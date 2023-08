LIVE Biathlon, 15 km Individuale Anterselva 2022 in DIRETTA: doppietta francese con Braisaz e Simon! Wierer quinta con 3 errori

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.53: Si conclude qui la nostra diretta, l’appuntamento è domani per il terzo giorno di gare ad Anterselva. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio

15.52: Wierer è l’unica azzurra ad aver conquistato punti oggi. Sanfilippo ha chiuso al 43mo posto con un ritardo di 5’34”, Comola al 45mo con un ritardo di 5’37”, Carrara 78ma a 7’34”, Vittozzi 93ma a 13’10”

15.45: A completare la top ten la statunitense Egan quarta a 1’55”, l’azzurra Wierer quinta a 1’58”, la ceca Davidova, che vince la Coppa di specialità, sesta a 2’34”, la bielorussa Alimbekava settima a 2’36”, la norvegese Tandrevold ottava a 2’52”, l’austriaca Hauser nona a 2’54”, la russa Nigmatullina decima a 2’58”

15.41: Prima doppietta francese dopo i Mondiali di Oslo (allora fu prima Dorin, seconda Bescond): vince Braisaz al terzo successo in carriera, secondo posto per Simon a 51″, terzo posto per la svedese Brorsson a 1’37”

15.40: Comola chiude al 41mo posto al traguardo con un ritardo di 5’37” subito dietro a Sanfilippo che al momento è 40ma

15.37: Un altro errore per Comola nell’ultimo poligono. Sono 4 in tutto, Carrara senza errori all’ultimo poligono

15.36: Due errori per la ceca Vobornikova che non aveva ancora sbagliato fino all’ultimo poligono. Buttata l’occasione per andare nella top ten

15.32: La russa Nigmatullina si inserisce in decima posizione, Lighfoot in ventesima

15.29: Un errore per Carrara al terzo poligono, sono 5 in tutto al momento

15.26: Eder è 12ma al traguardo con 3’33” di ritardo. Vobornikova non sbaglia al terzo poligono e, con lo zero, è settima a 1’08” dalla testa

15.23: Sanfilippo è 30ma al traguardo con 5 errori a 5’34” da Braisaz

15.21: Maka al traguardo è 11ma a 3’10”, zero di Comola nella terza serie

15.16: Dopo tre poligoni 11ma Merkushyna e la britannica Lightfoot è 12ma senza errori

15.15: Con tre errori Alimbekava conclude la sua gara con un ritardo di 2’36” al settimo posto. Un altro errore di Nigmatullina al terzo poligono, è 22ma

15.13: La svedese Brorsson tiene nel finale e chiude al terzo posto a 1’37” da Braisaz. Sarà finalmente podio per lei?

15.12: Due errori di Carrara nella prima serie, due errori di Comola nella seconda serie. La polacca Maka con un errore solo in quattro poligoni è settima prima dell’ultimo giro

15.10: Braisaz con un ultimo giro sofferto va al comando con 51″ di vantaggio sulla compagna Simon

15.08: Sei errori complessivi di Sola che ha un ritardo pesantissimo dopo 4 poligoni

15.07: Davidova taglia il traguardo al quarto posto e potrebbe bastarle per la vittoria nella Coppa di specialità

15.06: Un errore di Brorsson all’ultimo poligono, è terza a 1’38”. Un errore per Sanfilippo al terzo poligono, un errore di Comola al primo poligono

15.05: Egan riesce a stare davanti a Wierer per 3″ al traguardo

15.04: Wierer chiude al secondo posto con 1’07” di ritardo da Simon. Non un ultimo giro travolgente per l’azzurra

15.03: Hauser è terza a 2’02” da Simon

15.02: Grande Braisaz! La francese non sbaglia al quarto poligono ed ha un minuto esatto di vantaggio su Simon

15.00: Triplo errore per Eder al secondo poligono

14.59: Due errori di Davidova all’ultimo poligono, è quarta a 1’32”

