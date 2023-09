Curling, l’Italia spazza via anche l’Australia! Constantini e Mosaner implacabili, semifinale vicina!

L’Italia continua a volare nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno sconfitto l’Australia per 7-3 e hanno così conquistato la quinta vittoria consecutiva ai Giochi. Gli azzurri confermano la propria imbattibilità, all’esordio nella rassegna a Cinque Cerchi, e restano al comando della classifica generale quando si è superato il giro di boa del round robin (ogni Nazione disputa nove partite complessive). La coppia tricolore vanta lo stesso numero di successi della Svezia (che ha però giocato due incontri in più), la Gran Bretagna insegue a quattro vittorie, poi Canada e USA con tre affermazioni a testa.

La partita si è rivelata più complicata del previsto. Il fanalino di coda, incappato in sei sconfitte nelle prime sei uscite, ha tenuto botta per larghi tratti dell’incontro ed ha più volte messo in difficoltà l’Italia. Sulla lunga distanza, però, non è bastato il buon gioco di Dean Hewitt e gli errori di Tahli Gill si sono fatti sentire. I nostri portacolori hanno sudato dopo aver perso la mano iniziale, poi con estrema lucidità sono riusciti a risalire la china, hanno mantenuto la giusta lucidità e la calma necessaria, sfruttando la maggior caratura tecnica e tattica per sbrogliare una matassa complicata. L‘Italia continua a sognare a occhi aperti ed ora la qualificazione alle semifinali è davvero ad un passo.

Ricordiamo che alle Olimpiadi partecipano dieci Nazionali, che si affrontano tra loro una volta durante il round robin (per un totale di nove partite a testa). Le prime quattro classificate staccano il biglietto per la fase ad eliminazione diretta. Amos Mosaner e Stefania Constantini sono davvero a un passo dal poter lottare per conquistare una medaglia in questa rassegna a Cinque Cerchi.

Alle ore 13.05 l’Italia tornerà sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese per affrontare la Gran Bretagna: gli azzurri incroceranno i Campioni del Mondo (lo scorso anno Bruce Mouat e Jennifer Dodds vinsero il titolo iridato col vessillo della Scozia, oggi gareggiano con la Union Jack per questioni di comitato olimpico) in uno scontro da brividi: una vittoria metterebbe di fatto in ghiaccio il passaggio del turno. Domani altri due impegni contro Cina (ore 07.05) e Svezia (ore 13.05).

LA CRONACA DELLA PARTITA

L’Italia non inizia brillantemente la propria partita, soffre la serrata costruzione di gioco degli avversari e va in affanno nel finale: Mosaner e Constantini non sono perfetti con i loro ultimi tiri e l’Australia riesce clamorosamente a rubare la mano. Gli azzurri reagiscono prontamente, sono più fluidi nella loro manovra, gestiscono al meglio le stone e nella seconda frazione portano a casa due punti di pregevole qualità. I nostri portacolori riescono ad allungare nel corso della terza frazione: la situazione non è delle migliori, ma Tahli Gill commette un errore madornale con l’ultima stone e così la nostra Nazionale riesce a rubare la mano portandosi sul 3-1.

La coppia tricolore rientra sul ghiaccio pimpante dopo l’intervallo, ma gli oceanici tirano fuori davvero il massimo e Dean Hewitt sciorina un paio di colpi pregevoli. Gill ha l’occasione per marcare due punti con l’ultimo colpo, visto che una stone è rimasta in casa giusto per un’unghia, ma ancora una volta l’Australia concede e riesce a siglare soltanto un punto. L’Italia resta in vantaggio per 3-2, riesce a difendere il proprio martello con qualche affanno nella quinta frazione (4-2), ma gli oceanici non mollano la presa e tengono vivo l’incontro accorciando le distanze nel turno successivo usufruendo del vantaggio del power-play (4-3).

Amos Mosaner e Stefania Constantini optano per non utilizzare il power-play nel settimo end. La scelta tattica premia notevolmente: l’Australia va in affanno, gli azzurri riempiono di stone il cerchio rosso, ancora una volta Gill non riesce a ripulire al meglio e l’azzurra la punisce in maniera perentoria. L’Italia porta a casa tre punti, si issa sul 7-3 e di fatto mette in cassaforte la vittoria. L’ultimo end si gioca per onor di firma, non cambia nulla e la nostra Nazionale può far festa.

I RISULTATI DELL’OTTAVA GIORNATA DI CURLING DOPPIO MISTO

Italia-Australia 7-3

USA-Cina 7-5

Gran Bretagna-Repubblica Ceca 8-3

Svezia-Canada 6-2

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO ALLE OLIMPIADI

1. Italia 5 vittorie (5 partite disputate)

2. Svezia 5 vittorie (7 partite disputate)

3. Gran Bretagna 4 vittorie (5 partite disputate)

4. Canada 3 vittorie (5 partite disputate)

4. USA 3 vittorie (5 partite disputate)

6. Cina 2 vittorie (5 partite disputate)

6. Repubblica Ceca 2 vittorie (5 partite disputate)

6. Norvegia 2 vittorie (5 partite disputate)

9. Svizzera 1 vittoria (5 partite disputate)

10. Australia 0 vittorie (7 partite disputate)

Foto: Lapresse