LIVE Italia-Gran Bretagna curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Constantini e Mosaner, vi amiamo! E’ semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELL’APOTEOSI DEGLI AZZURRI

14:53 Grazie per averci seguito! L’Italia tornerà sul ghiaccio domani per affrontare la Cina e la Svezia, con la sicurezza di avere già in tasca la semifinale con tre turni d’anticipo. Buona giornata!

14:49 SEI SU SEI. L‘impresa più grande della storia del curling. Italia-Gran Bretagna finisce 5-7.

14:47 STEFANIA CHIRURGICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA IMBRIGLIA GLI AVVERSARI CHE SI ARRENDONO. SIAMO IN SEMIFINALE! Stefania e Amos nella storia! Azzurri in semifinale.

14:46 VAI STEFANIA, SPAZZALE VIA.

14:46 Azzurri all’ultimo tiro, vogliano andare in piena per spazzare via le due stone britanniche.

14:43 Sale la tensione, i britannici ci sbarrano la strada. Serve un grande colpo che arriva concedendo poco spazio agli avversari.

14:42 L’Italia potrà giocare di difesa, cercando di non prendere punti non sprecando occasioni per colpa del tempo.

14:39 Nel frattempo gli Stati Uniti hanno perso l’incontro contro il Canada. Se gli azzurri vinceranno questa gara passeranno in semifinale. Nel frattempo comincia l’ultimo end.

14:37 PASSA, PASSA NELLA STRETTOIAAAAA! SUPER STEFANIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! SONO TRE PUNTI PER L’ITALIA!!!!! 7-4 A UN END DALLA FINE.

14:29 Ottimo tiro di Amos, ma i britannici con una buona strategia ci rubano potenzialmente due punti. Vediamo cosa decidono di fare i nostri ragazzi all’ultimo tiro del settimo end con una guardia avversaria accuratissima. Momento fondamentale dell’intero match. Siamo in time out.

14:28 I britannici tentano un rischioso appoggio con un tiro effettuato davvero molto bene. Amos è chiamato adesso a una grandissima risposta.

14:27 Bene! Ci sono tre punti potenziali per l’Italia con scarse possibilità dei britannici di andare d’appoggio.

14:26 Errore dei britannici, occasione Italia per potenziali tre punti.

14:25 Gli azzurri spostano molto bene la stone avversaria tenendola a punto ma aprendo più scenari.

14:23 Azzurri adesso in power play. Comincia il settimo end.

14:22 i britannici segnano i due punti. Dopo il sesto end siamo sul 4-4. Emozioni olimpiche a Pechino!

14:21 Bravissima Constantini che limita i danni costringendo gli avversari a segnare massimo due puntI nell’ultimo tiro.

14:19 I britannici non colpiscono nel segno sbagliando il tiro. L’Italia può andare in appoggio. Vai Stefania.

14:18 Italia prova la doppia che va troppo forte. Ci sono tre stone britanniche adesso.

14:16 Mosaner sbaglia il tiro andando largo. Il cronometro sta giocando un ruolo fondamentale. Si rischia di subire diversi punti con un Mouat in stato di grazia.

14:14 I britannici capiscono il momento cruciale e chiedono il time out.

14:12 Proprio il tempo sta complicando le cose, tiro largo dettato dalla troppa fretta con gli avversari in power play. Momento molto delicato.

14:11 Occhio al timing in casa Italia. Poco più di cinque minuti per gli azzurri che non potranno perdere più troppo tempo per pianificare le proprie decisioni.

14:10 ALTRA MANO RUBATA PER L’ITALIA! 4-2 DOPO IL QUINTO END

14:05 I britannici imbrigliati tolgono solo la guardia. Concrete possibilità di rubare la mano per l’Italia.

14:03 Gli azzurri riescono a togliere tutti gli angoli ai sassi degli avversari. Tiro di qualità

14:01 Splendido tiro azzurro, buona architettura strategica dei nostri ragazzi in questo quinto end. Attesa per la risposta degli avversari che accerchiano la stone gialla a punto.

13:58 Buoni i primi due tiri targati Italia, i britannici non riescono a smuovere il sasso giallo piazzato in apertura dall’Italia.

13:56 Sta per partire il secondo tempo. Pronti gli azzurri a iniziare il quinto end.

13:53 Adesso l’intervallo.

13:52 DOPPIAAAAAAAAAAAAAAA SUPER STEFANIAAAAAAAAAAAAAAAAAA. 3-2 ITALIA AL QUARTO END.

13:50 Molto corto il tiro dei britannici che passano al piano b e piazzano una guardia. Attesa per l’ultimo tiro azzurro.

