LIVE Perugia-Trento 2-3, Champions League volley 2022 in DIRETTA: la Itas vince al tie break la partita dell’anno! Il ritorno fra 8 giorni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

23.19: Trento, dunque, vince la gara di andata di semifinale di Champions League a Perugia 3-2 (25-23, 19-25, 25-23, 28-30, 15-12). L’appuntamento per il ritorno è per giovedì 7 aprile alle 20.30 a Trento. Grazie per averci seguito e buonanotte!

23.18: In casa Itas Michieletto (MVP) ha messo a segno 26 punti, Kaziyski 25 punti, 12 punti per Lisinac. In casa Perugia 29 punti per Leon, 25 per Rychlicki, 15 per Anderson e 10 per Solè ma tutto questo non è bastato

23.16: Splendida vittoria dei trentini trascinati da Michieletto e Kaziyski. Perugia ha pagato la serata non positiva di Leon che ha ricorso spesso all’utilizzao del ghiaccio su polpaccio e ginocchio. Trento è stato sempre avanti: 1-0 e 2-1 e ha vinto un tie break in cui ha sempre guidato

23.15: Due ore e tre quarti: la partita più bella dell’anno ma forse del decennio! Questa sera abbiamo assistito e vi abbiamo raccontato un capolavoro. Raccontarla è davvero difficile! E’ stato un continuo di attacchi, difese, servizio, muri: un campionario di capolavori dove non invidiamo chi dovrà realizzare gli highlights

12-15 TRENTO VINCE LA PARTITA PIU’ BELLA DELL’ANNO E NON SOLO! Sbaglia la battuta Plotnytskyi e l’Itas vince 15-12 il tie break e 3-2 la partita!

12-14 Anderson in palleggio annulla il primo match point da zona 4

11-14 Errore al servizio Leon

11-13 Errore al servizio Trento

10-13 Mano out di Kaziyski da zona 4

10-12 Murooooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

9-12 Primo tempo Solè

8-12 Murooooooooooooooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

8-11 La diagonale di Kaziyski da zona 4

8-10 La pipe di Anderson

7-10 Miracolooooooooooooooooooo Michielettooooooooooooo in difesa, la palla arriva a Kaziyski da zona 4 e la mette a terra col muro a tre da zona 4

7-9 La pipe di Kaziyski

7-8 Mano out di Anderson da zona 2

6-8 Michieletto! Vincente da zona 4 sulle mani del muro, la panna si impenna e Perugia non riesce a difendere

6-7 Primo tempo Mengozzi!

5-7 Michieletto!!! Mano out da zona 4

5-6 Primo tempo Lisinac

5-5 Primo tempo Podrascanin

5-4 Anderson vincente in diagonale da zona 4

4-4 Errore al servizio Leon

4-3 L’attacco potentissimo di Leon da zona 4

3-3 Errore al servizio Perugia

3-2 Leoooooon!!! Da fermo mette a terra da zona 4

2-2 Primo tempo muro out di Solè

1-2 Il pallonetto di Kaziyski da zona 4

1-1 Errore al servizio Trento

0-1 Mano out di Kaziyski da zona 4

30-28 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Leooooooooooooooooooooon!!! La chiude lui!!!! E si va al tie break nella partita dell’anno ma forse anche del secolo!!! Che spettacolo: 2-2

29-28 Leon!!!! Una diagonale da zona 4 potentissima dopo due difese di Trento

28-28 La pipe di Michieletto

28-27 Errore al servizio Trento

27-27 Kaziyski!!!! Attacco contro tempo con palla bassa e riesce a metterla a terra. Immenso!

27-26 Mano out Leon da zona 4

26-26 Mano out di Kaziyski da zona 4

26-25 Pipe monumentale di Leon

25-25 Mano out di Michieletto da zona 2

25-24 Mano out Anderson staccato da rete con muro a tre

24-24 Errore al servizio Plotnytskyi

24-23 Primo tempo di Solè

23-23 Errore di Leon al servizio

23-22 Muroooooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Servizio di Leon decisivo

22-22 Il pallonetto in primo tempo di Solè!

21-22 CHE AZIONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Difese strepitose e la chiude Leon con il mano fuori da zona 4

20-22 Alzata di Michieletto, attacco di Kaziyski da zona 3 e mano out

20-21 Invasione Trento

19-21 La pipe di Michieletto

19-20 Errore al servizio Trento

18-20 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Lisinaaaaaaaaaaaaaaaaaac

18-19 Magia di Kaziyski!!! Attacco a scavalcare il muro in parallela da zona 4 con palla staccata da rete

18-18 Muroooooooooooooooooo Leooooooooooooooooooooon

17-18 Errore al servizio Trento

16-18 Primo tempo di Lisinac

16-17 Mano out di Rychlicki da seconda linea

15-17 Ancora out la diagonale di Anderson da zona 4

15-16 Out l’attacco di Anderson dopo una difesa incredibile di Colaci

15-15 Mano out Pinali da seconda linea

15-14 La diagonale vincente di Rychlicki da seconda linea

14-14 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Podrascaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

14-13 Errore al servizio Leon

14-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Leoooooooooooooooooooooooooooon

13-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Leooooooooooooooooooooon

12-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Leooooooooooooooon

11-12 Ricezione e primo tempo di Solè

10-12 Michieletto sulle mani del muro da zona 4

10-11 Errore al servizio Perugia

10-10 Leoooooooooooon!!! Attacco vincente in parallela da zona 4 mentre stava cadendo!

