LIVE F1, GP Francia 2022 in DIRETTA: griglia di partenza, pole di Leclerc! “Grazie a Sainz per la scia”

17.05 Sainz oggi era velocissimo, forse anche più di Leclerc. Senza la penalizzazione, forse ora avremmo due Ferrari in prima fila. Ma con i ‘se’ non si fa la storia. Domani Leclerc sarà da solo nella morsa delle due Red Bull, servirà una grande prestazione, a cominciare dalla partenza.

17.03 Probabilmente Leclerc avrebbe conquistato lo stesso la pole, tuttavia Sainz è stato fondamentale sacrificandosi nel gioco di scia che ha consentito al monegasco di stampare un tempo inavvicinabile per Verstappen: forse le gerarchie sono finalmente ben delineate alla Ferrari?

17.02 La classifica finale della Q3:

1 Charles LECLERC Ferrari1:30.872 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.304 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.463 6

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.893 6

5 Lando NORRIS McLaren+1.160 5

6 George RUSSELL Mercedes+1.259 6

7 Fernando ALONSO Alpine+1.680 6

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.908 6

9 Carlos SAINZ Ferrari- – 4

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 3

17.01 1’30″872 per Leclerc, pole n.16 in carriera, le stesse di Verstappen. L’olandese chiude 2° a 0.304 dal monegasco!

17.00 POOOOOOOOOOOOOOOLE!!! LECLEEEEEEEEEEEEEEEERC!!!! FERRARI DAVANTI A TUTTI!

16.59 Ottimo secondo intermedio per Leclerc grazie alla scia di Sainz!

16.59 Leclerc si migliora 10 millesimi al primo intermedio, non lo fa Verstappen!

16.59 Sainz è davanti a Leclerc, potrebbe nuovamente ‘prestargli’ la scia.

16.57 Due minuti al termine, sarà una sfida decisa da un pugno di millesimi per la pole!

16.56 Gomme nuove morbide invece per Leclerc e Verstappen.

16.56 Sainz però rientra ancora in pista con gomme soft usate.

16.55 Nessun tempo sin qui per Sainz e Magnussen: se non entrassero più in pista, lo spagnolo partirebbe 19°, perché è finito davanti al danese in Q2.

16.54 La classifica dopo il primo tentativo:

1 Charles LECLERC Ferrari1:31.209 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.008 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.431 5

4 George RUSSELL Mercedes+1.207 5

5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.231 5

6 Lando NORRIS McLaren+1.460 4

7 Fernando ALONSO Alpine+2.238 5

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.430 5

16.53 Leclerc non ha guadagnato molto con il gioco di scia offerto da Sainz, anzi potrebbe anche aver perso qualcosa!

16.52 LECLERC E VERSTAPPEN SEPARATI DA 8 MILLESIMI! 1’31″209 per il pilota della Ferrari, che di un soffio è davanti all’olandese!

16.52 Non si può dire che lo spagnolo non sia devoto alla causa oggi…

16.51 Sainz rallenta per concedere la scia a Leclerc! Gioco di squadra!

16.49 Ora Leclerc è dietro Sainz: sarà gioco di scia tra i piloti della Ferrari?

16.48 Gomme soft usate per Sainz (3 giri).

16.48 Subito in pista Leclerc e Verstappen con gomme soft nuove.

16.48 Inizia la Q3! 12 minuti per definire la griglia di partenza!

16.46 I rimpianti per la Ferrari sono enormi: con un Sainz così, una prima fila tutta rossa sarebbe stata tutt’altro che utopistica.

16.45 Guai sottovalutare Verstappen: in Q3 sarà molto più vicino, garantito.

16.44 Eliminati dunque i seguenti piloti dall’11° al 15° posto: Ricciardo, Ocon, Bottas, Vettel e Albon.

16.42 La classifica finale della Q2:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:31.081 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.135 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.909 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.039 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.193 4

6 Fernando ALONSO Alpine+1.550 4

7 George RUSSELL Mercedes+1.552 4

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.568 3

9 Lando NORRIS McLaren+1.696 3

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.755 4

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.841 4

12 Esteban OCON Alpine+1.967 4

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.971 4

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.195 4

15 Alexander ALBON Williams+2.226 4

16.41 Magnussen agguanta la Q3 e dunque obbligherà Sainz agli straordinari…

16.41 Hamilton si salva e, con un guizzo, agguanta la quinta posizione. Sospiro di sollievo per Toto Wolff.

16.40 Leclerc sale in seconda posizione a 0.135 da Sainz.

16.40 Hamilton al momento è fuori, ma ora si sta migliorando.

16.38 Se Sainz e Magnussen approdassero in Q3, il discorso 19ma posizione sarebbe ancora in bilico…

16.37 Perez rientra in pista con gomme usate, resta ai box Verstappen.

16.37 Ora il monegasco rientra in pista con gomme morbide nuove.

16.37 Ricordiamo che Leclerc non ha utilizzato gomme soft nuove.

16.36 Guardate i distacchi siderali rifilati da Sainz…

1 Carlos SAINZ Ferrari1:31.081 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.909 3

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.039 3

4 Charles LECLERC Ferrari+1.506 2

5 Lando NORRIS McLaren+1.696 2

6 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.030 2

7 Daniel RICCIARDO McLaren+2.052 3

8 Fernando ALONSO Alpine+2.075 4

9 Lewis HAMILTON Mercedes+2.164 3

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.450 4

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.487 4

12 George RUSSELL Mercedes+2.538 3

13 Esteban OCON Alpine+2.624 4

14 Alexander ALBON Williams+2.942 3

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.957 4

16.34 Sainz dunque domani partirà con ogni probabilità 19°. L’obiettivo è la top5, ma sotto sotto l’iberico un pensierino al podio lo fa.

16.33 TEMPONE DI SAINZ! 1’31″081! Rifila 909 millesimi a Verstappen! Quanti rimpianti, lo spagnolo sta volando, la Ferrari avrebbe potuto ambire alla prima fila senza la doppia penalizzazione.

16.31 Sainz entra in pista con gomme soft nuove. Magnussen è quinto al momento.

16.31 La classifica parziale:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:31.990 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.130 3

3 Charles LECLERC Ferrari+0.597 2

4 Lando NORRIS McLaren+0.787 2

5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.121 2

6 Daniel RICCIARDO McLaren+1.143 3

7 Fernando ALONSO Alpine+1.166 3

8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.339 3

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.541 3

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.578 3

11 George RUSSELL Mercedes+1.662 3

12 Esteban OCON Alpine+1.715 3

13 Alexander ALBON Williams+2.033 3

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.048 3

16.30 Le due Red Bull si portano davanti con Verstappen e Perez. Entrambi hanno utilizzato mescole soft nuove.

16.30 1’32″587 per Leclerc con gomme usate, è 8 decimi più lento del tempo ottenuto in Q1.

16.28 Leclerc in pista con gomme soft usate (5 giri). Mescole nuove per Verstappen.

16.26 Ricordiamo il regolamento. Sia Sainz sia Magnussen verranno penalizzati di 20 posizioni per il cambio di power-unit. Dunque chi partirà 19° e chi 20°? Dipende da chi si piazza meglio in qualifica. Per questo è quasi certo che vedremo entrambi in pista anche nella Q2.

16.25 Iniziata la Q2. 15 minuti e altri 5 piloti da eliminare.

16.24 Non si scappa dal duello Leclerc-Verstappen: Sainz sarà penalizzato, Perez non sembra in grado di impensierire i due contendenti al titolo. Da capire se l’olandese conquisterà la pole n.17 della carriera o il monegasco la n.16.

