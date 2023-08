LIVE Sci alpino, Seconda Prova Cortina in DIRETTA: Sofia Goggia ancora prima! Federica Brignone settima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CLASSIFICA SECONDA PROVA CRONOMETRATA DISCESA CORTINA D’AMPEZZO

1 15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:36.72 Atomic

2 6 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:37.13 0.41 11.23 Head

3 8 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 1:37.16 0.44 12.05 Rossignol

4 30 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI 1:37.20 0.48 13.14 Atomic

5* 21 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:37.35 0.63 17.21 Head

6 9 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE 1:37.45 0.73 19.93 Atomic

7 2 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:37.47 0.75 20.47 Rossignol

8 13 516319 SUTER Corinne 1994 SUI 1:37.70 0.98 26.68 Head

9* 37 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:37.74 1.02 27.76 Rossignol

10 16 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:37.75 1.03 28.03 Stoeckli

11 5 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 1:37.79 1.07 29.11 Fischer

12 19 297910 CURTONI Elena 1991 ITA 1:37.94 1.22 33.13 Head

13 12 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT 1:38.06 1.34 36.35 Salomon

14 25 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA 1:38.14 1.42 38.49 Head

15 29 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA 1:38.30 1.58 42.75 Atomic

16 23 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT 1:38.31 1.59 43.02 Head

17 1 206668 WEIDLE Kira 1996 GER 1:38.35 1.63 44.09 Rossignol

18* 7 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:38.36 1.64 44.35 Atomic

19 11 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:38.38 1.66 44.88 Atomic

20 38 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT 1:38.44 1.72 46.48 Head

21 4 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI 1:38.47 1.75 47.27 Fischer

22 17 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 1:38.48 1.76 47.54 Head

23 18 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 1:38.50 1.78 48.07 Salomon

24 14 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:38.53 1.81 48.86 Head

25 49 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH 1:38.57 1.85 49.92 Atomic

26 22 56417 FEST Nadine 1998 AUT 1:38.59 1.87 50.45 Rossignol

26 20 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT 1:38.59 1.87 50.45 Head

28* 51 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA 1:38.60 1.88 50.72

29 32 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT 1:38.63 1.91 51.51 Fischer

30 27 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:38.99 2.27 61.00 Salomon

31 26 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:39.16 2.44 65.45 Dynastar

32 10 516219 NUFER Priska 1992 SUI 1:39.24 2.52 67.55 Dynastar

33 34 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT 1:39.25 2.53 67.81 Atomic

33 31 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE 1:39.25 2.53 67.81 Fischer

35 46 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA 1:39.26 2.54 68.07 Atomic

36 41 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 1:39.35 2.63 70.42 Voelkl

36 24 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI 1:39.35 2.63 70.42 Stoeckli

38 36 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA 1:39.68 2.96 78.99 Rossignol

39 39 516705 DURRER Delia 2002 SUI 1:39.70 2.98 79.51 Head

40 35 56258 AGER Christina 1995 AUT 1:39.71 2.99 79.77 Atomic

41 48 299383 MELESI Roberta 1996 ITA 1:39.91 3.19 84.93 Dynastar

42 53 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA 1:39.98 3.26 86.73

43 52 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN 1:40.28 3.56 94.43 Rossignol

44 40 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS 1:40.43 3.71 98.26 Head

45* 57 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA 1:40.63 3.91 103.35 Head

46 54 107583 REMME Roni 1996 CAN 1:40.69 3.97 104.88 Head

13.05: Anche per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani per la discesa libera sull’Olimpia delle Tofane. Grazie per averci seguito e buona giornata

13.03: Quattro azzurre nelle prime 15. oltre a Goggia, prima, ci sono Brignone che ha fatto segnare il settimo crono, Curtoni con il 12mo e Nicol Delago 15ma

13.00: Sofia Goggia, dunque, vince la seconda prova cronometrata di Cortina. Ieri l’azzurra aveva fatto segnare il miglior tempo saltando una porta, miglior tempo anche oggi a sopravanzare la norvegese Mowinckel che ha fatto benissimo nell’ultimo tratto. Terzo posto per la svizzera Gisin

