Volley femminile, l’Italia cala la maschera e mostra i muscoli: Cina battuta 3-0 ai Mondiali, ai quarti da prima del girone!

L’Italia ha tolto la maschera ai Mondiali 2022 di volley femminile e ha giocato la partita più bella delle ultime due settimane. Le Campionesse d’Europa hanno annichilito la Cina per 3-0 (26-24; 25-16; 25-20) nel rovente big match di questo sabato e hanno conquistato il primo posto nella Pool E della seconda fase. In un incontro di livello tecnico mostruoso, le azzurre hanno sciorinato tutta la loro classe in ogni fondamentale: prestazione sublime e incisiva al servizio, attacco dinamitardo e a tutto campo, difesa che risponde colpo su colpo alle avversarie nel loro fondamentale di riferimento, muro titanico che ha frenato la verve della corazzata avversaria.

L’Italia è stata semplicemente splendida, mostrando il volto dei giorni migliori e facendo capire che può sognare in grande. La nostra Nazionale tornerà in campo martedì 11 ottobre per disputare il suo quarto di finale ad Apeldoorn (Paesi Bassi), da prima del girone affronterà la quarta in classifica: sarà una tra Cina, Giappone e Belgio, a determinare la nostra avversaria saranno i risultati di Cina-Belgio e Giappone-Olanda in programma tra domani. Questo sestetto non deve però avere paura di nessuno e ha tutte le carte in regola per farsi strada in questa rassegna iridata, il sogno è quello di migliorare l’argento conquistato quattro anni fa.

Paola Egonu ha disputato un incontro di assoluta maestria, l’opposto sembra essere entrata in forma proprio nel momento più importante. L’opposto ha messo a segno 27 punti, facendosi apprezzare per continuità offensiva, precisione e potenza a suon di parallele e diagonali. La palleggiatrice Alessia Orro ha sfruttato il buon lavoro in seconda linea della compagne e ha alzato in maniera variegata e precisa su tutto il fronte offensivo, sfruttando una sempre più titanica Anna Danesi (12 punti, 3 muri con il punto che ha sancito il successo). La centrale è stata affiancata da Marina Lubian, che oggi ha sostituito Cristina Chirichella, rimasta in panchina per un lieve problema fisico: la 22enne ha fatto la differenza tra servizio e attacco, chiudendo con 9 punti a referto.

Sono state impeccabili in ricezione le schiacciatrici Caterina Bosetti e Miriam Sylla, che si sono distinte anche in attacco chiudendo rispettivamente con 8 punti (3 aces) e 7 punti. Il libero Monica De Gennaro si è prodigata in recuperi strepitosi, annichilendo i tentativi delle rivali. Tra le fila della Cina la migliore è stata la schiacciatrice Wang Yunlu (10), surclassata il temibile opposto Gong Xiangyu (7) e le centrali Yuan Xinyue e Wang Yuanyuan.

LA CRONACA DELLA PARTITA

La Cina parte forte nel primo set e firma un break con la fast di Yuan ed il muro di Diao su Bosetti (4-6). Le asiatiche picchiano al servizio con Wang, ma un pallonetto di Egonu e un micidiale ace di Bosetti vale il pareggio a quota 8. Si procede punto a punto, poi la doppia magia di Lubian: muro su Wang e straripante sette per il 15-13. Una superba difesa di De Gennaro porta al pallonetto spinto di Egonu per il 16-14, ma le avversarie alzano ulteriormente il ritmo e operano un contro break con il mani out di Li e l’errore offensivo di Egonu (17-19). L’Italia non demorde ed è ancora Lubian a fare la differenza perché sul suo turno in battuta l’Italia firma un parziale di 5-0: diagonale stretta di Sylla, ace di Lubian, errore in attacco di Li che poi viene murata da Danesi. Sul 22-19 l’Italia sembra lanciata infatti arriva sul 24-21 quando Gong prende l’asta, ma le cinesi annullano tre set point (24-24). Gong spara fuori un bagher e le azzurre non sciupano il regalo, Egonu piazza la sassata in posto due e chiude i conti.

L’Italia parte benissimo nella seconda frazione e allunga prontamente con un paio di sette di Danesi e una staffilata di Egonu per il 6-3. Parallela potente di Bosetti, poi Egonu si scatena con due aces e sul suo turno di battuta le cinesi vanno in crisi totale (10-4). Lubian è dirompente e firma un primo tempo sontuoso, manda Bosetti al servizio e la schiacciatrice si esalta con due aces consecutivi per il 13-5. L’Italia è su di giri, un vincente di Sylla e un muro di Danesi valgono il 16-8. Nel finale bisogna soltanto amministrare, le azzurre sono decisamente toniche e strapazzano le malcapitate avversarie (21-13 col muro di Lubian). Brava Sylla nel finale e le Campionesse d’Europa portano a casa anche il secondo set.

Il terzo set è equilibrato fino al 12-12, poi il muro di Li su Egonu è out e vale il 14-12 per la azzurre. Bosetti chirurgica con il mani-out e Sylla passa in mezzo al muro per il 16-13, poi Li va in confusione e la parallela di Sylla mette il punto esclamativo del 19-14. Finale di controllo, l’ace di Orro e il muro di Danesi su Wang valgono il 22-17. A chiudere i conti è una bella stoccata di Danesi.

Foto: FIVB