16.23 Non ha fatto bella figura Zhou: il suo compagno di squadra Bottas, con la Alfa Romeo, è 8° e gli ha rifilato 6 decimi.

16.22 Eliminati dunque i seguenti piloti dal 16° al 20° posto: Gasly, Stroll, Zhou, Schumacher e Latifi.

16.21 La classifica finale della Q1:

1 Charles LECLERC Ferrari1:31.727 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.164 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.570 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.627 2

5 Lando NORRIS McLaren+0.945 1

6 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.029 1

7 Fernando ALONSO Alpine+1.092 2

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.307 2

9 Lewis HAMILTON Mercedes+1.314 2

10 George RUSSELL Mercedes+1.382 2

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.558 2

12 Esteban OCON Alpine+1.619 2

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.667 2

14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.677 2

15 Alexander ALBON Williams+1.696 2

16 Pierre GASLY AlphaTauri+1.712 2

17 Lance STROLL Aston Martin+1.712 2

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.947 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.974 2

20 Nicholas LATIFI Williams+2.067 2

16.20 Cancellato il tempo di Schumacher per aver oltrepassato il limite della pista, dunque è fuori!

16.20 COLPO DI SCENA! Magnussen è addirittura sesto, dunque accede alla Q2! Obbligherà Sainz a scendere in pista sempre per la 19ma posizione…

16.19 Mick Schumacher si salva in extremis!

16.18 Entra in pista in extremis anche Magnussen!

16.17 Testacoda di Albon, bandiera gialla.

16.17 Ora è battaglia tra i piloti di seconda fascia per evitare il ‘taglio’.

16.16 E’ prevedibile che Sainz non scenda in pista nella Q2.

16.15 Magnussen non entrerà in pista, è fermo ai box con la Haas: partirà 20°.

16.14 Hamilton e Russell non si fidano dell’ottava e nona posizione: entrambi tornano in pista con gomme soft nuove.

16.12 Terza posizione per Sainz a 0.570 da Leclerc. In cassaforte la 19ma posizione sulla griglia di partenza. Ricordiamo che verrà penalizzato anche Magnussen, dunque il piazzamento in qualifica determina chi partirà penultimo e non ultimo.

16.11 Sainz al secondo intermedio paga 290 millesimi da Leclerc.

16.10 Scende in pista anche Carlos Sainz.

16.09 La classifica parziale:

1 Charles LECLERC Ferrari1:31.727 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.164 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.627 1

4 Lando NORRIS McLaren+0.945 1

5 Fernando ALONSO Alpine+1.092 1

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.307 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+1.314 1

8 George RUSSELL Mercedes+1.451 1

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.667 1

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.677 1

11 Pierre GASLY AlphaTauri+1.712 1

12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.947 1

13 Lance STROLL Aston Martin+2.117 1

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.131 1

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.341 1

16.08 Red Bull più veloce nel secondo settore, la Ferrari fa la differenza nel terzo.

16.07 Verstappen è vicino, secondo a 0.164 da Leclerc.

16.06 Vediamo ora la risposta di Verstappen.

16.05 Il tempo di Leclerc, ancora una volta, ci racconta come le prove libere vadano prese con le pinze e siano poco indicative in termini di prestazione pura.

16.05 1’31″727. Leclerc al comando. Perez accusa ben 6 decimi di distacco.

16.03 Ancora ai box Sainz e le due Red Bull. Vedremo se lo spagnolo scenderà comunque in pista nonostante la penalità da scontare.

16.02 In pista Leclerc con gomme soft.

16.01 18 minuti la durata della Q1 e 5 piloti da eliminare.

16.00 INIZIATE LE QUALIFICHE!

15.51 Curioso notare come a Le Castellet nessuno sia ancora riuscito ad affermarsi scattando dal 3° posto in griglia. Infatti, nelle 6 edizioni non vinte dal poleman, la casella di partenza del vincitore è stata la seconda, la quarta o la quinta!

15.49 Il pilota peggio qualificato ad aver trionfato nel Gran Premio di Francia è Giancarlo Baghetti, che nel 1961 si impose partendo 12°.

15.47 Invece quando si è corso a Le Castellet, il poleman ha primeggiato per 11 volte su 17 (64,7%).

15.45 Il GP di Francia è stato vinto in 28 occasioni su 61 (45,9%) dal pilota partito dalla pole position.

15.42 Guardando alle squadre, la classifica è capitanata dalla Ferrari con 17. Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole position nel GP di Francia anche Williams (10), McLaren (4), Mercedes (3), Alfa Romeo (2) e Red Bull (1).

15.41 Sono quattro le pole position italiane nel Gran Premio di Francia. Due di esse sono state realizzate da Alberto Ascari (1952, 1953) al quale hanno successivamente fatto seguito Lorenzo Bandini (1966) e Riccardo Patrese (1991).

15.40 Come per le vittorie, si contano tre uomini in attività ad aver già realizzato almeno una pole position in Francia. Lewis Hamilton (2018, 2019) e Max Verstappen (2021) le hanno firmate a Le Castellet. Invece Fernando Alonso è stato il più rapido in qualifica a Magny-Cours (nel 2004 e 2005).

15.39 Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia ancora oggi comandata da Juan Manuel Fangio! L’argentino è partito davanti a tutti per 5 volte (nel 1950, 1951, 1954, 1956 e 1957). Va rimarcato come sia annoso anche il primato di pole position consecutive, detenuto da Jim Clark, risultato il più rapido di tutti in prova per 4 anni di fila (dal 1962 al 1965).

15.36 La supremazia della Scuderia di Maranello è talmente marcata che il Cavallino Rampante ha raccolto più del doppio delle vittorie rispetto alla concorrente più vicina! Tra i team attualmente impegnati in Formula 1, hanno già vinto anche Williams (8 volte), McLaren (5), Mercedes (3), Alfa Romeo (2) e Red Bull (1).

15.32 Sul fronte delle squadre, la più vincente in assoluto è la Ferrari, la quale ha raccolto la bellezza di 17 successi. Sei di essi portano la firma di Michael Schumacher (1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2006); sono invece due le affermazioni di Mike Hawthorn (1953, 1958); inoltre hanno primeggiato una volta anche Alberto Ascari (1952), Peter Collins (1956), Tony Brooks (1959), Giancarlo Baghetti (1961), Jacky Ickx (1968), Niki Lauda (1975), Alain Prost (1990), Kimi Räikkönen (2007) e Felipe Massa (2008).

15.30 Sono tre anche i piloti italiani in grado di imporsi in Francia. Si tratta di Luigi Fagioli nel 1951 con l’Alfa Romeo, di Alberto Ascari nel 1952 con la Ferrari e di Giancarlo Baghetti, sempre con la Ferrari, ma nel 1961.

15.28 Sono tre i piloti in attività ad aver già vinto in Francia. Lewis Hamilton c’è riuscito in 2 occasioni (2018, 2019), mentre Max Verstappen ha trionfato nel 2021. Inoltre non va dimenticato come Fernando Alonso abbia sì conquistato questo GP, ma nel 2005, quando si correva ancora a Magny-Cours!

15.26 Il primato di vittorie consecutive appartiene invece ad Alain Prost, che ha primeggiato per 3 anni di fila (1988, 1989, 1990).

15.23 Il pilota più vincente in assoluto è Michael Schumacher, che proprio in Francia è diventato il primo uomo della storia a imporsi per 8 volte nello stesso Gran Premio. Il tedesco si è affermato nel 1994, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004 e 2006. Dunque otto successi diluiti nell’arco di dodici anni, ma come si può notare nessun filotto più lungo di due affermazioni.