13:48 Buona spazzata azzurra che costringe i britannici a cogitare un tiro perfetto per evitare di concedere ai nostri ragazzi la doppia nel tiro finale.

13:45 Gran tiro dei britannici che complica non poco le cose all’Italia. A rischio un’altra mano rubata.

13:43 Ci sono due stone britanniche da sbocciare. L’Italia però decide di spingere una stone avversarie fuori dal cerchio.

13:41 Non impeccabile il primo tiro dei britannici del quarto end.

13:40 Mano rubata della Gran Bretagna. 2-1 dopo il terzo end. Partita strategicamente impegnativa.

13:37 I britannici mettono una guardia. Situazione complicata per gli azzurri all’ultimo tiro.

13:36 Gli azzurri cercano di spazzare le guardie, attesa per la reazione degli avversari.

13:35 Guardia chirurgica dei britannici, difficile spazzare la stone a punto.

13:32 Errore dell’Italia che va con un tiro largo. Per ora i britannici a punto che fanno un buon hit&roll

13:30 Inizia il terzo end con un tiro dei britannici non in linea con la guardia.

13:27 TIRO PAZZESCO DELL’ITALIA che sbarra la strada agli avversari costringendoli a segnare solo un punto. Adesso è 1-1 dopo il secondo end.

13:25 Britannici vanno a due punti potenziali, l’Italia deve riuscire a bloccare la strada coprendo uno dei due tiri con una giocata di difesa.

13:24 Mosaner limita in qualche modo i danni, ma c’è molta tensione sul ghiaccio.

13:22 Gli azzurri studiano un piano per non lasciare un tiro facile agli avversari.

13:20 Sbavatura anche per i britannici che vanno corti.

13:19 Piccola imprecisione degli azzurri al secondo tiro del secondo end con un tiro leggermente lungo.

13:16 Gli azzurri scelgono di prendere la guardia a velocità controllata e conquistano un punto! 1-0 Italia alla fine del primo end!

13:13 Giocata difensiva per i britannici. Gli azzurri studiano il da farsi.

13:11 Non riesce l’attacco britannico. Gli azzurri chiudono gli spazi.

13:10 Tentativo dell’Italia di spostare il trenino, non uscito particolarmente bene. Si prospetta un attacco dei britannici.

13:07 Fase di studio in queste primissime battute.

13:05 Si comincia.

13:02 Ci siamo! Gli atleti stanno per entrare nel ghiaccio.

13:00 Sale la tensione all’National Aquatics Centre. Mancano solo cinque minuti all’inizio del match.

12:55 Grazie alla cavalcata trionfale intrapresa finora, gli azzurri vincendo anche la sesta partita di fila staccherebbero il pass per le semifinali.

12:50 Gli azzurri si trovano invece al comando della classifica generale, con cinque vittorie su cinque partite giocate.

12:45 La sfida contro la Gran Bretagna non sarà assolutamente semplice. Bruce Mouat e Jennifer Dodds infatti lo scorso anno hanno conquistato il titolo ai Campionati del Mondo, sotto il vessillo della Scozia. Al momento occupano la terza posizione della classifica generale con quattro vittorie e una sconfitta.

12:40 L’Italia questa mattina ha sconfitto l’Australia per 7-3. In attesa dell’incontro riviviamo insieme i momenti salienti a questo link.

12:35 Buongiorno e benvenuti alla diretta di Italia-Gran Bretagna. Mancano trenta minuti all’inizio di un match fondamentale e storico per i colori azzurri.

La cronaca di Italia-Australia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna, match valido per il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Secondo impegno di giornata per la nostra Nazionale, che nella primissima mattinata italiana ha affrontato il fanalino di coda Australia. Amos Mosaner e Stefania Constantini tornano sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese per un incontro da brividi: la coppia tricolore sarà infatti chiamata a fronteggiare i Campioni del Mondo.

Bruce Mouat e Jennifer Dodds hanno infatti conquistato il titolo iridato lo scorso anno. Va precisato che si imposero con il vessillo della Scozia, ma all’atto pratico non cambia nulla: questa volta sono sotto la Union Jack perché ha il comitato olimpico a differenza delle singole home. I due britannici sono i grandi favoriti della vigilia per la medaglia d’oro, dunque l’Italia si troverà davanti un vero e proprio muro: servirà l’impresa per riuscire a batterli e regalarsi un momento di gloria.

Va detto che Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno tutte le carte in regola per giocarsela alla pari e regalarsi un nuovo sogno. Gli azzurri sono in piena lotta per qualificarsi alle semifinali e per battagliare per le medaglie. Si preannuncia grande spettacolo sul ghiaccio, per otto end davvero al cardiopalma e assolutamente da non perdere.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna, match valido per il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13:05. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse