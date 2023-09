DIRETTA F1, GP Montecarlo 2022 LIVE: due Ferrari davanti, orario TV8 qualifiche. Sainz: “Segnali incoraggianti”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.10 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

18.09 Ferrari che può trarre ottimi spunti in vista delle qualifiche e della gara per il passo dimostrato visto che la macchina sembra funzionare con tutte le mescole. Ora chiaramente a partire da domani si dovrà concretizzare.

18.07 Mercedes un po’ più in difficoltà con Russell in sesta posizione a 0.750, mentre Hamilton anche per il traffico non è andato oltre il 12° tempo a 1.611.

18.05 Leclerc e Sainz davanti a tutti al termine di questa FP2. Ottimi segnali da parte della Rossa con il monegasco davanti in 1:12.656 a precedere di 0.044 Sainz, di 0.379 Perez e di 0.447 di Verstappen. Ferrari ancora contro Red Bull e F1-75 efficiente soprattutto nell’ultimo settore.

18.02 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Charles LECLERC Ferrari1:12.656 6

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.044 6

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.379 4

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.447 4

5 Lando NORRIS McLaren+0.638 5

6 George RUSSELL Mercedes+0.750 5

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.980 4

8 Fernando ALONSO Alpine+1.256 3

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.403 5

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.478 3

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.583 3

12 Lewis HAMILTON Mercedes+1.611 3

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.812 4

14 Alexander ALBON Williams+1.830 4

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.869 3

16 Lance STROLL Aston Martin+1.967 4

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.238 3

18 Esteban OCON Alpine+2.560 3

19 Nicholas LATIFI Williams+3.620 4

20 Daniel RICCIARDO McLaren- – 1

18.00 BANDIERA A SCACCHI!!!

17.59 Sainz risponde con 1:16.298 con le hard, davvero notevole!

17.58 1:16.283 per Leclerc che, trovando pista libera, dimostra di andare veramente forte anche con le soft. Il monegasco sembra in palla.

17.56 Ferrari sta girando con le soft, mentre Red Bull con le medie e da questo punto di vista le gomme a banda gialla sembrano funzionare meglio.

17.55 1:17.158 per Leclerc con gomme soft.

17.54 1:17.5 per Russell, ma probabilmente ha trovato traffico. Difficile valutare il passo gara.

17.53 1:16.4 per Verstappen, ma c’è tanto Perez. Ferrari in pista con Leclerc.

17.52 Si torna in pista per la simulazione passo gara.

17.50 Ferrari e Red Bull ai box per fare il punto della situazione.

17.48 SAINZ! Vicinissimo lo spagnolo a Leclerc con 44 millesimi di ritardo da Leclerc. L’iberico vuole cancellare quanto accaduto nei precedenti weekend.

17.46 Ferrari che fa una grande differenza soprattutto nel terzo settore in termini di trazione.

17.44 Di seguito l’ordine di tempi aggiornato:

1 Charles LECLERC Ferrari1:12.656 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.221 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.379 3

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.447 2

5 Lando NORRIS McLaren+0.638 3

6 George RUSSELL Mercedes+0.750 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.980 3

8 Fernando ALONSO Alpine+1.256 3

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.403 4

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.481 2

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.583 2

12 Lewis HAMILTON Mercedes+1.611 2

13 Alexander ALBON Williams+1.830 2

14 Lance STROLL Aston Martin+1.967 3

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.238 2

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.423 2

17 Esteban OCON Alpine+2.560 3

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+3.053 3

19 Nicholas LATIFI Williams+3.620 2

20 Daniel RICCIARDO McLaren- – 1

17.42 Leclerc stava migliorando, ma ha trovato traffico. Peccato!

17.41 Non c’è un attimo di tregua e Sainz migliora e si porta in seconda posizione a 0.221 da Leclerc.

17.39 Verstappen è sempre quarto a 0.447 dalla vetta nel frattempo.

17.38 Perez si scuote e si porta in seconda posizione a 0.379 da Leclerc, mentre Verstappen si rilancia e potrebbe avvicinarsi.

17.37 VOLA LECLERC!!! 1:12.656 per Charles che fa una differenza imbarazzante nell’ultimo settore con 0.410 di margine su Sainz e 0.447 su Verstappen. Norris 4° a 0.638 e Perez 5° a 0.668.