15.18 Non è detto però che lo spagnolo della Ferrari partirà ultimo. Anche Magnussen (Haas) cambierà la power-unit. Dunque il pilota meglio piazzato tra i due in qualifica scatterà alla diciannovesima casella. Non che cambi molto, ma meglio di niente.

15.15 Dopo aver sostituito ieri la centralina, come prevedibile oggi Carlos Sainz ha montato una nuova power-unit sulla Ferrari, incappando così in 20 posizioni di penalità sulla griglia di partenza.

15.10 Ben ritrovati amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle qualifiche del GP di Francia 2022 di F1.

RISULTATI E CLASSIFICA FP3

LA CRONACA DELLE FP3

CARLOS SAINZ CAMBIA ANCHE LA POWER-UNIT: PARTIRA’ ULTIMO

14.10 Si prospettano delle qualifiche tutte da interpretare a partire dalle 16.00, con la Ferrari che deve assolutamente ritrovare il filo del discorso che in questa FP3 soprattutto con Leclerc ha smarrito.

14.08 Hanno terminato in quarta e sesta posizione le due Mercedes di Lewis Hamilton e di George Russell a 0.986 e a 1.104, con Sergio Perez molto attardato rispetto al compagno di squadra (+1.021) in quinta piazza.

14.05 Un super Max Verstappen ha concluso in vetta le prove libere 3 del GP di Francia, 12° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Le Castellet l’olandese ha ottenuto il tempo di 1:32.272 a precedere di 0.354 lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari) e di 0.637 il monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Una situazione da decifrare con la Rossa in difficoltà stranamente con il bilanciamento della monoposto e soprattutto con Leclerc in crisi con il set-up. Non è il miglior viatico in vista delle qualifiche delle 16.00.

14.02 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:32.272 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.354 5

3 Charles LECLERC Ferrari+0.637 3

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.983 5

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.021 3

6 George RUSSELL Mercedes+1.104 6

7 Fernando ALONSO Alpine+1.233 3

8 Alexander ALBON Williams+1.286 4

9 Lando NORRIS McLaren+1.397 5

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.479 3

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.516 4

12 Nicholas LATIFI Williams+1.569 4

13 Pierre GASLY AlphaTauri+1.597 3

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.600 5

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.639 5

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.759 3

17 Esteban OCON Alpine+1.850 3

18 Lance STROLL Aston Martin+1.905 5

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.950 3

20 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.264 4

14.00 BANDIERA A SCACCHI!!!

13.57 Segnali chiari sono quelli di un Verstappen molto performante e favorito per la pole-position. Vedremo se la Ferrari saprà migliorarsi per le qualifiche.

13.55 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:32.272 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.354 4

3 Charles LECLERC Ferrari+0.637 3

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.983 5

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.021 3

6 George RUSSELL Mercedes+1.104 4

7 Alexander ALBON Williams+1.286 3

8 Lando NORRIS McLaren+1.397 4

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.479 2

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.516 3

11 Nicholas LATIFI Williams+1.569 3

12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.597 2

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.600 4

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.639 4

15 Fernando ALONSO Alpine+1.741 3

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.759 3

17 Esteban OCON Alpine+1.850 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.950 2

19 Lance STROLL Aston Martin+1.963 5

20 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.264 4

13.53 Arriva Verstappen che fa capire di essere particolarmente in forma e si porta in testa in 1:32.272 con 354 di margine, facendo il record nel primo e secondo settore. Leclerc terzo a 0.637.

13.50 Carlos Sainz si porta in vetta con il crono di 1:32.626 con un margine di 0.182 su Verstappen, mentre Leclerc è terzo a 0.283, commettendo un errore nel suo ultimo tentativo.

13.46 Da notare che Leclerc e Sainz non hanno migliorato i loro tempi rispetto a ieri, quindi questo dato convince decisamente poco.

13.44 Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:32.808 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.101 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.364 3

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.447 4

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.497 2

6 George RUSSELL Mercedes+0.568 4

7 Alexander ALBON Williams+0.750 2

8 Lando NORRIS McLaren+0.861 3

9 Nicholas LATIFI Williams+1.033 2

10 Pierre GASLY AlphaTauri+1.061 2

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.166 3

12 Fernando ALONSO Alpine+1.205 2

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.223 3

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.280 2

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.412 3

16 Esteban OCON Alpine+1.651 2

17 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.728 4

18 Lance STROLL Aston Martin+1.742 4

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.844 1

20 Daniel RICCIARDO McLaren+2.335 3

13.42 Leclerc e Sainz migliorano i loro tempi, ma con le soft rispetto a un Verstappen in testa con le medie. 101 millesimi di ritardo da Verstappen e 364 Sainz, tempi sinceramente strani per la Rossa.

13.40 Hamilton sale in terza posizione a 0.447 con le soft. Leclerc in pista ora con le soft, vedremo…

13.38 Grande lavoro sui long run di Red Bull, mentre la Ferrari ancora non si vede…

13.36 Si lavora alacremente nel box Ferrari sulla monoposto di Leclerc. Da capire cosa stia accadendo.

13.34 Red Bull però in sofferenza ora con il degrado delle gomme: 1:38 alto per Verstappen e 1:39 alto per Perez.

13.31 Iniziata la simulazione passo gara delle Red Bull, con Verstappen che vanno sull’1:38 basso.

13.28 Di seguito la classifica aggiornata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:32.808 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.409 2

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.497 2

4 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.191 2

5 Fernando ALONSO Alpine+1.205 1

6 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.223 2

7 Lando NORRIS McLaren+1.318 2

8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.391 2

9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.412 2

10 Charles LECLERC Ferrari+1.425 1

11 George RUSSELL Mercedes+1.440 3

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.516 1

13 Alexander ALBON Williams+1.535 1

14 Esteban OCON Alpine+1.651 1

15 Pierre GASLY AlphaTauri+1.724 1

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.728 4

17 Lance STROLL Aston Martin+1.742 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.844 1

19 Nicholas LATIFI Williams+1.955 1

20 Daniel RICCIARDO McLaren+2.573 1

13.26 Errore di Sainz nel terzo settore, mentre stava migliorando il proprio riscontro, con il record nel primo settore.

13.24 Errore di Leclerc nel terzo settore, brutto segno per la Ferrari. Red Bull in grande spolvero con Verstappen a dominare la scena. Leclerc è ottavo con le dure a 1.425.

13.19 Primo giro cronometrato per Leclerc che in 1:34.223 è settimo a 1.425 con le dure.

13.18 Attenzione Leclerc va in pista con le gomme dure, quindi lavoro differenziato rispetto a Red Bull. Sainz in pista con le soft.

13.15 Valtteri Botta con l’Alfa Romeo si porta in terza posizione a 1.191, mentre Russell è quinto a 1.440 ed Hamilton è settimo a 1.764. Da notare che le due Mercedes hanno girato con le soft, mentre Verstappen con le medie.

13.15 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:32.808 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.497 1

3 Esteban OCON Alpine+1.651 1

4 Lewis HAMILTON Mercedes+1.784 2

5 Fernando ALONSO Alpine+1.815 1

6 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.960 1

7 Daniel RICCIARDO McLaren+2.841 1

8 Lance STROLL Aston Martin- – 3

9 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 3

10 George RUSSELL Mercedes- – 2

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 1

12 Pierre GASLY AlphaTauri- – 1

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 1

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 1

15 Lando NORRIS McLaren- – – –

16 Nicholas LATIFI Williams- – – –

17 Charles LECLERC Ferrari- – – –

18 Alexander ALBON Williams- – – –

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – – –

20 Carlos SAINZ Ferrari- – – –

13.14 Siamo in attesa delle Ferrari, che ancora non sono scese in pista.

13.12 Hamilton chiude il suo primo giro cronometrato a 1.784 con gomme soft, con Verstappen che comanda sempre con grandissima autorevolezza.

