LIVE Italia-Cina 3-0 volley femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: le azzurre spazzano via le asiatiche e vincono il girone!

14:59 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.

14:58 L’Italia vince il Gruppo E con 25 punti, 8 vittorie ed una sola sconfitta al tie-break. Le azzurre adesso attendono di scoprire quale sarà la sua avversaria ai quarti di finale, si tratterà della quarta classificata del Gruppo E.

14:56 C’è poco da dire, se non che quando l’Italia gioca così è la squadra più forte al mondo e per distacco! Partita ai limiti della perfezione per tutto il sestetto titolare: egregio l’ingresso di Lubian con 9 punti e 75% in attacco, Egonu mostruosa come al solito con 27 punti e 46% in attacco, solita partitona anche per Danesi (12), Bosetti (8) e Sylla (7). Ma le migliori della partita sono probabilmente state Orro e De Gennaro, la prima ha giocato probabilmente come non mai, mentre la seconda si dimostra ancora una volta il libero più forte del mondo!

14:55 ANNIENTIAMO LA CINA E VINCIAMO IL GIRONE!

25-20 PRIMO TEMPO DI DANESI!

24-20 Muro di Gong su Bosetti.

24-19 MAMMA MIAAAAAAAAAAAAAA!!! DIFESA PAUROSA DI ORRO E DIAGONALE NEI TRE METRI DI EGONU! Ci sono 5 match-point per l’Italia.

23-19 Si fa perdonare immediatamente Egonu da posto due!

22-19 Muro di Wang su Egonu, Paola è leggermente calata in questo terzo set.

22-18 Scappa questa volta il servizio di Orro.

22-17 MURONEEEEEE DI DANESI SU WANG!!!

21-17 ACEEEEEEEE DI ORRO! Break pesantissimo!

20-17 In rete la battuta di Li!

19-17 Time-out per l’Italia.

19-17 Errore in attacco di Egonu, attenzione.

19-16 Ace con l’ausilio del nastro per Li.

19-15 Viene chiamato un fallo di palleggio a Malinov alquanto severo. Rientra Orro.

19-14 Malinov entra su Orro.

19-14 PARALLELA DI FINO DI SYLLA! Che squadra!

18-14 Errore anche di Li, break che pesa come un macigno!

17-14 Errore pesante di Gong da posto due.

16-14 Parallela imprendibile di Li.

16-13 SYLLA PASSA IN MEZZO AL MURO! Break importante!

15-13 Mani-out di gran classe per Bosetti.

14-13 Diagonale profonda di Li da posto quattro.

14-12 Il muro è fuori, ci hanno viste bene le azzurre e Mazzanti!

13-13 Muro ad uno di Li su Egonu. Mazzanti chiama challenge.

13-12 Gran sette di Lubian!

12-12 Errore al servizio di Danesi.

12-11 MAMMA MIAAAAAAA! DIAGONALE NEI DUE METRI DI EGONU!!!

11-11 Sette affettata di Danesi!

10-11 Si insacca l’attacco di Yunlu Wang, bisogna cambiare palla immediatamente. Time-out per l’Italia.

10-10 Scambio miracoloso della Cina, purtroppo paghiamo una superficialità in difesa di Sylla.

10-9 Wang passa da posto quattro.

10-8 Pallonetto spinto di Egonu.

9-8 Sette vincente di Danesi, che continua a viaggiare su percentuali assurde.

8-8 Ancora una diagonale di Gong da posto due.

8-7 Sylla approfitta di una palla a filo rete al termine di uno scambio lungo.

7-7 Diagonale stretta di Gong da posto due.

7-6 Attacco potente di Sylla da posto quattro.

6-6 Superficialità di Egonu in difesa su Li.

6-5 Bordata di Egonu da seconda linea.

5-5 Fast profonda di Yuan.

5-4 Bosetti sfonda sulle mani del muro.

4-4 Fast vincente di Yuan.

4-3 Il tocco del muro c’è stato!

3-4 Errore in attacco di Egonu. Mazzanti chiama challenge per un eventuale tocco a muro.

3-3 Pallonetto millimetrico di Egonu da posto due.

2-2 Sylla sfonda sulle mani del muro da posto quattro!

1-2 Gong passa in mezzo alle mani del muro.

1-1 Si ricomincia con un punto per parte!

25-16 L’ITALIA VINCE ANCHE IL SECONDO SET!

24-16 Pallonetto spinto di Sylla da posto quattro. Ci sono 8 set-point per l’Italia.

23-16 Errore dai nove metri di Lubian.

23-15 MAMMA MIAAAAAAAAAAA!!! DIFESA PAUROSA DI DE GENNARO, ALZATA DA CIRCO DI BOSETTI E ATTACCO MOSTRUOSO DI EGONU!

22-15 Pallonetto di seconda intenzione di Diao.

22-14 Fast vincente di Lubian.

21-13 Muroneeeeee di Lubian.

20-13 Pallonetto spinto di Bosetti, mettiamo fine a questa piccolo break cinese.

19-13 Muro di Gao su Lubian.

19-12 Jin entra in campo e trova un punto in mezzo al muro.

19-11 Diagonale vincente di Wang.

19-10 Magia di Orro, che alza una sette a Danesi dai quattro metri! Secondo time-out per la Cina.

18-10 Risponde al centro Yuan.

18-9 Primo tempo sui quattro metri di Danesi.

17-9 Invasione aerea di Egonu.

17-8 NON SI PASSA! MURONE DI DANESI E SYLLA SULLA PIPE DI LI!

16-8 MURO A TETTO DI DANESI SU YUNLU WANG!

15-8 Bordata di Sylla da posto quattro.

14-8 Errore in attacco di Egonu.

14-7 Danesi sciupa un’ottima battuta di Lubian e si fa beffare da una finta di Diao.

14-6 Pallonetto di seconda intenzione per Orro, Alessia è ispirata oggi.

13-6 Scappa questa volta la battuta di Bosetti.

13-5 SECONDO ACEEEEEEE PER BOSETTI! E’ il sesto servizio vincente di squadra!

12-5 ACEEEEEEE DI BOSETTI!

11-5 LUBIAN IMPERIOSA! Quinto attacco vincente per Marina!

10-5 Finisce qui un’ottima serie al servizio di Egonu.

10-4 ERRORE IN ATTACCO DI LI! NON CI STANNO CAPENDO PIU’ NULLA!

9-4 ANCORAAAAAAAAA! ACE DI EGONU!

8-4 Time-out per la Cina.

8-4 ACEEEEEEEE DI EGONU! Finalmente!

7-4 Parallela potente di Bosetti, che scarica tutta la sua rabbia.

6-4 Diagonale vincente di Yunlu Wang.

6-3 Pallonetto millimetrico di Egonu! Voliamo a +3!

5-3 Ancora una sette di Danesi, i nostri centrali stanno viaggiando su percentuali mostruose.

4-3 Palla a scavalcare il muro di Gong.

4-2 Egonu approfitta di un errore di Diao.

3-2 Gran sette di Danesi.

2-2 Secondo errore dai nove metri per Orro.

2-1 Bordata di Egonu da seconda linea.

1-1 Pipe vincente di Yunlu Wang.

1-0 Si riparte con una fast vincente di Lubian!

14:00 Il livello nel primo set è stato incredibile, non si è visto niente del genere in questo Mondiale fino a questo momento. L’Italia ha espresso la sua miglior pallavolo e la Cina non è stata da meno. Orro ha gestito al meglio le sue attaccanti: 10 punti per Egonu con il 61,54% in attacco, 4 punti per un’ottima Lubian (100% in attacco e un servizio vincente), 3 per Sylla, 2 per Bosetti e Danesi. Menzione per De Gennaro, che è stata semplicemente enciclopedica nel primo parziale!