9-10 Rychlicki da seconda linea sulle mani del muro a 3 di Trento

8-10 Errore di Leon da zona 3 dopo la difesa di Giannelli

8-9 Diagonale potentissima di Leon da zona 4

7-9 Errore al servizio Perugia

7-8 Errore al servizio Trento che sta tenendo in partita Perugia

6-8 Primo tempo Lisinac

6-7 Errore al servizio Trento

5-7 La diagonale di Michieletto da zona 4

5-6 La pipe di Leon

4-6 Errore al servizio Perugia

4-5 Murooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

3-5 Rychlicki da seconda linea

2-5 Ancora Michieletto! Mano out da zona 4. Che servizio di Kaziyski

2-4 La diagonale stretta di Michieletto da zona 4

2-3 Mano out di Kaziyski da zona 4

2-2 Primo tempo Solè

1-2 Out l’attacco di Leon da zona 4

1-1 Errore al servizio Trento

0-1 Primo tempo Lisinac

Leon ha qualche problema fisico, ghiaccio sul polpaccio e sul ginocchio destro. Sta facendo tanta fatica

23-25 Muroooooooooooooooooooooooo Michielttooooooooooooooo su Leon! E Trento si porta avanti 2-1!!!

23-24 Michieletto vincente da zona 4

23-23 La parallela violentissima di Rychlicki da zona 4

22-23 Murooooooooooooooooooooo D’Heeeeeeeeeeeeeeeer

22-22 Murooooooooooooooooooo Michielettoooooooooooooooooooo

22-21 Pallonetto magico di Michieletto da zona 4

22-20 Mano out di Anderson da zona 4

21-20 Mano out Kaziyski da zona 4

21-19 In rete il pallonetto di Kaziyski da zona 4

20-19 Murooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

19-19 Mano out di Rychlicki da seconda linea

18-19 La pipe di Michieletto

18-18 Errore al servizio Perugia

18-17 Sulla riga il diagonale di Rychlicki da seconda linea

17-17 CHE AZIONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! ALMENO SEI DIFESE INCREDIBILI!!! Vincente il primo tempo di Lisinac

17-16 Errore al servizio Trento

16-16 Primo tempo Lisinac

16-15 Vincente Leon da zona 4

15-15 Ancora Michieletto! Vincente da zona 2

15-14 Tre difese incredibili di Perugia prima su Pinali e poi su Michieletto che chiude da zona 4

15-13 Rychlicki vincente da zona 4

14-13 Michieletto implacabile da zona 4

14-12 Rychlicki vincente in diagonale da seconda linea

13-12 La pipe di Michieletto

13-11 Errore al servizio Trento

12-11 Errore al servizio Leon

12-10 Rychlicki vincente da seconda linea in diagonale

11-10 Errore al servizio Trento

10-10 Errore al servizio Perugia

10-9 Murooooooooooooooo Leoooooooooooon

9-9 Mano out di Rychlicki sulle mani alte del muro da zona 2

8-9 Palla spinta di Michieletto da zona 2

8-8 Primo tempo dietro di Mengozzi

7-8 Errore al servizio Perugia

7-7 Mano fuori in pipe di Leon

6-7 Diagonale strettissima di Michieletto da zona 4

6-6 In rete il primo tempo di Trento

5-6 Mano out di Anderson! Che alzata di Giannelli!

4-6 Vincente la parallela di Rychlicki da seconda linea

3-6 Aceeeeeeeeeeeeeee Kaziyskiiiiiiiiiiiiiiiiiii

3-5 Muro di Michieletto su Mengozzi, dopo un lungo check

3-4 Diagonale di Kaziyski da zona 4

3-3 Errore al servizio Trento

2-3 Kaziyski da zona 3, mezzo miracolo

2-2 Rychlicki mano out da zona 2

1-2 Muroooooooooooooooo Pinaliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

1-1 Mano out Pinali

1-0 La pipe di Anderson

25-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Pareggio di Perugia: 1-1

24-19 Mano out Anderson da zona 4

23-19 Mano out di Cavuto da zona 4 col muro a tre

23-18 Vincente Leon da zona 4

22-18 La pipe di Lavia

22-17 Leon vincente da zona 4 sulle mani del muro

21-17 Fallo di seconda linea Anderson

21-16 Muroooooooooooooo Podascaniiiiiiiiiiiiiin sul Leon

21-15 Leoooooooooooooooon!!! Mano fuori da zona 4 ma in questa azione si sono viste 4 azioni incredibili!