17.34 UNO-DUE FERRARI!!! Leclerc si porta in vetta con il crono di 1:12.764 a precedere di 0.302 Sainz e di 0.339 Verstappen. Con le soft le Rosse vanno forte.

17.32 Verstappen si porta in vetta con il crono di 1:13.103, attendiamo la risposta di Leclerc

17.29 Suona la campana Leclerc che, con il record nell’ultimo settore, si porta in vetta con il crono di 1:13.125 a precedere di 0.199 Perez e di 0.230 su Verstappen. Gomme rosse per tutti.

17.28 Si vedono le gomme soft e Perez si conferma davanti con il crono di 1:13.324 a precedere Verstppen di 31 millesimi. Terzo Russell a 0.560 e Hamilton settimo a 0.943.

17.27 Tutti in pista per continuare il lavoro di messa a punto.

17.25 RIPRENDE LA SESSIONE!!!

17.23 Per quanto riguarda Ricciardo, l’australiano ha perso il posteriore in percorrenza dell’ingresso della prima chicane nella zona delle Piscine.

???? RED FLAG ???? Ricciardo into the barriers after getting out of shape going through the swimming pool section#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/VJtJOnDKPx — Formula 1 (@F1) May 27, 2022

17.21 In attesa della ripresa della FP2, si conferma il confronto tra Red Bull e Ferrari con Perez e Verstappen a comandare, ma con le medie. Leclerc e Perez vicini e con le gomme dure, un segnale importante!

17.19 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:14.001 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.254 1

3 Charles LECLERC Ferrari+0.254 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.273 1

5 George RUSSELL Mercedes+0.326 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.360 1

7 Lando NORRIS McLaren+0.622 2

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.712 1

9 Fernando ALONSO Alpine+0.964 1

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.496 1

11 Lance STROLL Aston Martin+1.538 1

12 Alexander ALBON Williams+1.978 1

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.092 1

14 Esteban OCON Alpine+2.287 1

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.671 2

16 Nicholas LATIFI Williams+3.295 1

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.771 1

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+4.431 1

19 Daniel RICCIARDO McLaren– 1

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – – –

17.17 ATTENZIONE!!! BANDIERA ROSSA!!!! Ricciardo contro le barriere nella zona delle Piscine!

17.16 Sainz migliora ancora con le dure, ma è sempre quarto a 0.273 con le medie immediatamente alle spalle di Leclerc.

17.14 Curioso che Leclerc con le dure abbia realizzato lo stesso crono di Verstappen con le medie al millesimo.

17.12 Leclerc migliora con le dure a 0.254 ed è terzo dietro a Perez e a Verstappen. Sainz è quarto a 0.450. Le Ferrari sono le uniche a girare con le dure, rispetto agli altri tutti con le medie.

17.10 Uno-due Red Bull ora con Perez a comanda in 1:14.001 a precedere di 0.254 Verstappen e di 0.622 Norris. Sainz 5° a 0.879 e Leclerc 7° a 1.034.

17.09 La pista si gomma sempre di più con Perez che si porta davanti a tutti con le medie in 1:14.001 a precedere Sainz di 0.879 con le dure e Verstappen a 0.914. Sesto Leclerc a 1.034 da Perez, anch’egli con gomme dure.

17.07 Risponde subito Verstappen che con le medie si porta al comando con il crono di 1:14.915 a precedere di 55 millesimi Norris e di 0.847 su Leclerc. I primi due con gomme medie e Leclerc con le dure.

17.06 Leclerc suona la campana con le dure! Il monegasco della Rossa in vetta con il tempo di 1:15.762 con 210 millesimi di vantaggio su Magnussen e 0.414 su Perez, ultimi due con le meie. Sainz 5° a 0.746 sempre con le dure. Verstappen non ha ancora completato un giro.

17.04 Arrivano i primi tempi con Perez che comanda con il crono di 1:16.176 a precedere Hamilton di 0.024 e Alonso di 0.684. Leclerc settimo a 1.718, ma è con le dure a differenze delle medie degli altri.

