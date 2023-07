DIRETTA F1, GP Austria 2023 LIVE: la griglia di partenza. 2° Leclerc, 3° Sainz. Vasseur: “Stiamo lavorando tantissimo”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.12 E quindi ce l’ha fatta di nuovo Max Verstappen, strappando la pole anche al Red Bull Ring. Ottima risposta delle Ferrari che si fermano a pochi millesimi. Bene anche Norris, splendido quarto, mentre Perez e Russell sprofondano. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.

18.10 CLASSIFICA TEMPI Q3

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.391 6

2 Charles LECLERC Ferrari+0.048 6

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.190 7

4 Lando NORRIS McLaren+0.267 7

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.428 7

6 Lance STROLL Aston Martin+0.502 8

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.520 7

8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.699 7

9 Pierre GASLY Alpine+0.779 6

10 Alexander ALBON Williams+1.432 6

BANDIERA A SCACCHI – Verstappen in pole, poi Leclerc e Sainz, quarto Norris e Hamilton

-1 minuto: Verstappen vola in 1:04.391, Sainz ci prova ed è secondo per 190 millesimi, arriva Leclerc ed è secondo per 48 millesimi!!!!!!!!!!!!

-2 minuti: niente, cancellato anche il tempo di Albon. Davvero uno stillicidio quello che stiamo vedendo con i track limits. Verstappen di nuovo in pista, piano piano tutti gli altri. Si lanciano per l’ultimo giro

-3 minuti: si lancia Albon da solo ed è sesto a 837 millesimi. Davanti a Alonso, Gasly, Hulkenberg e Stroll.

-4 minuti: AGGIORNAMENTO TEMPI Q3

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.503 5

2 Charles LECLERC Ferrari+0.206 5

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.424 6

4 Lando NORRIS McLaren+0.498 6

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.558 6

6 Fernando ALONSO Aston Martin+1.021 7

7 Pierre GASLY Alpine+1.130 6

8 Alexander ALBON Williams+1.320 7

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.400 5

10 Lance STROLL Aston Martin- – 5

-6 minuti: Hamilton poi crolla nel T2 e T3 e si ferma in quinta posizione a 558 millesimi

-7 minuti: Norris quarto a 498 millesimi, Alonso quinto a 1.021 con gomma usata, si lancia Hamilton e record nel T1!

-8 minuti: Verstappen fa segnare il primo tempo in 1:04.503, SAinz si ferma a 424 millesimi, Leclerc secondo a 206!

-10 minuti: entrano in azione anche le Ferrari, ora si inizia a fare sul serio!

-11 minuti: in pista per ora solamente Albon e Verstappen. Gli altri se la prendono più comoda

17.54 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA Q3!!!!!!!!!!

17.53 Pochi secondi e sarà Q3! Verstappen è l’ovvio favorito, ma le Rosse non sembrano lontane, specialmente Sainz. Leclerc, invece, fatica nel T1.

17.52 Davvero incredibile quello che sta succedendo a livello di track limits. Perez si è visto cancellare tutti i tempi della Q2 e domenica scatterà 15°! Russell, invece, delude ed è solo 11° a 41 millesimi da Albon

17.50 RIEPILOGO TEMPI Q2

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.951 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.024 5

3 Lando NORRIS McLaren+0.087 5

4 Pierre GASLY Alpine+0.133 5

5 Charles LECLERC Ferrari+0.136 4

6 Lance STROLL Aston Martin+0.170 4

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.230 6

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.237 5

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.350 4

10 Alexander ALBON Williams+0.436 5

11 George RUSSELL Mercedes+0.477 6

12 Esteban OCON Alpine+0.502 5

13 Oscar PIASTRI McLaren+0.654 4

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.729 5

15 Sergio PEREZ Red Bull Racing+61.737 5

17.48 ELIMINATI RUSSELL E PEREZ! CLAMOROSO!!

17.47 Stroll sesto, Alonso settimo, Hamilton ottavo ma ora diventa nono. CANCELLATO IL TEMPO DI PEREZ!! OUT!!

BANDIERA A SCACCHI! Vediamo gli ultimi crono!! Perez secondo a 39 millesimi, Russell ora è 11°!