13.11 Sulla pista anche le Mercedes con Russell e Hamilton.

13.10 Migliora Perez con il suo secondo tentativo, portandosi a 0.468 da Verstappen sempre in vetta, facendo il record nel secondo settore.

13.08 Ocon si porta in terza posizione a 1.622 con gomme medie.

13.07 Max Verstappen si porta in testa con gomme medie, a seguire a 0.791 con le stesse gomme Perez. Terzo Magnussen con le soft a 1.931.

13.06 Si è in attesa delle Ferrari, mentre Verstappen si lancia per un giro veloce.

13.05 Arrivano i primi tempi con Perez a comandare le fila in 1:33.628 a precedere Magnussen di 1.140.

13.03 Sul tracciato ora anche George Russell con le hard e Verstappen con le medie.

13.02 In pista Sergio Perez con la Red Bull (gomme medie), seguito da Magnussen (gomme soft), Stroll (gomme hard) e Vettel (gomme hard).

13.01 Piloti in pista per provare le gomme con temperature molto alte sull’asfalto: 52°C.

13.00 VIA ALLA FP3!!!

12.57 Sia Max Verstappen che Sergio Perez utilizzeranno una soluzione ibrida con un fondo vecchio, ma paratie nuove.

12.54 In ogni caso le Frecce d’Argento possono avere una buona occasione di salire sul podio. Dopotutto, con Sainz penalizzato e Perez apparentemente alla deriva, l’idea di approfittare al meglio della situazione non è certo peregrina.

12.51 Per il resto, Mercedes non sembra in grado di fare da terza incomoda, ma appare destinata ad accontentarsi del solito ruolo di terza forza.

12.48 Il go-to-guy sarebbe, ovviamente, Leclerc. Red Bull ha margine di recupero e resta da capire quanto e se sarà sufficiente per colmare il gap da chi è “uscito meglio dai blocchi”.

12.45 Ferrari favorita, ma con riserva. Se le indicazioni preliminari saranno confermate, la Rossa avrà grandi possibilità di incamerare la terza vittoria consecutiva.

12.42 Peraltro, vero che sul giro secco la scuderia di Maranello ha annichilito il Drink Team, ma sul passo si è notato un sostanziale equilibrio. Anzi, per quel poco che si è visto, con le medie Super Max girava un paio di decimi più rapido di Leclerc, al lordo di carichi di benzina e mappature del motore.

12.39 È anche vero che il discorso relativo alla solitudine potrebbe valere anche per Verstappen, alla luce dell’assoluta inconsistenza oggi palesata da Perez. Però sappiamo bene come Red Bull sappia reagire prontamente alle difficoltà e di sicuro nella serata di venerdì verranno studiate delle contromisure per risollevare le proprie sorti.

12.36 Tuttavia, bando ai facili entusiasmi. Tanto per cominciare bisogna ricordarsi come Leclerc sarà da solo, in quanto Sainz è già sicuro di ricevere 10 posizioni di penalità in griglia per aver montato la terza centralina del 2022. Cionondimeno domani al 99% arriverà la decisione di omologare la quarta power unit della stagione, fatto che obbligherà lo spagnolo a scattare dal fondo dello schieramento.

12.33 Sia Verstappen che Sergio Perez sono tornati alla soluzione tecnica precedente, perdendo parecchio tempo prezioso ai fini della messa a punto. Insomma, la Scuderia di Maranello ha cominciato benissimo il weekend transalpino, mentre quella di Milton Keynes si è resa conto di aver sbagliato strada. Si tratta di un vantaggio iniziale non da poco per il Cavallino Rampante.

12.30 Relativamente alla prima giornata, la F1-75 si è adattata molto bene all’autodromo di Le Castellet e l’ultima evoluzione del fondo, presentata proprio in terra transalpina, sembra aver funzionato alla grande. Al contrario, in casa Red Bull, è stato bocciato lo sviluppo, proprio del fondo, proposto in Austria.

12.27 “Con temperature che oggi sono arrivate a sfiorare i 56 gradi – per poco non si è eguagliato il caldo record avuto in Malesia nel 2016! – tutti i compound impiegati hanno performato bene. Mi sembra chiaro che la Soft sarà la mescola usata per la qualifica ed è interessante vedere che un secondo giro veloce sia possibile, raffreddando le gomme, alternando tra un giro veloce e l’altro grazie a un buon recupero di aderenza e performance. Questo si potrebbe tradurre in un risparmio sui set di gomme in qualifica, che potrebbe rivelarsi cruciale nell’ avere più medium e hard per l’intera strategia di gara“, ha dichiarato Mario Isola (responsabile Pirelli).

12.24 Da un punto di vista prestazionale i dati mostrano un gap fra le mescole stimabile in 0.6 secondi fra Soft e Medium, 0.9 fra Medium e Hard, una differenza che comunque deve tener conto dell’evoluzione di una pista che in queste condizioni può rappresentare il tema centrale del fine settimana francese.

12.21 Si prevedono temperature molto alte e di conseguenza il degrado delle mescole sarà un fattore da tenere in debito conto. Per quanto riferito da Pirelli, l’uso degli pneumatici morbidi potrebbe essere sfruttato non soltanto al primo tentativo ma anche dopo un giro lento di “raffreddamento”.

12.18 Sul tracciato di Le Castellet si prepara a dovere l’ora delle qualifiche e i team saranno molto impegnati per capire come sfruttare al meglio le gomme.

12.15 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1.

18.08 Buona giornata per la Mercedes guardando ai risultati, con Russell quarto davanti a Hamilton, ma a livello di distacchi (un secondo) il gap è pesante

18.06 Red Bull, invece, in ritardo. Verstappen ha chiuso a oltre mezzo secondo da Sainz e si è ampiamente limitato del bilanciamento. Meglio l’olandese sul passo gara, decisamente importante e di livello

18.04 Si chiude, quindi, il venerdì di Le Castellet. Bene le Ferrari, specialmente sul giro secco con Sainz davanti a Leclerc e un margine notevole su Red Bull e Mercedes. Unico punto di domanda sulla simulazione di passo gara, non scintillante

18.02 CLASSIFICA FINALE FP2

1 Carlos SAINZ Ferrari1:32.527 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.101 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.550 4

4 George RUSSELL Mercedes+0.764 5

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.990 5

6 Lando NORRIS McLaren+1.080 5

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.379 3

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.401 3

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.457 5

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.533 3

11 Fernando ALONSO Alpine+1.732 3

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.737 6

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.893 5

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.013 3

15 Lance STROLL Aston Martin+2.068 5

16 Alexander ALBON Williams+2.126 4

17GuanyuZHOU Alfa Romeo+2.127 6

18 Esteban OCON Alpine+2.133 4

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.668 3

20 Nicholas LATIFI Williams+2.885

18.01 Leclerc chiude in 1:38.499, Sainz 1:39.023, Hamilton 1:39.039, Verstappen 1:37.7

18.00 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!! SI CHIUDE LA FP2!! Andiamo a vedere gli ultimi tempi, Hamilton 1:38.704, Russell 1:38.676

17.59 Ancora Verstappen in 1:37.945, Perez 1:38.473, Leclerc 1:39.122, Sainz 1:38.909

17.58 Leclerc ancora in 1:39.371, Sainz in 1.38.565, Hamilton 1:38.370, Russell 1:38.799

17.57 Verstappen chiude il secondo giro in 1:37.849

17.56 Leclerc nel traffico di Ocon alza il tempo in 1:39.315, Sainz prosegue in 1:38.650

17.55 Verstappen chiude il suo primo giro sulle medie in 1:37.370 ed è il miglior crono al momento

17.54 Inizia la simulazione di Verstappen, mentre le Ferrari proseguono con Leclerc in 1:38.792, mentre Sainz procede in 1:38.372

17.53 Sainz arriva sul traguardo in 1:49.991 e si rilancia. Leclerc ancora in 1:38.182. Esce dai box Verstappen, vedremo i crono dell’olandese.