17.02 In pista anche le Ferrari di Sainz e di Leclerc e le Mercedes di Russell e di Hamilton.

17.01 In pista subito Albon, Latifi, Magnussen, Ocon, Verstappen. L’olandese della Red Bull con gomme medie.

17.00 VIA ALLA FP2!!!

16.59 In tutto questo, le previsioni meteo danno probabile l’arrivo della pioggia per domani, giornata di FP3, ma soprattutto delle qualifiche.

16.56 MGU-H e trasmissione cambiata sulla Haas di Mick Schumacher. Sempre MGU-H con problemi sulla vettura di Botta. Motore Ferrari sempre protagonista, per cui attenzione.

16.53 Grazie ad una serie di innovazioni apportate tanto sul fronte delle strategie di gestione dell’ibrido quanto su quello della sovralimentazione, il motore Superfast del Cavallino dovrebbe essere a proprio agio tra le strette e tortuose strade del Principato.

16.50 Gara, chiaramente, condizionata dalla mancata partecipazione alla corsa di Leclerc per l’incidente nel corso delle qualifiche che gli avevano regalato la pole-position. Il monegasco saprà sfatare il tabù?

16.47 Ferrari favorita, ma attenzione al talento di Max Verstappen che su un circuito così tecnico potrebbe esaltarsi, ricordando il successo dell’anno passato davanti a Carlos Sainz e a Lando Norris.

16.44 Si arriva quindi ad una rapidissima destra-sinistra (Antony Noghes) che immette sul rettilineo principale.

16.41 Poi un breve tratto rettilineo prima della curva a sinistra di 90° detta del Tabaccaio, e quindi la doppia chicane delle Piscine che porta al La Rascasse, tornante a destra di 150°, dove Leclerc mise in scena il suo talento con un sorpasso ai danni di Romain Grosjean.

16.38 Terminato il tornante si gira a destra verso il Mirabeau basso e poi ancora a destra si percorre il Portier prima di imboccare il curvone veloce del Tunnel. Al termine c’è una staccata molto impegnativa per impostare la Chicane del Porto, non facile per i piloti.

16.35 Successivamente i piloti affrontano un piccolo rettilineo molto ondulato “Beau Rivage” che precede il curvone a sinistra “Massenet”. Subito dopo si percorre la controcurva a destra del Casino, e dopo un breve rettilineo in discesa si arriva al Mirabeau alto curva a destra. Un breve tratto in discesa porta poi al tornante più lento di tutto il mondiale, un “180°gradi” famosissimo (Loews).

16.32 Montecarlo è un circuito cittadino, vecchia scuola, formato da 10 curve a destra e 9 a sinistra e i tratti considerati ad “alta” velocità sono soltanto 4. Dopo il rettilineo principale la prima curva, di circa 90° a destra, è la Sainte Devote, patrona del Principato.

16.29 Sarà un bel banco di prova per tutti visto che sarà la prima volta per queste macchine a effetto suolo di nuova generazione in un contesto così diverso.

16.26 Aspetti questi peculiari a Monaco, visto che le vetture dovranno adottare un assetto speciale con alto carico aerodinamico per massimizzare l’aderenza alle basse velocità, con grip garantito meccanicamente dai pneumatici e aerodinamicamente dal carico.

16.23 Sulla carta il layout del Principato si presta molto bene alle caratteristiche della F1-75, monoposto dotata di tanta deportanza e con grande trazione.

16.20 La Ferrari va a caccia di conferme dopo la FP1.

16.17 La Scuderia di Maranello è ben presente, considerando anche il terzo posto di Carlos Sainz, ma le Red Bull marcano da vicino: Sergio Perez secondo ad appena 39 millesimi, Max Verstappen quarto. Le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton sembrano essere in crisi.

16.14 Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1. Il padrone di casa si è distinto al volante della Ferrari e inseguire il riscatto dopo il ritiro forzato di Barcellona.

16.11 Si preannuncia un turno particolarmente intenso e cruciale per tutti gli atleti, dopo una prima sessione che ha già fornito i primi segnali.

16.08 I piloti avranno a disposizione un’ora di tempo per trovare il giusto feeling col tracciato e per proseguire nel lavoro di messa a punto in vista di qualifiche e gara.

16.05 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Montecarlo 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino del Principato di Monaco.

Foto: Lapresse