26-24 LO VINCIAMO NOIIIIIIIIII!!!! BORDATA DI EGONU DA POSTO DUE E PRIMO SET PER L’ITALIA!

25-24 Entra Pietrini su Bosetti.

25-24 BAGHER OUT DI GONG! Regalo enorme. Altro set-point per l’Italia!

24-24 Mani-out di Gong, parziale di 3-0 per la Cina e tutto da rifare.

24-23 Contrattacco vincente di Gong, secondo set-point annullato.

24-22 Entra Jin per la battuta.

24-22 Primo tempo profondo di Yuanyuan Wang.

24-21 GONG PRENDE L’ASTA! Ci sono 3 set-point per l’Italia!

23-21 Bordata di Egonu da seconda linea, questo cambio palla pesava come un macigno!

22-21 Errore in attacco di Sylla, Orro l’aveva lasciata praticamente senza muro.

22-20 Rientra Orro su Malinov.

22-20 Finisce qua una fantastica serie al servizio di Lubian. Mazzanti chiama comunque un challenge per sicurezza.

22-19 MURONEEEEEEEEEEEE DI DANESI SU LI! METTIAMO LA FRECCIA!

21-19 ERRORE IN ATTACCO DI LI! Break pesantissimo.

20-19 ACEEEEEEEEE DI LUBIAN! IMPATTO PAUROSO NEL MATCH! La Cina chiama time-out.

19-19 DIAGONALE STRETTA DI SYLLA! Torniamo in parità, tanto merito va alla battuta di Lubian.

18-19 Ancora una gran sette di Lubian, 100% in attacco per Marina!

17-19 Il pallonetto di Egonu resta sul nastro, Mazzanti chiama time-out, bisogna rientrare subito. Parziale di 6-2 per la Cina.

17-18 Li trova le mani del muro da posto quattro.

17-17 Entra Malinov per Orro.

17-17 Spazzolata d’esperienza di Bosetti, giocata importantissima.

16-17 Primo tempo profondo di Yuanyuan Wang.

16-16 Brutto errore in attacco di Bosetti, si torna in parità.

16-15 La Cina vince uno scambio in cui De Gennaro aveva tirato sù pure la polvere, livello di gioco degno di una finale.

16-14 E ANDIAMOOOOOO! Difesa miracolosa di De Gennaro e pallonetto spinto di Egonu da posto due!

15-14 Yuan approfitta di una palla a filo rete, non fortunate le azzurre in questo caso.

15-13 GRAN SETTE DI LUBIAN! Orro sta gestendo il gioco in maniera egregia! Time-out per la Cina.

14-13 MURONE DI EGONU SU YUNLU WANG!

13-13 Alzata dietro ad un mano stupenda di Orro, poi arriva il sesto punto in attacco di Egonu.

12-13 Primo tempo di Yuan nei tre metri.

12-12 Ricambia il favore Yuanyuan Wang.

11-12 In rete il servizio di Orro.

11-11 Sassata in diagonale di Sylla.

10-11 Orro salta a muro su una palla assai staccata e si fa usare da Yunlu Wang.

10-10 Primo tempo di Yuanyuan Wang.

10-9 MANI-OUT DI EGONU! Passiamo in vantaggio!

9-9 Gran fast di Lubian, ottimo il suo avvio!

8-9 Diagonale stretta pazzesca di Li.

8-8 ACE DI BOSETTI! Torniamo in parità e Caterina si dimostra una delle migliori battitrici dell’intero Mondiale!

7-8 Fallo di palleggio di Diao.

6-8 Pallonetto millimetrico di Egonu da seconda linea.

5-8 Esce la battuta di Egonu.

5-7 100% in attacco per Egonu: 3 su 3!

4-7 Ancora un servizio vincente di Yunlu Wang. Mazzanti chiama immediatamente time-out.

4-6 Muro di Diao su Bosetti.