20-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

19-15 Il pallonetto di Leon da altezza siderale in zona 4

18-15 Mano out di Kaziyski da zona 4

18-14 Vincente Rychlicki da zona 2

17-14 Mano out Kaziyski da zona 4

17-13 La parallela di Anderson da zona 4

16-13 Mano out Rychlicki da seconda linea

15-13 Primo tempo Lisinac

15-12 Errore in attacco di Kaziyski dopo l’alzata imprecisa ad una mano di Sbertoli

14-12 Mano out Anderson da zona 4

13-12 Errore al servizio Leon

13-11 Errore al servizio Trento

12-11 Errore al servizio Perugia

12-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

11-10 Vincente Rychlicki da zona 2

10-10 Michieletto vincente da zona 4

10-9 Murooooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèè sulla free ball di Podrascanin

9-9 Errore al servizio Trento

8-9 Diagonale stretta di Kaziyski da zona 4. Altra azione incredibile! Che partita!!!

8-8 Altra azione fantastica!!! La chiude Rychlicki da zona con il mano out

7-8 Murooooooooooooooooooo Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

7-7 Il tocco di Pinali da zona 2 sulle mani del muro

7-6 Mano out Ryclicki da seconda linea

6-6 Primo tempo Lisinac

6-5 Muroooooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèèèè

5-5 Errore al servizio Perugia

5-4 Primo tempo di Solè ma che difesa incredibile di Perugia!

4-4 Primo tempo Lisinac

4-3 Mano out di Leon da zona 4

3-3 Out l’attacco di Michieletto da zona 4

2-3 La pipe di Anderson

1-3 La pipe di Kaziyski

1-2 Diagonale di Michieletto da zona 4

1-1 Errore al servizio Trento

0-1 Kaziyski vincente da zona 4

23-25 Muroooooooooooooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!!! Trento vince un primo set strepitoso!!!

23-24 Invasione di Giannelli

23-23 Rychlicki!!! Vincente da seconda linea in diagonale ma che spettacolo anche questa azione con difese e coperture

22-23 Errore al servizio Rychlicki

22-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

21-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Richlickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

20-22 Mano out Leon da zona 4

19-22 Lavia!!! Mano out da zona 4 ma Trento tocca tutto a muro!!! Murato due volte Leon

19-21 Errore al servizio Perugia

19-20 Errore al servizio Trento

18-20 Mano out di Lavia da zona 4 in palleggio

18-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooooo

18-18 Si insacca tra muro e rete l’attacco problematico di Lavia da zona 4

18-17 Primo tempo Mengozzi

17-17 CHE AZIONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Chiusa dal muro di Lisinac!!! Tante difese, grandissimo spettacolo!!!

17-16 Out Anderson da zona 4

17-15 Rychlicki da seconda linea vincente dopo la magia di Giannelli

16-15 Primo tempo Podrascanin

16-14 Out Pinali da seconda linea

15-14 Vincente Anderson da zona 4

14-14 Mano out di Michieletto da zona 4

14-13 Kaziyski staccato da rete trova l’attacco vincente da zona 4

14-12 Diagonale di Rychlicki da seconda linea

13-12 Sbertoli di seconda intenzione attacco potente da zona 3

13-11 La pipe di Michieletto

13-10 Muroooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèèè

12-10 Muroooooooooooooooo Leoooooooooooon

11-10 Errore al servizio Trento

10-10 Vincente Kaziyski da zona 4 col muro a uno, bravo Sbertoli

10-9 Vincente Leon da zona 4

9-9 Michieletto vincente in diagonale da posto 2

9-8 Mano out di Rychlicki da zona 4

8-8 Errore al servizio Perugia

8-7 Mano out Anderson da zona 4

7-7 Primo tempo Mengozzi

6-7 Vincente Michieletto da zona 4 in parallela

6-6 Murooooooooooooooooooooo Mengozziiiiiiiiiiiiiiiiiii

5-6 Anderson vincente sulle mani alte del muro da zona 4

4-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Kaziyskiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

4-5 Mano out Kaziyski da zona 4

4-4 Errore al servizio Trento

3-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Pinaliiiiiiiiiiiiiiiii

3-3 Pinali vincente col muro a uno da zona 2

3-2 Il tocco vincente di Leon di seconda intenzione

2-2 Leon potentissimo da zona 4 in parallela col muro a uno

1-2 Mano out di Pinali da zona 2

1-1 Errore al servizio Trento

0-1 Kaziyski mano out da zona 4

20.30: Formazioni annunciate. Nel frattempo Jastrzebski-Zaksa 0-1 (20-25) nell’altra semifinale

20.28: Squadre a bordo campo per il saluto, tra poco le formazioni saranno in campo

20.25: Dall’altra c’è l’Itas che doveva essere l’outsider di questa stagione e alla fine ha trovato ancora una volta il modo di recitare un ruolo da protagonista assoluta.

20.22: Da una parte c’è un vero e proprio caterpillar: Perugia ha perso solo tre volte quest’anno (33 le partite disputate dagli umbri finora in stagione) ma due di queste sconfitte le ha subite proprio contro Trento.

20.19: La stagione finora ha detto che Perugia ha qualcosa in più ma guai a sottovalutare una Itas che è un mix di freschezza ed esperienza e per l’occasione, recuperato Daniele Lavia, torna alla formazione tipo con lo schiacciatore calabrese nel ruolo di opposto.

20.16: In questa, di stagione, Perugia e Trento si sono già affrontate ben sei volte. Aveva iniziato vincendo Trento la semifinale di Supercoppa, trofeo poi alzato dalla squadra di Lorenzetti, a seguire, tra girone preliminare di Champions, regular season di Superlega e finale di Coppa Italia, il bilancio parla abbastanza chiaro: quattro successi degli umbri e uno solo (nel ritorno di Superlega) per Trento.

20.13: Esattamente come un anno fa umbri e trentini si ritrovano di fronte con in palio un posto nella Super Final di Champions League e a prevalere furono i trentini, poi sconfitti in finale dallo Zaksa di Grbic che quest’anno è sulla panchina di Perugia a provare a ribaltare il verdetto della scorsa stagione.

20.10: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della gara di andata della semifinale di Champions League maschile di volley tra Sir Sicoma Monini e l’Itas Trentino

Programma, orario, Tv e streaming di Perugia-Trento – Presentazione di Perugia-Trento – Cronaca ritorno Itas Trentino-Berlino

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di andata della semifinale di Champions League maschile di volley tra Sir Sicoma Monini e l’Itas Trentino. Esattamente come un anno fa umbri e trentini si ritrovano di fronte con in palio un posto nella Super Final di Champions League e a prevalere furono i trentini, poi sconfitti in finale dallo Zaksa di Grbic che quest’anno è sulla panchina di Perugia a provare a ribaltare il verdetto della scorsa stagione.

In questa, di stagione, Perugia e Trento si sono già affrontate ben sei volte. Aveva iniziato vincendo Trento la semifinale di Supercoppa, trofeo poi alzato dalla squadra di Lorenzetti, a seguire, tra girone preliminare di Champions, regular season di Superlega e finale di Coppa Italia, il bilancio parla abbastanza chiaro: quattro successi degli umbri e uno solo (nel ritorno di Superlega) per Trento. La stagione finora ha detto che Perugia ha qualcosa in più ma guai a sottovalutare una Itas che è un mix di freschezza ed esperienza e per l’occasione, recuperato Daniele Lavia, torna alla formazione tipo con lo schiacciatore calabrese nel ruolo di opposto.

Da una parte c’è un vero e proprio caterpillar: Perugia ha perso solo tre volte quest’anno (33 le partite disputate dagli umbri finora in stagione) ma due di queste sconfitte le ha subite proprio contro Trento. La macchina perfetta di Nikola Grbic ha avuto un cammino invidiabile, convincendo sia sul piano della tenuta fisica (che era stato il tallone d’Achille dello scorso anno ma di mezzo c’era stato il Covid), sia sul piano tecnico e tattico. E’ vero che con Simone Giannelli in regia e due bocche da fuoco come Anderson e Leon (tornato ai suoi livelli abituali, cioè stratosferici) diventa tutto più facile ma è un’idea di insieme quella che dà la squadra umbra quando scende in campo e di questo bisogna dare merito al tecnico serbo.

Dall’altra c’è l’Itas che doveva essere l’outsider di questa stagione e alla fine ha trovato ancora una volta il modo di recitare un ruolo da protagonista assoluta. Ha vinto la Supercoppa, ha chiuso al terzo posto il Mondiale per Club, ha disputato la finale di Coppa Italia contro ogni pronostico, è ad un passo dalla semifinale play-off e domani va a giocarsi l’accesso per il secondo anno consecutivo alla Super Final di Champions League. Niente male per una squadra rivoluzionata e, sulla carta, ridimensionata nella scorsa estate, che ha puntato tanto sui giocatori italiani e che continua ad essere un riferimento per chi ama il volley, al di là di campanili e tifo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara di andata della semifinale di Champions League maschile di volley tra Sir Sicoma Monini e l’Itas Trentino, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!

Foto LiveMedia/Luigi Canu