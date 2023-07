LIVE Snowboard, PSL Piancavallo 2022 in DIRETTA: Marc Hofer come nelle favole! Sua la vittoria dinanzi ad un ottimo Coratti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15:23 Con la cerimonia del podio e la festa dei vincitori termina qui questa emozionante gara. Vi ringraziamo per avere seguito con noi la tappa di Piancavallo e rimandiamo il nostro appuntamento alle prossime dirette scritte. Come sempre OA Sport seguirà in maniera capillare tutto ciò che concerne la Coppa del Mondo di snowboard con live, cronache ed approfondimenti.

15:21 Lo slalom parallelo di Piancavallo si chiude qui, insolitamente con tre vincitori. Nella big final femminile c’è stato un sostanziale pareggio tra Zogg e Tsubaki. Stesso identico tempo per le due atlete che condividono il gradino più alto del podio.

15:20 Ricapitoliamo il clamoroso percorso di Marc Hofer. Agli ottavi elimina Roland Fischnaller, ai quarti l’austriaco Benjamin Karl, in semifinale il sudcoreano Sangho Lee, e poi il trionfo nel derby contro Edwin Coratti.

15:18 “Non ho parole per descrivere quello che è accaduto oggi sulle nevi italiane. Sono felicissimo e ci vorrà del tempo per realizzare tutto ciò”, le prime dichiarazioni di Hofer.

15:17 E’ chiaramente il miglior risultato in Coppa del Mondo per Hofer, che si commuove dinanzi ai microfoni del parterre.

15:15 UN SOGNO PER MARC HOFER! Si conclude al meglio la favola per il ventiquattrenne azzurro, che vince anche nel derby contro Edwin Coratti. Clamoroso il percorso per Hofer, che sugella un sabato da incorniciare approfittando della scivolata del compagno di squadra quando comunque era in vantaggio.

15:12 E’ podio per il sudcoreano, che regola il tedesco per soli due centesimi. Pochi istanti e le attenzioni saranno rivolte alla big final tutta italiana in cui Edwin Coratti rivaleggerà con Marc Hofer.

15:11 Spazio adesso alla small final maschile che prevede la sfida tra Sangho Lee (KOR) e Stefan Baumeister (GER).

15:08 Primo posto per entrambe! Dunque Julie Zogg (SUI) e Miki Tsubaki (JAP) si aggiudicano la prova di PSL di Piancavallo. Per la nipponica prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo.

15:06 Finale serratissima con le due atlete che arrivano appaiate al traguardo!

15:04 Ora la big final tra Julie Zogg (SUI) e Miki Tsubaki (JAP).

15:02 Trova il gradino più basso del podio Ramona Theresia Hofmeister. La tedesca approfitta dell’errore dell’austriaca Daniela Ulbing e sale dunque sul podio.

14:58 IMPRESA DI MARC HOFER! Continua il fantastico percorso del ventiquattrenne azzurro, che piega anche uno dei favoriti, ovvero il sudcoreano Sangho Lee. Sarà finale tutta italiana sulle nevi di Piancavallo tra Coratti ed Hofer.

14:55 VOLA IN FINALE EDWIN CORATTI! Altro turbo finale per il nativo di Silandro, che ha la meglio su un combattivo Baumeister.

14:54 Le semifinali maschili:

Stefan Baumeister (GER)-Edwin Coratti

Sangho Lee (KOR)-Marc Hofer

14:52 Sul più bello sbaglia tutto Hofmeister, e Miki Tsubaki spalanca le braccia verso il cielo nell’incredulità. La giapponese era praticamente sconfitta, ma la tedesca ha rovinato tutto con una scivolata alla penultima porta. Finale dunque tra Julie Zogg (SUI) e Tsubaki Miki (JAP). Si prosegue con le semifinali maschili con due azzurri al via.

14:50 Forza troppo Daniela Ulbing, che scivola poco dopo il primo intermedio. Approda di slancio alla big final la svizzera Julie Zogg, prima nelle qualificazioni del mattino.

14:49 Le semifinali femminili:

Daniela Ulbing (AUT)-Julie Zogg (SUI)

Miki Tsubaki (JAP)-Ramona Theresia Hofmeister.

14:46 Bravissimo Marc Hofer! Secondo azzurro in semifinale grazie alla bella vittoria contro l’austriaco Benjamin Karl. Prova autoritaria per Hofer che sfiderà Sangho Lee. Ora è il turno delle semifinali femminili.