-1 minuto: si lanciano tutti! Vediamo cosa succederà e chi arriverà nella Q3!!! Cancellato anche il tempo di Russell!

-2 minuti: AGGIORNAMENTO TEMPI Q2

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.951 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.085 4

3 Lando NORRIS McLaren+0.087 4

4 Charles LECLERC Ferrari+0.136 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.237 5

6 Pierre GASLY Alpine+0.357 4

7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.411 3

8 Fernando ALONSO Aston Martin+0.431 5

9 Alexander ALBON Williams+0.436 4

10 George RUSSELL Mercedes+0.457 5

11 Esteban OCON Alpine+0.502 4

12 Lance STROLL Aston Martin+0.555 3

13 Oscar PIASTRI McLaren+0.654 3

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.729 4

15 Sergio PEREZ Red Bull Racing+61.737 5

-3 minuti: Attenzione!! Cancellato il tempo di Perez che ora sarebbe ultimo!

-3 minuti: Leclerc non brilla ed è quinto a 136 millesimi, Hamilton si ferma in sesta a 237. Ora sarebbe eliminato Russell, con Alonso nono. 12° Ocon, poi Stroll e Piastri

-4 minuti: Alonso quarto a 104 millesimi, Albon ottavo a 436, ora parte Leclerc, Hamilton record nel T1!

-5 minuti: Verstappen fa segnare 1:04.951 ed è primo, Perez è terzo a 284 millesimi, arriva Sainz ed è secondo a 85!

-6 minuti: Ocon quarto a 415 millesimi, ma arriva Gasly secondo a 270. Si rilanciano le Red Bull che, al momento, sarebbero eliminate assieme a Stroll

-7 minuti: AGGIORNAMENTO TEMPI Q1

1 Lando NORRIS McLaren1:05.038 4

2 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.324 3

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.344 4

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.448 3

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.514 4

6 Oscar PIASTRI McLaren+0.567 3

7 Charles LECLERC Ferrari+0.622 3

8 George RUSSELL Mercedes+0.653 4

9 Lance STROLL Aston Martin+59.651 3

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+61.650 4

11 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 4

12 Pierre GASLY Alpine- – 4

13 Esteban OCON Alpine- – 4

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 4

15 Alexander ALBON Williams- – 3

-9 minuti: Norris in vetta in 1:05.038, Leclerc solo ottavo a 622 millesimi, poi Russell, Verstappen e Perez senza tempo

-10 minuti: settimo Hamilton, mentre il tempo di Verstappen viene cancellato per aver valicato i limiti di curva 10

-11 minuti: Verstappen chiude il suo primo giro in 1:04.955, Perez 1:05.028, Leclerc lascia perdere il suo giro, Sainz 1:05.486

-13 minuti: Verstappen è il primo a lanciarsi. Vedremo se l’olandese farà subito il vuoto

-14 minuti: tutti in pista! Le Mercedes ancora una volta attendono qualche istante

17.31 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA Q2!!!!!! Le Red Bull sono all’uscita dalla pit-lane già da 2 minuti.

17.29 A breve parte la Q2. Perez ha messo in scena un primo guizzo dopo tanto grigio. Vedremo se la Ferrari riuscirà a confermarsi.

