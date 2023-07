Calendario sport invernali oggi: orari sabato 12 marzo, tv, programma, streaming

Oggi, sabato 12 marzo 2022, oltre agli eventi in programma ai Giochi Paralimpici Invernali, saranno di scena diversi sport invernali: Coppa del Mondo per sci alpino, sci nordico (sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica), biathlon, snowboard, freestyle, sci velocità e speed skating (finali). Ci saranno anche l’IBU Cup di biathlon. ed i Campionati Italiani Assoluti di short track.

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DI OGGI DELLE PARALIMPIADI INVERNALI

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI (SABATO 12 MARZO)

09.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a m. gigante maschile – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport1, Eurosport Player

10.00 Snowboard, Coppa del Mondo: qualificazioni slalom parallelo maschile e femminile – Nessuna copertura tv

10.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo: Gundersen HS106 femminile Schonach – Eurosport Player

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a m. slalom femminile Are – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport1, Eurosport Player

10.30 Biathlon, IBU Cup: pursuit femminile Val Ridanna – Nessuna copertura tv

11.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo: Gundersen HS106 maschile Schonach – Eurosport Player

11.00 Snowboard, Coppa del Mondo: cross maschile e femminile Reiteralm – Eurosport Player

11.00 Sci velocità, Coppa del Mondo: Gara-3 maschile e femminile Idre – Nessuna copertura tv

11.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo: 15 km tl maschile Falun – Eurosport2, Eurosport Player

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: 2a m. gigante maschile – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport1, Eurosport Player

12.30 Freestyle, Coppa del Mondo: slopestyle maschile e femminile Tignes – Eurosport Player

12.50 Freestyle, Coppa del Mondo: qualificazioni dual moguls maschile e femminile – Nessuna copertura tv

13.00 Speed skating, Finali Coppa del Mondo Heerenveen – Eurosport Player

13.00 Biathlon, Coppa del Mondo: mass start maschile Otepaeae – Eurosport2, Eurosport Player

13.00 Biathlon, IBU Cup: pursuit maschile Val Ridanna – Nessuna copertura tv

13.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo: HS100 femminile Oberhof – Eurosport Player

13.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo: Gundersen 5 km femminile Schonach – Eurosport Player

13.45 Sci alpino, Coppa del Mondo: 2a m. slalom femminile Are – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport2, Eurosport Player

14.00 Snowboard,Coppa del Mondo:slalom parallelo maschile e femminile Piancavallo-RaiSportWeb1, Eurosport Player

14.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo: 10 km tl femminile Falun – Eurosport Player

14.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo: Gundersen 10 km maschile Schonach – Eurosport Player

15.00 Freestyle, Coppa del Mondo: dual moguls maschile e femminile Chiesa in Valmalenco – Eurosport Player

15.15 Biathlon, Coppa del Mondo: mass start femminile Otepaeae – Eurosport2, Eurosport Player

17.00 Short track, Campionati Italiani Assoluti Bormio: seconda giornata – Nessuna copertura tv

Foto: LaPresse