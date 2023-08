Sci freestyle, Coppa del Mondo skicross 2022: Simone Deromedis supera le qualificazioni a Nakiska

Ben fatto Simone Deromedis: l’azzurro ha infatti superato le qualificazioni e sarà della partita nelle fasi finali della settima e dell’ottava tappa di Coppa del mondo di sci freestyle 2021-2022, specialità skicross, in programma a Nakiska, in Canada, il 14 ed il 15 gennaio.

L’atleta, che ha conquistato il terzo posto nel terzo appuntamento di Val Thorens, nella prima scrematura ha registrato il ventunesimo tempo, percorrendo il circuito in 1:10.83, con un gap di 0.94 rispetto al tedesco Florian Wilmsmann, primo con 1:09.89, tempo con cui ha arginato il canadese Reece Howden, secondo con 1:09.98, e l’austriaco Tristan Takats, terzo con 1:10.10. Molto bene anche Dominik Zuech, diciassettesimo con 1:10.74. Fuori dai giochi invece Edoardo Zorzi, Federico Tomasoni e Yanick Gunsch, rispettivamente quarantaduesimo, quarantatreesimo e quarantaquattresimo.

Il trentino ha poi migliorato i suoi tempi nella seconda qualifica, chiusa all‘undicesimo posto con 1:10.50 con 0.88 di gap rispetto all’avversario più veloce, stavolta lo svedese Erik Mobaerg, che ha siglato 1:09.62, 0.41 in meno del già citato Reece (1:10.03) e del francese Bestien Midol. Del resto della spedizione azzurra dentro anche Federico Tomasoni, ventiduesimo con 1:11.01.

In campo femminile, dove si è disputata soltanto una gara di qualificazione (la seconda è stata rimandata al 15 gennaio), è stata il fenomeno svedese Sandra Naeslund l’atleta più veloce percorrendo il tracciato in 1:13.21 precedendo le padrone di casa Phelab Brittany, seconda con 1:13.40, e Marielle Thompson, terza con 1:13.72. Finale sfumata invece per l’italiana Joe Galli, diciottesima con 1:16.55.

Foto: LaPresse