17.27 CLASSIFICA TEMPI Q1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.116 2

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.061 3

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.223 2

4 Pierre GASLY Alpine+0.399 2

5 Charles LECLERC Ferrari+0.461 2

6 Lando NORRIS McLaren+0.501 3

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.539 3

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.557 3

9 Alexander ALBON Williams+0.557 3

10 Oscar PIASTRI McLaren+0.567 3

11 George RUSSELL Mercedes+0.570 3

12 Lance STROLL Aston Martin+0.594 3

13 Esteban OCON Alpine+0.613 2

14 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.624 2

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.647 3

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.668 3

17GuanyuZHOUAlfa Romeo+0.702 3

18 Logan SARGEANT Williams+0.832 3

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.855 3

20 Nyck DE VRIES AlphaTauri+0.858

17.25 ELIMINATI: Tsunoda, Zhou, Sargeant, Magnussen e De Vries.

17.24 Albon sale in 8a posizione, Hulkenberg 11°, Sargeant eliminato, Ocon migliora, De Vries out

BANDIERA A SCACCHI – Andiamo a vedere gli ultimissimi crono!

-1 minuto: Alonso non migliora il suo crono ma anche per un impeding di Piastri in curva 10. Hulkenberg, Albon, Ocon, Sargeant e De Vries vanno a caccia della Q2. Perez secondo a 61 millesimi

-2 minuti: Leclerc migliora nel T1 in 16.588 ma non lo fa nel T2. Il monegasco chiude in 1:05.577 e lima qualche millesimo. Ottimo Norris che segna il record nel T2 e si porta al secondo posto a 63 millesimi!

-3 minuti: Stroll piazza il record nel T3 ma risale solo in 11a posizione a 682 millesimi. Ora ultimo tentativo per tutti, sarà una Q1 decisa sui millesimi!

-4 minuti: al momento eliminati Stroll, Ocon, Sargeant, De Vries e Hulenberg.

-5 minuti: crollano le temperature. Asfalto a 40°. Gasly sale in settima posizione a 586 millesimi. Russell scivola in 13a ma ora migliora e chiude nono a 715

-6 minuti: Perez non migliora e rimane ottavo a 794 millesimi dal compagno. 11° Russell a 881 millesimi, a rischio Stroll, Ocon e Gasly

-7 minuti: Verstappen al comando in 1:05.116, poi Sainz a 223 millesimi, Leclerc terzo a 461, poi Norris, Alonso e Hamilton

-8 minuti. si lancia Sainz 16.435 nel T1, Leclerc 16.622, mentre Alonso vola in 1:05.655, superato da Norris in 1:16.617

-9 minuti: in pista le due Rosse con le gomme soft nuove, molti stanno attendendo qualche istante in più…

-10 minuti: mentre i piloti tornano a lanciarsi, e si fanno minacciose un po’ di nuvole, viene cancellato anche il tempo di Hamilton! Ritardo colpevole…

-11 minuti: cancellato il tempone di Verstappen. L’olandese è uscito largo in curva 10, l’ultima per cui ora è Piastri al comando!

17.12 SEMAFORO VERDE!! RIPARTE LA Q1!! Mancano 11:49.

17.10 CLASSIFICA PROVVISORIA Q1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.190 1

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.703 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.720 1

4 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.816 1

5 Lance STROLL Aston Martin+0.949 1

6 Charles LECLERC Ferrari+1.047 1

7 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.131 1

8 Fernando ALONSO Aston Martin+1.133 1

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.236 1

10 Alexander ALBON Williams+1.306 1

11GuanyuZHOUAlfa Romeo+1.308 1

12 Lewis HAMILTON Mercedes+1.533 1

13 George RUSSELL Mercedes+1.569 1

14 Pierre GASLY Alpine+1.776 1

15 Logan SARGEANT Williams+2.030 1

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+40.344 1

17 Carlos SAINZ Ferrari+46.307 1

18 Lando NORRIS McLaren+68.615 1

19 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 1

20 Esteban OCON Alpine- – 1

17.08 Bottas è riuscito a sbloccare la sua vettura e ora torna ai box. Tra pochi istanti potrà tornare in azione la Q1.

17.06 BANDIERA ROSSA! La Alfa Romeo di Bottas rimane ferma all’uscita di curva 1. Errori del finlandese nel suo giro lanciato.

