “alto mare” rispetto a qualche settimana fa, con una SF-23 che, specialmente sul passo gara e nel comportamento con le gomme, faceva acqua da tutte le parti.

Foto: LaPresse