14:44 Fuori anche Aaron March, che le prova tutte contro un ispiratissimo Sangho Lee. Il sudcoreano non commette alcuna imperfezione e si conferma uno degli uomini da battere sulle nevi di Piancavallo.

14:42 Bene Edwin Coratti! Il vincitore delle run di qualificazione rimonta rimonta 27 centesimi a Payer grazie nuovamente ad un finale super. Sarà semifinale con Stefan Baumeister.

14:40 Eliminato Gabriel Messner. L’azzurro parte alla grande, subisce il ritorno di Baumeister per poi mollare solo nel tentativo finale di azzerare il gap. In ogni caso ottima prova per Messner, che torna a casa con la soddisfazione di aver eliminato Prommegger.

14:38 I quarti maschili:

Gabriel Messner- Stefan Baumeister (GER)

Alexander Payer (AUT)-Edwin Coratti

Sangho Lee (KOR)-Aaron March

Marc Hofer- Benjamin Karl (AUT)

14:37 Nell’ultimo quarto di finale si aggiudica il derby tedesco Ramona Theresia Hofmeister, che piega Carolin Langenhorst. Esce di scena dunque l’atleta accreditata del terzo crono di qualificazione. Si torna in campo maschile, spazio ai quarti con ben quattro italiani al via.

14:34 Altra sorpresa, stavolta in campo femminile. Megan Farrell (CAN) pasticcia più del dovuto e mette su un piatto d’argento la qualificazione alla sfidante Miki Tsubaki. E’ semifinale per la giapponese.

14:32 Secondo quarto di finale molto tirato quello che promuove Julie Zogg al prossimo turno. La svizzera piega una coriacea Julia Dujmovits (AUT).

14:30 Ci prova nella parte alta Nadya Ochner, ma nulla può al cospetto di una scatenata Daniela Ulbing. L’austriaca passa agevolmente in semifinale.

14:27 Clamorosa eliminazione per David Auner! Dopo Prommegger l’Austria perde anche il recente vincitore di Bad Gastein, che sbaglia sia nella parte alta che in quella finale. Avanza ai quarti il connazionale Benjamin Karl. Ora i quarti femminili.

14:25 Un arrembante Hofer supera Fischnaller mettendo le marce alte nel finale. Saranno dunque quattro gli alfieri azzurri nei quarti di finale.

14:23 Errore nel finale per un ottimo Felicetti, che dunque lascia strada a March. Prossimo ottavo quello che vedrà sfidarsi Roland Fischnaller e Marc Hofer.

14:22 Avanza senza problemi Sangho Lee (KOR). Il sudcoreano, secondo in qualificazione, netto favorito in questo ottavo, approfitta anche dell’uscita di scena del polacco Oskar Kwiatkowski. Ora i due derby azzurri. Si comincia con Aaron March contro Mirko Felicetti.

14:21 Bene Coratti! Il canadese classe 2000 Gaudet era anche passato al comando dopo metà gara, me nel finale Edwin ha corso i giusti rischi piegando la resistenza dell’avversario.

14:19 Alexander Payer (AUT) supera comodamente Zan Kosir (SLO). Tocca ora al nostro Edwin Coratti, impegnato contro il canadese Arnaud Gaudet.

14:18 Stefan Baumeister (GER) approda ai quarti aggiudicandosi la heat contro Lukas Mathies (AUT).

14:15 CLAMOROSO MESSNER! Gabriel Messner elimina l’austriaco Andreas Prommegger. Run solidissima dell’azzurro che ha fatto gara pari con uno dei fenomeni di questa disciplina costringendolo a forzare, e sbagliare, nelle ultime porte.

14:13 Dopo aver pasticciato nella parte alta, la tedesca Carolin Langhenhorst elimina la svizzera Ladina Jenny. Terminano dunque gli ottavi al femminile, si comincia con quelli maschili. Nadya Ochner sarà l’unica azzurra nei quarti.

14:12 Tutto come previsto nella penultima heat. Ramona Theresia Hofmeister (GER) supera agevolmente l’austriaca Sabine Schoeffmann.

14:10 Altro ottavo equilibrato quello che promuove Tsubaki Miki. La giapponese regola l’austriaca Claudia Riegler nel finale di run.

14:08 Una passeggiata per Megan Farrell. La canadese, seconda in mattinata, domina l’ottavo contro la tedesca Melanie Hochreiter e vola ai quarti.

14:06 Prosegue la marcia di Julie Zogg. L’elvetica, prima in qualificazione, fa suo il derby con la connazionale Jessica Keiser.

