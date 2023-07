F1, Carlos Sainz: “Belle qualifiche per la Ferrari, possiamo puntare al podio in Austria”

E’ arrivata la sesta pole-position stagionale per Max Verstappen nel GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Spielberg l’olandese della Red Bull ha saputo precedere le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. La conferma dello stato di “Cannibale” per Max, ma anche l’evidenza che gli aggiornamenti della Rossa, per quanto visto oggi, hanno funzionato.

La SF-23, infatti, si presentava con una versione modificata all’ala anteriore e al fondo. Leclerc e Sainz ora sono attesi a una conferma in un weekend molto particolare che domani avrà la Sprint Shoout e la Sprint Race, dal momento che questo time-attack è valso per lo schieramento di partenza della gara domenicale.

“Una buona giornata e ottime qualifiche per la squadra. Non ci aspettavamo di essere così vicini. Il weekend, comunque, è lungo dal momento che domani ci aspetta la Sprint Shootout e la Sprint Race e questo time-attack è valso essenzialmente per la griglia di domenica“, ha ricordando Sainz.

“L’obiettivo è quello di salire sul podio, dobbiamo lavorare sui dettagli, ben sapendo che su una pista così corta faranno ancor di più la differenza“, la chiusura dell’iberico.

Foto: LaPresse