12.58: L’ultima delle azzurre, Karoline Pichler chiude la sua prova con un ritardo di 3″91, 45mo posto

12.47: resta lontana dalle migliori l’azzurra Melesi che chiude la sua prova a 3″19 dalla testa

12.37: Uscita senza conseguenze per la slovena Ferk Saioni. Si prosegue con la prova. Nessun risultato di rilievo tra le ultime discese. Tra poco le ultime due azzurre

12.34: ventesimo posto per l’austriaca Nussbaumer con 1″72 di ritardo dalla testa

12.32. Attenzione alla statunitense Wiles. Ancora una volta protagonista di una prova di grande spessore, a 1″02 dalla testa

12.28: Non ci sono inserimenti nelle prime 20 posizioni con le ultime discese, la migliore è l’austriaca Haaser 25ma a 1″96

12.05: Lontanissima dalle prime la austriaca Scheyer che chiude con 1″87 di ritardo da Goggia, 18ma

12.03: Brava Curtoni. Prova di qualità dell’azzurra che chiude con un ritardo di 1″22 e si inserisce in nona posizione

12.01. Perde tantissimo nel finale Bassino che, dopo una prima parte all’altezza delle migliori, accumula 1″78 di ritardo ed è 16ma

12.00: perde un’enormità in alto la svizzera Gut-Behrami e anche nella parte finale sembra andare con il freno a mano tirato. Conclude con un ritardo di 1″76 al 14mo posto

11.59: Cresce ancora la condizione della slovena Stuhec che si inserisce in settima posizione con un ritardo di 1″07

11.58: E’ ANCORA SUPER GOGGIA!!! L’azzurra resta davanti dall’inizio alla fine e va al comando con un vantaggio di 41 centesimi su Mowinckel!

11.57: La canadese Gagnon è 12ma a 1″40, tocca a Sofia Goggia che ha già i migliori intermedi in alto!

11.56: Anche la svizzera Suter, che aveva fatto segnare il miglior tempo al quarto rilevamento, perde tanto nel finale e chiude con un ritardo di 57 centesimi, quinta

11.54: perde tanto nella parte finale della pista la austriaca Tippler che chiude a 93 centesimi dalla norvegese ed è sesta

11.53: L’austriaca Puchner chiude la sua prova alle spalle di Nadia Delago, all’ottavo posto a 1″25 da Mowinckel

11.50: Non c’è feeling tra la svizzera Nufer e l’Olimpia delle Tofane. La svizzera chiude a 2″11 dalla testa la sua prova ed è nona

11.49: Benissimo la ceca Ledecka che fa gara parallela con Mowinckel e chiude al terzo posto con 32 centesimi di ritardo

11.48: Secondo posto per la svizzera Gisin che chiude a 3 centesimi da Mowinckel

11.46: Ancora una prestazione al di sotto delle aspettative dell’azzurra Nadia Delago che chiude al quinto posto a 1″23 da Mowinckel

11.44: Finale straordinario per la norvegese Mowinckel che guadagna tantissimo su Brignone dopo essere rimasta dietro per tutto il tracciato ed è prima con 34 centesimi di vantaggio

11.42: L’austriaca Siebenhofer parte forte ma nella parte centrale subisce un ritardo importante e nel finale chiude seconda a 32 centesimi

11.40: La svizzera Flury conclude la sua prova ad un secondo da Brignone, terzo posto

11.39: Riparte la prova. Speriamo non sia nulla di grave per Johnson

11.34: Caduta per la statunitense Johnson dopo il secondo intermedio. Prova interrotta

11.33: Bene Federica Brignone che mantiene un vantaggio importante dall’inizio alla fine su Weidle e chiude con 88 centesimi di vantaggio al primo posto

11.32. Il primo tempo di riferimento è l’1’38″35 della tedesca Weidle

11.28: Ci sono -4° in partenza e c’è il sole a Cortina

11.26: Questa la startlist della seconda prova di Cortina:

1 WEIDLE Kira GER Diff Rank

2 BRIGNONE Federica ITA

3 JOHNSON Breezy USA

4 FLURY Jasmine SUI

5 SIEBENHOFER Ramona AUT

6 MOWINCKEL Ragnhild NOR

7 DELAGO Nadia ITA

8 GISIN Michelle SUI

9 LEDECKA Ester CZE

10 NUFER Priska SUI

11 PUCHNER Mirjam AUT

12 TIPPLER Tamara AUT

13 SUTER Corinne SUI

14 GAGNON Marie-Michele CAN

15 GOGGIA Sofia ITA

16 STUHEC Ilka SLO

17 GUT-BEHRAMI Lara SUI

18 BASSINO Marta ITA

19 CURTONI Elena ITA

20 SCHEYER Christine AUT

11.22: Questi i pettorali delle azzurre: Brignone con il 2, Nadia Delago con il 7, Goggia partirà con il numero 15, Bassino con il 18, Curtoni con il 19, Marsaglia con il 27, Nicol Delago con il 29, Melesi con il 48, Pichler con il 57

11.19: Lara Gut-Behrami, Ramona Siebenhofer, Corinne Suter e Kira Weidle le grandi favorite assieme all’azzurra. Anche la statunitense Breezy Johnson, che ha saltato per infortunio la trasferta di Zauchensee, è apparsa ieri in ottime condizioni ed ha fatto segnare il terzo miglior tempo in prova

11.16: Fari puntati in casa Italia anche sulle sorelle Delago che hanno dimostrato di attraversare un ottimo periodo di forma ma anche Brignone (ieri terza) e Curtoni (ieri 14ma) possono fare bene sulle nevi di casa

11.12: L’azzurra in Coppa del Mondo deve recuperare poco meno di trecento punti a Mikaela Shiffrin (che sarà al via nelle due gare italiane), ma prima delle Olimpiadi ci saranno ancora due weekend di gara dedicati alle prove veloci e dunque, nonostante la “stecca” di Zauchensee, c’è ancora modo di rimontare.

11.08: Sofia Goggia ha fugato ieri tutti i dubbi sulla sua condizione fisica facendo segnare il miglior tempo, ottenuto però saltando una porta nella seconda parte.

11.04: Fari puntati in casa Italia soprattutto su Sofia Goggia in una due giorni fondamentale per la bergamasca, reduce dallo sfortunato week end di Zauchensee dove è stata vittima di una rocambolesca caduta.

11.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda prova cronometrata della discesa libera di Cortina, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2021-2022 di sci alpino

Programma, orari, Tv e streaming delle gare di Cortina – I precedenti di Sofia Goggia a Cortina – Il nuovo allenatore di Mikaela Shiffrin per le discipline veloci – I precedenti dell'Italia a Cortina – La cronaca della prima prova

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera di Cortina, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2021-2022 di sci alpino. Fari puntati in casa Italia soprattutto su Sofia Goggia in una due giorni fondamentale per la bergamasca, reduce dallo sfortunato week end di Zauchensee dove è stata vittima di una rocambolesca caduta.

Sofia Goggia ha fugato ieri tutti i dubbi sulla sua condizione fisica facendo segnare il miglior tempo, ottenuto però saltando una porta nella seconda parte. L’azzurra in Coppa del Mondo deve recuperare poco meno di trecento punti a Mikaela Shiffrin (che sarà al via nelle due gare italiane), ma prima delle Olimpiadi ci saranno ancora due weekend di gara dedicati alle prove veloci e dunque, nonostante la “stecca” di Zauchensee, c’è ancora modo di rimontare.

Fari puntati in casa Italia anche sulle sorelle Delago che hanno dimostrato di attraversare un ottimo periodo di forma ma anche Brignone (ieri terza) e Curtoni (ieri 14ma) possono fare bene sulle nevi di casa. Lara Gut-Behrami, Ramona Siebenhofer, Corinne Suter e Kira Weidle le grandi favorite assieme all’azzurra. Anche la statunitense Breezy Johnson, che ha saltato per infortunio la trasferta di Zauchensee, è apparsa ieri in ottime condizioni ed ha fatto segnare il terzo miglior tempo in prova

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera di Cortina, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2021-2022 di sci alpino. Si comincia alle 11.30. Buon divertimento!