-11 minuti: si lanciano le Mercedes. Hamilton chiude in 12a posizione a 1.533, mentre Bottas è in testa-coda all’uscita dei box

-12 minuti: Leclerc chiude al sesto posto a 1.046 da Verstappen, Sainz chiude un giro su tempi altissimi

-13 minuti: Perez va a segnare 1:05.910, con 98 millesimi su Hulkenberg, poi Piastri in 1:05.893, ma ecco Verstappen in 1:05.190

-14 minuti: si lanciano i primi piloti, Ferrari in pista con soft usate in questo primo tentativo

-15 minuti: i piloti vengono avvertiti di stare molto attenti al traffico, sia per non rovinare il proprio giro, sia per evitare gli ormai celebri impeding

-16 minuti: le Ferrari entrano in azione in questo momento, attendono ancora Mercedes e Alpine

-17 minuti: subito tutti in pista con le gomme soft, come sempre Red Bull che si piazzano tra i primi ad uscire.

17.00 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA LA Q1!!!!!!!

16.58 Pochi istanti e si parte! Condizioni meteo perfette. Scongiurato il rischio pioggia che sembrava scontato. Temperatura di 29° e 43° sul tracciato.

16.56 Anche la Aston Martin sembra pronta per battagliare per a pole position. Alonso e Stroll hanno a disposizione una Aston Martin che su questa pista potrebbe essere eccellente nel T2, meno sui tratti più filanti.

16.53 P1 che ha dimostrato anche come la Mercedes sia in forma sulla pista austriaca. Hamilton e Russell sono pronti a dare battaglia per centrare la migliore posizione possibile. La W14 dopo la rivoluzione di Monaco cerca ulteriori conferme.

16.50 In casa Ferrari, sono arrivate ulteriori novità sulle SF-23 con la speranza di proseguire sulla linea tracciata in Canada. La vettura di Maranello ha messo in mostra passi in avanti, con la concentrazione massima a livello di passo gara. Vedremo come risponderà in qualifica.

16.47 Iniziamo ad addentrarci nelle qualifiche! Il grande favorito per la pole position, nemmeno a dirlo, è Max Verstappen. Il bi-campione del mondo sembra inarrestabile, tanto che nella P1 ha piazzato il miglior crono con 2 decimi sulle Ferrari e una mescola di svantaggio…

16.44 Qualche curiosità A Spielberg in 13 occasioni (35,1%) il vincitore è partito dalla pole position. A Spielberg in 22 occasioni (59,5%) il vincitore è partito dalla prima fila. Il pilota peggio qualificato capace di vincere il GP d’Austria è stato Alan Jones, che nel 1977 si impose partendo dalla 14ma posizione.

16.41 Sul fronte dei team, vige un equilibrio più unico che raro. Abbiamo infatti ben tre squadre impostesi in 6 occasioni! La prima a raggiungere tale quota è stata McLaren, grazie ai successi di Niki Lauda (1984), Alain Prost (1985, 1986), Mika Häkkinen (1998, 2000) e David Coulthard (2001). La Ferrari ha appaiato la storica rivale proprio lo scorso anno, in virtù delle affermazioni di Lorenzo Bandini (1964), Jacky Ickx (1970), Eddie Irvine (1999), Michael Schumacher (2002, 2003) e Charles Leclerc (2022). Nel mezzo, però, la Mercedes ha raggiunto le 6 vittorie a Spielberg, seppur “sfruttando” un GP di Stiria. Ai già menzionati trionfi di Hamilton (2016, 2020) e Bottas (2017, 2020), bisogna aggiungere quelli di Nico Rosberg (2014, 2015).

16.38 Tra chi è attualmente in pista, si contano altri tre protagonisti capaci di affermarsi in questo autodromo. Si tratta di Lewis Hamilton (GP Austria 2016, GP Stiria 2020), Valtteri Bottas (GP Austria 2017 e 2020) e Charles Leclerc (GP Austria 2022).