4-5 Ace di Yunlu Wang.

4-4 Fast profonda di Yuan.

4-3 Ottima sette di Danesi, ricezione perfetta di De Gennaro.

3-3 Mani-out di Gong da posto due.

3-2 Difesa miracolosa di De Gennaro e diagonale profonda di Egonu.

2-2 Ottimo mani-out di Sylla su palla non semplice.

1-2 Si insacca l’attacco di Yunlu Wang, Danesi non ha approfittato di una palla a filo rete.

1-1 Bordata di Egonu da seconda linea.

0-1 Si parte con un attacco vincente di Li.

13:29 L’Italia risponde con: Lubian, Orro, Sylla, Bosetti, Danesi, Egonu e De Gennaro.

13:27 Questo il sestetto della Cina: Yuan, Diao, Yuanyuan Wang, Gong, Yunlu Wang, Li e Mengjie Wang.

13:25 E’ il momento degli inni nazionali.

13:24 Arrivano notizie di un problema agli addominali per Chirichella, che quindi oggi verrà tenuta a riposo.

13:23 L’ultimo scontro diretto tra queste due formazioni risale ai quarti di finale della VNL di qualche mese fa, in quell’occasione l’Italia uscì vincitrice per 3-1.

13:20 Sulla carta sarebbe utile concludere il girone al primo posto per sfidare ai quarti una formazione più abbordabile (probabilmente Giappone o Belgio), però attenzione a possibili sorprese tra oggi e domani, che potrebbero rivoluzionare la classifica.

13:17 In caso di vittoria l’Italia sarebbe matematicamente prima, in caso di sconfitta per concludere il girone al primo posto servirebbero due vittorie del Belgio contro il Brasile e contro la Cina stessa.

13:14 La Cina occupa al momento il terzo posto con 17 punti, 6 vittorie, 1 sconfitta ed una partita giocata in meno rispetto all’Italia.

13:11 Al momento l’Italia occupa la prima posizione nel Gruppo E con 22 punti, 7 vittorie ed una sola sconfitta e, grazie al successo di ieri contro l’Argentina (3-0) si è qualificata con una giornata d’anticipo ai quarti di finale.

13:08 La seconda fase sta ormai giungendo al termine, i quarti di finale sono alle porte e il match di oggi sarà determinante per assegnare il primo posto nel Gruppo E.

13:05 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per la penultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di volley femminile 2022.

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per la penultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di volley femminile 2022. Ormai i quarti di finale sono alle porte, non resta che decidere gli accoppiamenti, la lotta per le medaglie sta per entrare nel vivo e l’Italia vuole essere a tutti i costi grande protagonista.

Al momento l’Italia occupa la prima posizione nel Gruppo E con 22 punti, 7 vittorie ed una sola sconfitta e, grazie al successo di ieri contro l’Argentina (3-0) si è qualificata con una giornata d’anticipo ai quarti di finale. La Cina occupa al momento il terzo posto con 17 punti, 6 vittorie, 1 sconfitta ed una partita giocata in meno rispetto all’Italia, di conseguenza si tratta della diretta avversaria dell’Italia per la leadership del Gruppo E. Sarebbe molto importante concludere il girone al primo posto per poi incontrare ai quarti di finale la quarta classificata del Gruppo E che, almeno sulla carta, dovrebbe essere una formazione più abbordabile, ma essendo il nostro un girone di ferro le sorprese potrebbero essere spiacevoli. L’ultimo scontro diretto tra queste due formazioni risale ai quarti di finale della VNL 2022, in quell’occasione l’Italia vinse 3-1. Si tratta di una Cine giovane e spumeggiante, l’assenza di Zhu Ting si fa sentire, ma il ricambio generazionale sta facendo il suo corso, si tratta di una formazione che non va assolutamente sottovalutata.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per la penultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di volley femminile 2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, azione dopo azione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 13:30!

Foto: Volleyballworld