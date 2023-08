Sci freestyle, Coppa del Mondo moguls 2022: Kingsbury e Laffont vincono a Deer Valley, grandi duelli coi giapponesi

A Deer Valley (USA) è andata in scena la sesta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di moguls, disciplina dello sci freestyle: Mikael Kingsbury si conferma il dominatore indiscusso di questa specialità nell’ultimo decennio. Dopo non essersi distinto tra Idre Fjall ed Alpe d’Huez, il canadese si è prontamente rimesso in forma ed ha infilato la terza vittoria consecutiva.

Il Re delle gobbe ha trionfato con un perentorio 83.28, avendo la meglio sul giapponese Ikuma Horishima (81.98) ed allungando in classifica generale, dove ora ha 32 punti di vantaggio proprio sul nipponico. Terzo posto per l’altro giapponese Kosuke Sugimoto (79.02).

Perrine Laffont ed Anri Kawamura hanno dato vita ad un memorabile duello, risolto in favore della francese per appena 17 centesimi (80.20 a 80.03). La campionessa olimpica e tre volte campionessa del Mondo è tornata in grandissima forma nel momento più importante dell’anno, pronta per bissare il titolo a cinque cerchi tra un mesetto.

La transalpina, capace di ottenere il secondo successo consecutivo, ha però dovuto sudare per avere la meglio sulla nipponica e balzare in testa alla classifica generale con un punto di vantaggio sull’avversaria diretta. Oggi si è distinta anche l’australiana Jakara Anthony, ottima terza (79.84) ed ora a 25 punti di ritardo dalla leader della graduatoria.

Non c’erano italiani in gara. Si tornerà sulle nevi di Deer Valley questa sera (ore 22.00 italiane) per il penultimo atto della stagione: dopo il secondo appuntamento in terra americana, le moguls torneranno in scena direttamente alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, mentre la Coppa del Mondo si concluderà il 19 marzo a Megeve (Francia).

Foto: LaPresse