16.35 Prima di entrare nel vivo delle qualifiche facciamo un po’ di storia. Il pilota più vincente in assoluto a Spielberg è Max Verstappen, impostosi complessivamente 4 volte (GP d’Austria 2018, 2019 e 2021 + GP Stiria 2021). Se, invece, ci riferiamo esclusivamente al GP d’Austria, c’è un altro uomo riuscito a primeggiare in 3 occasioni. Si tratta di Alain Prost, trionfatore nel 1983, 1985 e 1986. Tra chi è attualmente in pista, si contano altri tre protagonisti capaci di affermarsi in questo autodromo. Si tratta di Lewis Hamilton (GP Austria 2016, GP Stiria 2020), Valtteri Bottas (GP Austria 2017 e 2020) e Charles Leclerc (GP Austria 2022).

16.32 LA CLASSIFICA DELLA P1 DEL GP D’AUSTRIA F1 2023

1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:05.742 30

2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:05.983 +0.241s 32

3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:06.012 +0.270s 33

4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:06.251 +0.509s 34

5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:06.262 +0.520s 32

6 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:06.340 +0.598s 29

7 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:06.497 +0.755s 27

8 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:06.656 +0.914s 31

9 63 George Russell MERCEDES 1:06.696 +0.954s 28

10 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:06.780 +1.038s 33

11 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:06.794 +1.052s 23

12 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:06.809 +1.067s 36

13 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:06.846 +1.104s 30

14 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:06.847 +1.105s 33

15 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:06.985 +1.243s 34

16 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:07.017 +1.275s 36

17 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:07.018 +1.276s 25

18 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:07.202 +1.460s 30

19 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:07.287 +1.545s 28

20 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:07.368 +1.626s 20

16.29 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 2023

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 321

2 MERCEDES 167

3 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 154

4 FERRARI 122

5 ALPINE RENAULT 44

6 MCLAREN MERCEDES 17

7 ALFA ROMEO FERRARI 9

8 HAAS FERRARI 8

9 WILLIAMS MERCEDES 7

10 ALPHATAURI HONDA RBPT 2

16.26 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2023

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 195

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 126

3 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 117

4 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 102

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 68

6 George Russell GBR MERCEDES 65

7 Charles Leclerc MON FERRARI 54

8 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 37

9 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 29

10 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 15

11 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 12

12 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 7

13 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 6

14 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 5

15 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 5

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 4

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 2

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 2

19 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

20 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

16.23 Domani, invece, alle ore 12.00 toccherà alle qualifiche shoot-out, perchè alle ore 16.30 saremo prontissimi per la Sprint Race! Il nuovo format, infatti, vuole un sabato “a sé stante”.

16.20 Siamo giunti al nono appuntamento della stagione e vivremo un programma davvero particolare. Alle 17.00 toccherà alle qualifiche, che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domenica.

16.15 Buongiorno e bentornati al Red Bull Ring, tra 45 minuti esatti prenderanno il via le qualifiche del GP d’Austria

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato del Red Bull Ring si inizia subito a fare sul serio. Dopo la prima, ed unica, sessione di prove libere disputata in precedenza, dalle ore 17.00 si partirà con le qualifiche.

La Q1, come detto, prenderà il via alle ore 17.00 e ci darà modo di assistere ai piloti che andranno a caccia della pole position. Informazione importante. Le qualifiche odierne andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara di domenica (il via alle ore 15.00) mentre domattina toccherà alle qualifiche shootout che definiranno la griglia di partenza della Sprint Race del pomeriggio (ore 16.30).

Ci attendono tre manche di qualifica davvero vibranti con grande equilibrio e una pista che regala sempre emozioni. Non ultimo, il rischio pioggia sarà sempre dietro l’angolo, per cui tutto sarà rimesso in palio. Il favorito numero uno sarà come sempre Max Verstappen, con Mercedes, Ferrari e Aston Martin che battaglieranno per un posto al sole.

La Q1 scatterà alle ore 17.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo delle qualifiche della Formula Uno al Red Bull Ring. Buon divertimento!

Foto: LaPresse