17.51 Leclerc al settimo giro delle sue medie va sull’1:38.164 mentre Red Bull e Mercedes sono ancora ai box

17.50 Le Mercedes sono di nuovo ai box, rimane solo la Ferrari, con Sainz che chiude il suo sesto giro con un tempo alto per un errore alla chicane sul rettilineo del Mistral

17.49 Leclerc inizia la sua simulazione con le medie e fa segnare un 1:37.589, mentre Sainz in 1:38.301.

17.47 Sainz chiude un altro giro in 1:38.619, ora si lanciano Leclerc e gli altri

17.46 Sainz ancora in 1:37.947, entrano in azione anche Leclerc e Mercedes, mentre Verstappen torna ai box

17.45 Sainz 1:37.9 con medie nel suo primo giro di simulazione passo gara, Perez prosegue con il time attack e chiude decimo a 1.533

17.44 Verstappen si rilancia, piazza il record nel T2 ma non migliora il suo crono precedente.

17.43 Norris si mette in sesta posizione a 1.080 da Sainz, mentre Verstappen in un team radio si lamenta di “tremendo sottosterzo” sulla sua RB18

17.42 Russell migliora e sale al quarto posto a 764 millesimi da Sainz, ottimo crono per lui, Perez è 17° a 2.252

17.41 Ora vedremo tra quanto inizieranno le simulazioni di passo gara, molto importanti in vista di domenica e gli oltre 50° sull’asfalto

17.40 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2

1 Carlos SAINZ Ferrari1:32.527 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.101 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.550 2

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.990 3

5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.401 2

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.438 2

7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.457 3

8 Fernando ALONSO Alpine+1.732 2

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.737 3

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.893 3

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.013 2

12 Lance STROLL Aston Martin+2.068 3

13 Alexander ALBON Williams+2.126 2

14

Guanyu

ZHOU

Alfa Romeo+2.127 4

15 Esteban OCON Alpine+2.133 3

16 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.252 1

17 George RUSSELL Mercedes+2.283 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.668 2

19 Lando NORRIS McLaren+2.793 3

20 Nicholas LATIFI Williams+2.885

17.39 Hamilton sale al quarto posto a 990 millesimi, poi Magnussen, Gasly e Ricciardo

17.38 Riparte Leclerc, record nel T1 in 23.186, si conferma nel T2 e chiude in 1:32.628 a 101 millesimi da Sainz, uno-due Ferrari

17.37 Verstappen si lancia con le soft, arriva al T1 con 247 millesimi di distacco, si presenta al T2 con 302, quindi chiude in 1:33.077 a 550 millesimi

17.35 Ricciardo si mette al quarto posto a 1.457 alle spalle di Magnussen terzo a 1.401, tra di loro Gasly a 1.438

17.34 In pista di nuovo Red Bull e Mercedes, vediamo come saranno le risposte sul giro secco!

17.33 Sainz si rilancia ed è super-record nel T1 in 23.210! Lo spagnolo arriva al T2 ed è di nuovo record in 28.358, chiude in 1:32.527 e rifila 609 millesimi a Leclerc! Che tempo!!!!!!

17.32 Alonso sale al quarto posto a 1.123 con gomma media, ora non ci rimarrà che vedere la risposta delle Red Bull

17.31 Sainz record nel T1 in 23.456 ma Leclerc glielo toglie in 23.323! Lo spagnolo alza il piede nel T2, mentre il monegasco procede e migliora in 28.554. Chiude in 1:33.136 primo con 186 millesimi su Sainz

17.29 Di nuovo Leclerc e Sainz in azione con le soft, mentre Vettel è quarto a 1.193

17.28 Norris migliora e si mette al decimo posto a 1.998 da Sainz, McLaren davvero lontanissima, con Ricciardo ultimo a 3 secondi con gomme hard

17.27 Stroll chiude al quarto posto a 1.273, confermando come la Ferrari nel T3 sia la vettura migliore rifilando sei decimi alla Aston Martin

17.26 Si ferma anche Sainz dopo aver piazzato il miglior tempo. Esce Albon, mentre Stroll fa segnare i suoi migliori parziali ma rimane a 605 millesimi al T2 con soft

17.25 Tutti di nuovo ai box, rimangono in azione le Aston Martin e Norris

17.24 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2

1 Carlos SAINZ Ferrari1:33.322 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.850 1

3 Charles LECLERC Ferrari+0.860 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.457 2

5 George RUSSELL Mercedes+1.488 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.711 1

7 Alexander ALBON Williams+1.785 2

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.906 1

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.025 3

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.064 2

11 Fernando ALONSO Alpine+2.209 2

12 Lewis HAMILTON Mercedes+2.245 2

13 Esteban OCON Alpine+2.278 1

14 Lando NORRIS McLaren+2.410 1

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.440 1

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.505 1

17 Nicholas LATIFI Williams+2.902 1

18 Sebastian VETTEL Aston Martin+3.024 1

19 Daniel RICCIARDO McLaren+3.075 5

20 Lance STROLL Aston Martin+3.616

17.23 Perez sale al quarto posto a 1.457 da Sainz, poi Russell e Gasly, Hamilton 12°

17.22 Carlos Sainz piazza il record nel T1 e T2 e vola in vetta in 1:33.322 tempo eccellente con la gomma soft e 850 millesimi su Verstappen

17.21 Bottas si porta al sesto posto, mentre entra in azione anche Sainz

17.20 Verstappen si lancia, arriva al T1 con 185 millesimi di vantaggio su Leclerc, al T2 si presenta con 194 millesimi, chiude in 1:34.172 primo per 10 millesimi!

17.18 Albon si mette in quarta posizione a 925 millesimi da Leclerc, Verstappen inizia con un T1 altissimo e, evidentemente, aspetterà il secondo giro per lanciarsi davvero

17.17 Si lancia anche Verstappen! Sainz attende ancora qualche minuto

17.16 Leclerc è record anche nel T2 e fa segnare subito un 1:34.182 con 628 millesimi su Russell a parità di gomma media. Gasly terzo a 851

17.15 Mick Schumacher sbaglia pesantemente in curva 11 ma riesce a non sbattere contro le protezioni! Ecco Leclerc ora, subito record nel T1

17.14 George Russell si conferma da record anche nel T2 e chiude il suo tentativo con la migliore prestazione in 1:34.810 e rifila 576 millesimi a Magnussen. Ecco Sergio Perez in azione!