14:05 Che beffa! Un solo centesimo promuove l’austriaca Julia Dujmovits al termine di una run serratissima. Termina qui dunque l’avventura di Lucia Dalmasso, ed in campo femminile l’Italia avanza con una sola rappresentante ai quarti di finale.

14:04 Bene Nadya Ochner! L’italiana regola la giapponese Tomoka Takeuchi senza particolari problemi. Tocca adesso a Lucia Dalmasso.

14:02 Tutto facile per la vincitrice dell’ultima tappa di Coppa del Mondo. Daniela Ulbing passa agevolmente ai quarti rifilando oltre un secondo alla sua sfidante. Ora la prima azzurra.

13:59 In mattinata grande prova di Edwin Coratti, impostosi in qualificazione con 17 centesimi di margine sul sudcoreano Sangho Lee. Si comincia con le prime sfide al femminile. Al cancelletto Daniela Ulbing (AUT) contro Aleksandra Krol (POL).

13:57 In campo femminile la favorita è indubbiamente l’austriaca Daniela Ulbing. Da tenere in considerazione anche la tedesca Ramona Theresia Hofmeister e le svizzere Zogg (prima in qualificazione) e Jenny. In casa Italia Nadya Ochner affronterà la nipponica Tomoka Takeuchi, mentre Lucia Dalmasso sfiderà l’austriaca Julia Dujmovits.

13:55 Prime sfide dalle 14, per poi proseguire tutto d’un fiato sino alle finali. Occhi puntati sul fuoriclasse austriaco Andreas Prommegger, che sfiderà l’azzurro Gabriel Messner agli ottavi. Sempre in casa Austria fari accesi su Arvid Auner, vincitore dell’ultima tappa a Bad Gstein. Per l’Italia inoltre Edwin Coratti sfiderà il canadese Arnaud Gaudet, e poi due derby. Prima Aaron March contro Mirko Felicetti, poi Roland Fischnaller rivaleggerà con Marc Hofer.

13:50 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LiVE scritta della tappa di Coppa del Mondo di slalom parallelo di snowboard. Gli atleti gareggiano sulle nevi italiane, in quel di Piancavallo. Gli azzurri si sono ben disimpegnati nelle run di qualificazione di questa mattina, e saranno ben sei uomini e due donne a rappresentare il tricolore nelle fasi finali, che prenderanno il via alle 14:00.

Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Piancavallo, evento valevole per la Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Sulle nevi friulane si partirà alle ore 10:00 con le run di qualificazione, per poi tuffarsi nelle fasi finali a partire dalle 14:00.

Dopo la cancellazione della tappa di Mosca per le note evoluzioni del conflitto che coinvolge Russia ed Ucraina, si torna a gareggiare a due mesi di distanza da Bad Gastein in cui trionfarono gli austriaci Arvid Auner e Daniela Ulbing. Si rivedranno gli atleti azzurri, che preferirono saltare la tappa austriaca per evitare contatti e soprattutto contagi in previsione Giochi Olimpici di Pechino. Ricordiamo che il PSL non è specialità olimpica ma la quasi totalità degli atleti si cimenta anche nel PGS, facente parte dei Giochi.

Piancavallo torna dunque ad ospitare la Coppa del Mondo di slalom parallelo di snowboard dopo un anno di stop. Nel 2020 Roland Fischnaller chiuse al secondo posto alle spalle dell’austriaco Andreas Prommegger. L’azzurro proverà a prendersi la rivincita e dovrà fare i conti con una motivatissima squadra austriaca, che domina la classifica di specialità con quattro atleti nelle prime cinque posizioni. Sperano nel podio anche i nostri Edwin Coratti, Aaron March e Mirko Felicetti. Ai nastri di partenza delle qualificazioni l’Italia presenta inoltre Daniele Bagozza, Fabian Lanstschner, Gabriel Messner, e Marc Hofer. Per la classifica generale da tener d’occhio il sudcoreano Sangho Lee, unico nella top five a competere con gli austriaci.

Per quanto riguarda la gara femminile partono appaiate con i favori del pronostico e 145 punti in dote Daniela Ulbing e la svizzera Julie Zogg. Entrambe vantano 15 lunghezze di margine sulla tedesca Ramona Theresia Hofmeister, e 29 sulla nipponica Miki Tsubaki. Le azzurre andranno a caccia del podio sulla pista di casa con Nadya Ochner, Lucia Dalmasso e Jasmin Coratti.

