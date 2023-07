Cosa è successo a Sergio Perez e perché parte così indietro nel GP d’Austria

Prosegue la crisi senza fine di Sergio Perez. Se per il campione del mondo Max Verstappen tutto va a gonfie vele e l’olandese continua a fare incetta di pole position e vittorie, per il messicano della Red Bull qualcosa si è evidentemente inceppato dopo la controprestazione di Montecarlo, infilando altre prove decisamente negative a Barcellona e a Montreal e cominciando decisamente in salita il weekend a Spielberg.

Perez partirà dalla quindicesima posizione a causa anche di coincidenze non fortunate in Q2: il secondo pilota Red Bull aveva fatto il terzo tempo e si era salvato dell’eliminazione, ma gli è stato cancellato per aver superato i limiti della pista. Successivamente il pilota di Guadalajara ha fatto segnare il secondo tempo, ma anche questo gli è stato rimosso sempre per aver superato la linea bianca dei limiti della pista.

Argomento dei limiti della pista che è stato toccato anche dal compagno di Max Verstappen nell’intervista post-qualifica: “È difficilissimo rendersi conto di passare o meno la riga bianca a queste velocità, con queste curve veloci, siamo costretti a gestire“. Vedremo se per il futuro prenderà provvedimenti la FIA a riguardo: i giri di Perez erano molto al limite, ma le misure sono sembrate piuttosto esigenti.

Foto: La Presse