17.13 Russell toglie il record nel T1 a Magnussen che arriva sul traguardo in prima posizione in 1:35.386

17.12 Magnussen riparte ed è record nel T1 in 23.891, per il resto nessuno sta migliorando con le medie

17.11 Alonso arriva sul traguardo ma non migliora il suo crono precedente, Gasly è terzo a 93 millesimi

17.10 Si rilanciano tutti, Alonso record di nuovo nel T1, ora in pista anche Albon e Tsunoda, mancano solo Ferrari e Red Bull

17.09 Mick Schumacher si rilancia, piazza il record nel T2 e chiude in 1:35.762 terzo a 231 millesimi dalla vetta

17.08 Hamilton inizia il suo lavoro, si presenta al T1 con 341 millesimi di ritardo da Alonso, che diventano 189 al T2. Chiude in 1:36.369 perdendo tutto nel T3

17.07 Gasly si mette al terzo posto, dato che ora è Alonso al comando in 1:35.531, si vedono anche Hamilton e Norris in pista!

17.06 Magnussen sale in vetta in 1:35.942, ma Russell lo scalza per soli 40 millesimi. Ora Ocon al comando in 1:35.600

17.05 Zhou esordisce in 1:36.457 con Bottas a ruota, ma Mick Schumacher sale al comando in 1:36.329

17.04 I piloti si lanciano per il primo giro veloce, mentre ai box Ferrari e Red Bull regna la calma

17.03 Entrano in azione anche Alonso, Gasly e Stroll, a breve toccherà anche a Hamilton che nella FP1 ha lasciato spazio a De Vries

17.02 Bottas deve recuperare l’ora persa nella FP1, dato che al suo posto ha girato Kubica. In pista anche Magnussen, Ricciardo e Latifi

17.01 Subito in azione le Alfa Romeo, quindi Vettel, Ocon e Russell

17.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!! SCATTA LA FP2 DEL GP DI FRANCIA!!!!!!!

16.57 Pochi istanti e prenderà il via la FP2, si inizia a fare sul serio a Le Castellet!

16.54 Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia ancora oggi comandata da Juan Manuel Fangio! L’argentino è partito davanti a tutti per 5 volte (nel 1950, 1951, 1954, 1956 e 1957). Va rimarcato come sia annoso anche il primato di pole position consecutive, detenuto da Jim Clark, risultato il più rapido di tutti in prova per 4 anni di fila (dal 1962 al 1965). Come per le vittorie, si contano tre uomini in attività ad aver già realizzato almeno una pole position in Francia. Lewis Hamilton (2018, 2019) e Max Verstappen (2021) le hanno firmate a Le Castellet

16.51 Sul fronte delle squadre, la più vincente in assoluto è la Ferrari, la quale ha raccolto la bellezza di 17 successi. La supremazia della Scuderia di Maranello è talmente marcata che il Cavallino Rampante ha raccolto più del doppio delle vittorie rispetto alla concorrente più vicina! Tra i team attualmente impegnati in Formula 1, hanno già vinto anche Williams (8 volte), McLaren (5), Mercedes (3), Alfa Romeo (2) e Red Bull (1).

16.48 Il pilota più vincente in assoluto del GP di Francia è Michael Schumacher, che proprio in Francia è diventato il primo uomo della storia a imporsi per 8 volte nello stesso Gran Premio. Il tedesco si è affermato nel 1994, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004 e 2006. Dunque otto successi diluiti nell’arco di dodici anni, ma come si può notare nessun filotto più lungo di due affermazioni. Il primato di vittorie consecutive appartiene invece ad Alain Prost, che ha primeggiato per 3 anni di fila (1988, 1989, 1990).

16.45 Leclerc ha concluso la prima sessione con il miglior tempo, confermando il suo ottimo momento. La pista francese ha spesso regalato poche gioie alla Ferrari (un anno fa entrambe fuori dalla zona punti), sarà la volta buona?

16.42 La FP1 è stata realistica solamente per alcuni aspetti, ma non al 100%. Ferrari e Red Bull hanno dimostrato di essere le vetture più veloci, ma entrambe si sono nascoste. Vedremo molto di più in questa FP2, specialmente in ottica passo gara

16.39 La prima notizia del weekend è che Carlos Sainz ha avuto la sostituzione della centralina. Al momento quindi 10 posizioni di penalità per lui, ma è ampiamente probabile che domani la scuderia di Maranello possa decidere di cambiare tutta la sua Power Unit

16.36 I TEMPI DELLA F1 DISPUTATA NEL PRIMO POMERIGGIO

1 Charles LECLERC Ferrari1:33.930 6

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.091 4

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.338 5

4 George RUSSELL Mercedes+0.951 5

5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.049 5

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.244 5

7 Lando NORRIS McLaren+1.302 4

8 Alexander ALBON Williams+1.484 4

9 Nyck DE VRIES Mercedes+1.496 3

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.730 4

11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.746 5

12 Lance STROLL Aston Martin+1.880 3

13 Esteban OCON Alpine+1.898 4

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.921 5

15 Fernando ALONSO Alpine+1.945 5

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.092 4

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.174 4

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.197 4

19 Robert KUBICA Alfa Romeo+2.402 5

20 Nicholas LATIFI Williams+3.113 3

16.33 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI F1 2022

1 RED BULL RACING RBPT 359

2 FERRARI 303

3 MERCEDES 237

4 MCLAREN MERCEDES 81

5 ALPINE RENAULT 81

6 ALFA ROMEO FERRARI 51

7 HAAS FERRARI 34

8 ALPHATAURI RBPT 27

9 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 18

10 WILLIAMS MERCEDES 3

16.30 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI F1 2022

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 208

2 Charles Leclerc MON FERRARI 170

3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 151

4 Carlos Sainz ESP FERRARI 133

5 George Russell GBR MERCEDES 128

6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 109

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 64

8 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 52

9 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 46

10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 29

11 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 22

12 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 17

13 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI RBPT 16

14 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 15

15 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 12

16 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI RBPT 11

17 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 5

18 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 3

19 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 3

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

21 Nico Hulkenberg GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 0

16.26 Al momento sul tracciato del Paul Ricard continua a regnare incontrastato il sole con temperature attorno ai 33-34 gradi. Un clima torrido e un asfalto rovente che ci accompagneranno fino a domenica e che metteranno a dura prova gomme e vetture…

16.23 I sessanta minuti della FP2 saranno indicativi, dato che si disputeranno più o meno al momento in cui domani vivremo le qualifiche (16.00-17.00) mentre la gara di domenica sarà alle canoniche ore 15.00

16.20 Il dodicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2022 entra nel vivo e ci darà indicazioni più dettagliate sui valori in pista, dopo aver già visto la prima ora di lavoro nel primo pomeriggio

16.15 Buongiorno e bentornati a Le Castellet, tra 45 minuti esatti prenderà il via la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia

15.10 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle ore 17 per la seconda sessione di prove libere al Paul Ricard!

15.08 Bilancio negativo sinora per la Mercedes, più lontana del previsto da Ferrari e Red Bull in attesa che scenda in pista anche Hamilton a partire dalle FP2.

15.07 Verstappen comunque è partito molto forte, dimostrandosi in grande spolvero nei time-attack ed effettuando una breve simulazione di passo gara davvero impressionante.

15.05 Buoni segnali in FP1 per la Ferrari, molto competitiva soprattutto sul giro secco nonostante l’utilizzo di mappature conservative al venerdì rispetto alle Red Bull.

15.02 Di seguito la classifica completa della prima sessione di libere al Paul Ricard:

1 Charles LECLERC Ferrari1:33.930 6

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.091 4

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.338 5

4 George RUSSELL Mercedes+0.951 5

5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.049 5

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.244 5

7 Lando NORRIS McLaren+1.302 4

8 Alexander ALBON Williams+1.484 4

9 Nyck DE VRIES Mercedes+1.496 3

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.730 4

11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.746 5

12 Lance STROLL Aston Martin+1.880 3

13 Esteban OCON Alpine+1.898 4

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.921 5

15 Fernando ALONSO Alpine+1.945 5

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.092 4

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.174 4

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.197 4

19 Robert KUBICA Alfa Romeo+2.402 5

20 Nicholas LATIFI Williams+3.113

15.00 BANDIERA A SCACCHI!! Verstappen continua a rifilare 1″ al giro sul passo al compagno di squadra Perez e alle due Ferrari.

14.58 Verstappen rallenta ma è comunque molto veloce in 1’38″7, mentre le Ferrari girano in 1’39” alto. Programmi di lavoro difficile da interpretare.

14.56 Primo confronto a distanza tra Red Bull e Ferrari sul passo, tutti con gomme soft: 1’37″9 Verstappen, 1’39″1 Leclerc, 1’39″8 Perez e Sainz.

14.54 Sainz gira in 1’39″2 ad inizio simulazione di passo gara con gomme morbide. In pista adesso anche Leclerc e Verstappen a parità di mescola.

14.52 Sainz si rilancia con gomme soft usate, ma forse per una breve simulazione di passo gara a fine sessione.

14.50 Da sottolineare la buona prestazione del rookie olandese Nyck De Vries, 9° con la Mercedes di Hamilton a mezzo secondo dal crono di George Russell con l’altra W13.

14.49 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Charles LECLERC Ferrari1:33.930 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.091 3

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.338 4

4 George RUSSELL Mercedes+0.951 4

5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.049 4

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.244 4

7 Lando NORRIS McLaren+1.302 3

8 Alexander ALBON Williams+1.484 3

9 Nyck DE VRIES Mercedes+1.496 2

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.730 3

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.921 4

12 Fernando ALONSO Alpine+1.945 4

13 Lance STROLL Aston Martin+1.961 2

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.092 3

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.146 4

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.174 3

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.197 3

18 Robert KUBICA Alfa Romeo+2.509 4

19 Esteban OCON Alpine+2.743 3

20 Nicholas LATIFI Williams+3.113

14.47 LECLERC!!! 1’33″930 e miglior tempo assoluto al secondo tentativo con 91 millesimi di vantaggio sulla Red Bull di Verstappen!

14.44 Leclerc si rilancia adesso con gomme soft usate (di 3 giri) per provare ad avvicinarsi al limite della pista in queste condizioni.

14.43 Sessione molto difficile in casa Red Bull nel lato box di Sergio Perez, solo 6° e distante 1.153 dal compagno di squadra Verstappen.

14.41 Russell si migliora leggermente, ma resta ad oltre 1″ di ritardo dalla Red Bull di Max Verstappen. Mercedes sottotono rispetto alle aspettative della vigilia in FP1, ma il weekend è ancora molto lungo.

14.40 Charles Leclerc si avvicina molto a Verstappen già al primo tentativo, portandosi a soli 83 millesimi dall’olandese della Red Bull.

14.38 Verstappen fa il record nel T1 e nel T2, poi sbaglia curva 11 andando troppo lungo su un cordolo alto riuscendo comunque a riportarsi al comando in 1’34″021.

14.37 Gomme soft nuove nel frattempo anche per Charles Leclerc, che si lancia adesso per un time-attack con la sua F1-75.

14.36 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:34.268 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.078 3

3 George RUSSELL Mercedes+0.988 2

4 Nyck DE VRIES Mercedes+1.158 3

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.294 4

6 Charles LECLERC Ferrari+1.553 3

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.801 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.881 2

9 Daniel RICCIARDO McLaren+2.172 3

10 Esteban OCON Alpine+2.405 3

11 Fernando ALONSO Alpine+2.537 2

12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.562 2

13 Lando NORRIS McLaren+2.619 2

14 Nicholas LATIFI Williams+2.803 3

15 Alexander ALBON Williams+2.925 3

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.279 3

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.328 3

18 Robert KUBICA Alfa Romeo+3.532 1

19 Lance STROLL Aston Martin+3.582 3

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+6.166

14.34 Mercedes molto distante in questa fase a parità di condizioni rispetto a Ferrari e Red Bull. Russell paga 988 millesimi dal leader, De Vries 1″158.

14.32 E la risposta Ferrari arriva!! Miglior tempo di Carlos Sainz in 1’34″268, con un margine di 78 millesimi sulla Red Bull di Verstappen a parità di mescola.

14.31 Verstappen lima altri 6 decimi e gira in 1’34″3, ma a breve arriverà la risposta Ferrari con Carlos Sainz.

14.29 Verstappen, Sainz e Russell tornano in pista con gomme soft nuove, mentre Leclerc e Perez sono ancora ai box in attesa di un nuovo run.

14.26 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:34.991 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.571 1

3 Charles LECLERC Ferrari+0.830 3

4 George RUSSELL Mercedes+0.860 2

5 Carlos SAINZ Ferrari+1.051 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.158 2

7 Nyck DE VRIES Mercedes+1.331 2

8 Daniel RICCIARDO McLaren+1.775 2

9 Fernando ALONSO Alpine+1.814 2

10 Nicholas LATIFI Williams+2.080 2

11 Lando NORRIS McLaren+2.165 2

12 Alexander ALBON Williams+2.202 1

13 Esteban OCON Alpine+2.242 1

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.556 2

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.605 2

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.756 2

17 Lance STROLL Aston Martin+2.859 1

18 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.876 3

19 Robert KUBICA Alfa Romeo+5.269 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+5.443

14.24 Oggi Ferrari ha cambiato solo la centralina sulla Ferrari di Carlos Sainz, che al momento accuserebbe una penalità di 10 posizioni in griglia. Domani con ogni probabilità la scuderia di Maranello cambierà anche tutte le altre componenti, di conseguenza lo spagnolo partirà in fondo alla griglia.

14.22 Nel frattempo Sainz completa finalmente un giro lanciato interessante e balza in quinta posizione a 1″ dal leader Verstappen con gomme soft.

14.21 Leclerc trova le bandiere gialle nel T1 e non riesce a migliorare in classifica per pochi millesimi, mentre Russell fa un bel passo avanti e porta la Mercedes in quarta piazza a 860 millesimi dalla vetta (con gomme medie).

14.19 Testacoda di Sergio Perez in curva 4, ma nessuna conseguenza di rilievo per la sua RB13. Gomme spiattellate per il messicano, costretto dunque a rientrare ai box.

14.18 A Le Castellet, più che il giro secco di qualifica, farà la differenza il passo gara e la gestione degli pneumatici sulla lunga distanza.

14.16 Ottimo avvio di weekend per la Red Bull, anche se Ferrari gira al venerdì con mappature molto conservative. In qualifica i top team scenderanno verso l’1’30″/1’31”.

14.15 Molto bene De Vries, che sale in quarta posizione con la Mercedes su gomma media a 1″3 dalla vetta. Russell al momento è 9°.

14.14 Leclerc si rilancia e porta la Ferrari in terza piazza a 830 millesimi dal miglior tempo di Verstappen a parità di mescola.

14.12 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:34.991 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.171 1

3 Daniel RICCIARDO McLaren+1.775 1

4 Lando NORRIS McLaren+2.165 1

5 Charles LECLERC Ferrari+2.429 2

6 George RUSSELL Mercedes+2.497 2

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.876 1

8 Nyck DE VRIES Mercedes+2.910 1

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.974 1

10 Nicholas LATIFI Williams+3.808 1

11 Lance STROLL Aston Martin+4.117 1

12 Carlos SAINZ Ferrari+4.586 1

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+4.618 1

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+5.443 1

15 Robert KUBICA Alfa Romeo- – 2

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 1

17 Alexander ALBON Williams- – 2

18 Pierre GASLY AlphaTauri- – 2

19 Esteban OCON Alpine- – 1

20 Fernando ALONSO Alpine- – 2

14.10 Verstappen torna a spingere forte e ferma il cronometro in 1’34″991, rifilando più di 1″ alla seconda Red Bull di Perez e alla McLaren di Daniel Ricciardo.

14.09 Dopo soli tre giri lanciati Sainz e Leclerc rientrano ai box, mentre Perez si porta in seconda piazza a 435 millesimi dal compagno di squadra Verstappen. Gomme soft anche per il messicano.

14.07 Leclerc migliora il tempo di Norris in 1’37″4, ma poco dopo Verstappen tira giù quasi 2″ con un interessante 1’35″7 su gomma soft.

14.06 Norris si mette a dettare il passo in 1’37″6 con la McLaren su gomma media, davanti alla Haas di Magnussen e alla Ferrari di Sainz.

14.04 Primo giro cronometrato in 1’39″5 per Carlos Sainz. Tempi ancora poco indicativi, considerando che la pole del 2021 è stata ottenuta da Verstappen in 1’29″990.

14.03 Entrambe le Ferrari montano gomme soft, stessa scelta anche per Red Bull con la macchina di Verstappen.

14.02 Tutti in pista sin da subito per prendere confidenza con la pista francese. Gli unici ancora fermi ai box sono Latifi, Perez e Stroll.

14.01 Sainz non vuole perdere tempo ed è il primo ad uscire dai box per cominciare il programma di lavoro odierno.

14.00 SEMAFORO VERDE!!! Comincia ufficialmente il weekend del GP di Francia 2022, con i primi 60 minuti di prove libere del venerdì.

13.58 Clima rovente a Le Castellet: 30°C la temperatura ambiente, mentre quella dell’asfalto è di 55°C.

13.56 In FP1 Mercedes schiera l’olandese Nyck De Vries al posto di Lewis Hamilton, per la norma che obbliga tutti i team ad impiegare piloti esordienti in almeno due sessioni di prove libere nell’arco della stagione. Il sette volte iridato scenderà comunque in pista dalle FP2 in poi. Novità anche per Alfa Romeo, con Kubica che prende il posto di Bottas in FP1.

13.54 Questa invece è la graduatoria del Mondiale costruttori:

1 RED BULL RACING RBPT 359

2 FERRARI 303

3 MERCEDES 237

4 MCLAREN MERCEDES 81

5 ALPINE RENAULT 81

6 ALFA ROMEO FERRARI 51

7 HAAS FERRARI 34

8 ALPHATAURI RBPT 27

9 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 18

10 WILLIAMS MERCEDES 3

13.51 A dieci minuti dall’inizio della FP1, ricordiamo la classifica generale del Mondiale piloti dopo 11 GP:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 208

2 Charles Leclerc MON FERRARI 170

3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 151

4 Carlos Sainz ESP FERRARI 133

5 George Russell GBR MERCEDES 128

6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 109

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 64

8 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 52

9 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 46

10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 29

11 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 22

12 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 17

13 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI RBPT 16

14 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 15

15 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 12

16 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI RBPT 11

17 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 5

18 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 3

19 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 3

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

13.48 Guardando alle squadre, la classifica delle pole è capitanata dalla Ferrari con 17. Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole position nel GP di Francia anche Williams (10), McLaren (4), Mercedes (3), Alfa Romeo (2) e Red Bull (1).

13.46 Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia ancora oggi comandata da Juan Manuel Fangio. L’argentino è partito davanti a tutti per 5 volte (nel 1950, 1951, 1954, 1956 e 1957). Come per le vittorie, si contano tre uomini in attività ad aver già realizzato almeno una pole position in Francia. Lewis Hamilton (2018, 2019) e Max Verstappen (2021) le hanno firmate a Le Castellet. Invece Fernando Alonso è stato il più rapido in qualifica a Magny-Cours (nel 2004 e 2005).

13.43 Sul fronte delle squadre, la più vincente in assoluto è la Ferrari, la quale ha raccolto la bellezza di 17 successi. La supremazia della Scuderia di Maranello è talmente marcata che il Cavallino Rampante ha raccolto più del doppio delle vittorie rispetto alla concorrente più vicina! Tra i team attualmente impegnati in Formula 1, hanno già vinto anche Williams (8 volte), McLaren (5), Mercedes (3), Alfa Romeo (2) e Red Bull (1).

13.40 Sono tre i piloti in attività ad aver già vinto in Francia. Lewis Hamilton c’è riuscito in 2 occasioni (2018, 2019), mentre Max Verstappen ha trionfato nel 2021. Inoltre non va dimenticato come Fernando Alonso abbia sì conquistato questo GP, ma nel 2005, quando si correva ancora a Magny-Cours.

13.37 Il pilota più vincente in assoluto nel GP transalpino è Michael Schumacher, che proprio in Francia è diventato il primo uomo della storia a imporsi per 8 volte nello stesso Gran Premio. Il tedesco si è affermato nel 1994, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004 e 2006.

13.34 Attenzione però alla Mercedes perché l’asfalto liscio e la conformazione del layout di Le Castellet potrebbe risultare un fattore favorevole alla W13. Lewis Hamilton e George Russell proveranno dunque ad entrare nella lotta per il podio.

13.30 Su questa pista la Red Bull potrebbe avere qualche carta in più da giocare, essendo di base una macchina che sa sviluppare velocità in rettilineo superiori e nello stesso tempo è in grado di essere efficiente lungo i curvoni veloci del layout transalpino.

13.26 Da capire cosa accadrà con Carlos Sainz che, visto il guasto al motore in Austria, potrebbe andare in penalità per la possibile introduzione della quarta power-unit stagionale.

13.22 La Ferrari vorrà farsi trovare pronta dopo i due successi consecutivi a Silverstone (Gran Bretagna) e a Spielberg (Austria). Per questo appuntamento, la F1-75 avrà alcuni aggiornamenti aerodinamici funzionali alla crescita in efficienza della vettura di Maranello.

13.18 Alle 14 comincerà la FP1, in cui piloti e team andranno a caccia della miglior prestazione possibile, dovendo lavorare in primis sull’assetto della monoposto.

13.15 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della prima sessione di prove libere del GP di Francia 2022, dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Le Castellet, piloti e team andranno a caccia della miglior prestazione possibile, dovendo lavorare sull’assetto della monoposto.

La Ferrari vorrà farsi trovare pronta dopo i due successi consecutivi a Silverstone (Gran Bretagna) e a Spielberg (Austria). Per questo appuntamento, la F1-75 avrà alcuni aggiornamenti aerodinamici funzionali alla crescita in efficienza della vettura di Maranello. Da capire cosa accadrà con Carlos Sainz che, visto il problema serio al motore in Austria, potrebbe andare in penalità per la possibile sostituzione.

Su questa pista, infatti, la Red Bull potrebbe avere qualche carta in più da giocare, essendo di base una macchina che sa sviluppare velocità in rettilineo superiori e nello stesso tempo è in grado di essere efficiente lungo i curvoni veloci del layout transalpino. Attenzione però alla Mercedes perché l’asfalto liscio di Le Castellet potrebbe risultare un fattore favorevole alla W13.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 14.00 con la FP1, mentre la seconda sessione è prevista alle 17.00. Buon divertimento!

Foto: Racing Pictures