14.58: Simon al comando con 2’01” di vantaggio su Tandrevold al traguardo

14.57: Un errore per Egan all’ultimo poligono, è seconda a 5″ da Wierer, un errore di Brorsson al terzo poligono, è terza a 23″ da Simon

14.56: Due errori di Sanfiliippo al secondo poligono, un errore di Wierer all’ultimo poligono, sono 3 errori in tutto e addio podio

14.54: Hauser non sbaglia all’ultimo poligono ed è terza a 1’56” da Simon

14.53: Un errore per Braisaz al terzo poligono, è seconda a 2″ da Simon

14,52: Un errore di Bendika al terzo poligono, è dietro a Wierer

14.51: Eckhoff commette un altro errore e sono 4 in tutto nei 4 poligoni

14.50: Un errore di Simon in piedi nell’ultimo poligono, un errore di Davidova al terzo poligono, è seconda a 24″ da Simon

14.48: Brosson non sbaglia al secondo poligono, ha 16″ di ritardo dalla vetta

14.47: Due errori di Wierer al terzo poligono, esce a 56″ da Simon, alle spalle anche di Egan, che è seconda

14.47: Zero a terra per Sanfilippo al primo poligono

14.46: Un errore per Tomingas a terra, terza a 1’14”

14.44: Altri due errori di Vittozzi al terzo poligono, Braisaz non sbaglia in piedi ed è in testa con 3″ di vantaggio su Wierer al secondo poligono

14.44: Zero di Bendika chje è quinta dopo il secondo poligono, doppio errore di Hildebrand al secondo poligono

14.43: Un altro errore di Eckhoff al terzo poligono. Sono 3 gli errori in tutto, doppio errore di Sola al primo poligono

14.41: Un errore per Alimbekava al primo poligono, un errore di Simon al terzo poligono, non sbaglia Davidova al secondo poligono ed ha 20″ di ritardo da Wierer

14.41: Un errore di Tandrevold al terzo poligono, due errori per lei

14.40: Brorsson quarta dopo il primo poligono senza errori a 10″ da Braisaz

14.38: ANCORA ZERO DI WIEREEEEEER!!! Ha 3″ di vantaggio su Simon che è stata più veloce di lei al poligono. Molto bene l’azzurra!

14.37: Braisaz non sbaglia a terra e dopo il primo poligono è al comando con 8″ di vantaggio su Simon. Un altro errore di Hauser al secondo poligono

14.36: Altri tre errori di Vittozzi al secondo poligono. Ha 8′ di ritardo

14.35: Wierer ha scavalcato Simon al km 4.2

14.34: Innerhofer commette due errori al secondo poligono e si stacca decisamente da Simon, Eckhoff commette il secondo errore

14.33: Perfetta anche al secondo poligono Simon che è prima con 1’16” di vantaggio su Kinnunen, Davidova non sbaglia al primo poligono ed è quinta a 11″

14.32. Hauser commette due errori al primo poligono

14.31: ZERO DI WIERER A TERRA! Esce dal primo poligono a 2″ dalla coppia Simon-Innerhofer

14.30: Innerhofer non sbaglia al primo poligono ed esce prima a pari merito con Simon

14.28: Wierer ha 7″ di ritardo al km 2.7

14.27: Solito disastro di Vittozzi a terra che addirittura non spara l’ultimo colpo e si becca 5 minuti di penalità. Sta facendo un altro sport

14.26: Un errore di Eckhoff a terra, è a 1’08” da Simon, Wierer settima a 4″ da Simon al km 1.2

14.25: Anche Simon non sbaglia a terra e va al comando con 13″ di vantaggio

14.23: Non sbaglia Tandrevold al primo poligono

14.22: Vittozzi ha 3″ di ritardo da Simon al km 1.2. Partita Wierer

14.21: Eckhoff ha 2″ di ritardo da Simon al km 1.2

14.20: Simon ha 3″5 di vantaggio su Tandrevold al km 1.2

14.19: Partita Vittozzi, Tandrevold ha 2″ di vantaggio su Kinnunen al km 1.2

14.16: Partita Tandrevold

14.12: Questa la startlist dell’individuale femminile di Anterselva:

1 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:15:30 1

2 KINNUNEN Nastassia FIN 1985 14:16:00

3 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 14:16:30

4 SIMON Julia FRA 1996 14:17:00

5 INNERHOFER Katharina AUT 1991 14:17:30

6 ECKHOFF Tiril NOR 1990 14:18:00

7 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 14:18:30

8 VITTOZZI Lisa ITA 1995 14:19:00

9 FIALKOVA Ivona SVK 1994 14:19:30

10 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:20:00

11 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:20:30

12 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 14:21:00

13 HETTICH Janina GER 1996 14:21:30

14 JISLOVA Jessica CZE 1994 14:22:00

15 EGAN Clare USA 1987 14:22:30

16 WIERER Dorothea ITA 1990 14:23:00

17 ZBYLUT Kinga POL 1995 14:23:30

18 LIE Lotte BEL 1995 14:24:00

19 TODOROVA Milena BUL 1998 14:24:30

20 USHKINA Natalia ROU 1996 14:25:00

21 r DAVIDOVA Marketa CZE 1997 14:25:30

22 PETRENKO Iryna UKR 1992 14:26:00

23 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:26:30

24 VASNETCOVA Valeriia RUS 1997 14:27:00

25 HILDEBRAND Franziska GER 1987 14:27:30

26 HAECKI Lena SUI 1995 14:28:00

27 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina KAZ 1994 14:28:30

28 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:29:00

29 KRUCHINKINA Irina BLR 1995 14:29:30

30 STREMOUS Alina MDA 1995 14:30:00

31 LUNDER Emma CAN 1991 14:30:30

32 BESCOND Anais FRA 1987 14:31:00

33 BASERGA Amy SUI 2000 14:31:30

34 BRORSSON Mona SWE 1990 14:32:00

35 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1989 14:32:30

36 KLEMENCIC Polona SLO 1997 14:33:00 2

37 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1996 14:33:30

38 ANDERSSON Ingela SWE 1991 14:34:00

39 CHEVALIER Chloe FRA 1995 14:34:30

40 BANKES Megan CAN 1997 14:35:00

41 SOLA Hanna BLR 1996 14:35:30

42 KEBINGER Hanna GER 1997 14:36:00

43 MAKA Anna POL 1992 14:36:30

44 KAZAKEVICH Irina RUS 1997 14:37:00

45 TALIHAERM Johanna EST 1993 14:37:30

46 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:38:00

47 DUNKLEE Susan USA 1986 14:38:30

48 SANFILIPPO Federica ITA 1990 14:39:00

49 LESHCHANKA Iryna BLR 1991 14:39:30

50 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1996 14:40:00

51 LIEN Ida NOR 1997 14:40:30

52 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 14:41:00

53 WEIDEL Anna GER 1996 14:41:30

54 GASPARIN Selina SUI 1984 14:42:00

55 DZHIMA Yuliia UKR 1990 14:42:30

56 SCHWAIGER Julia AUT 1996 14:43:00

57 EDER Mari FIN 1987 14:43:30

58 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1991 14:44:00

59 FIALKOVA Paulina SVK 1992 14:44:30

60 BLASHKO Darya UKR 1996 14:45:00 3

61 JUPPE Anna AUT 1999 14:45:30

62 SABULE Annija LAT 1997 14:46:00

63 IRWIN Deedra USA 1992 14:46:30

64 SCHNEIDER Sophia GER 1997 14:47:00

65 GASPARIN Elisa SUI 1991 14:47:30

66 HACHISUKA Asuka JPN 1992 14:48:00

67 BEAUDRY Sarah CAN 1994 14:48:30

68 LIGHTFOOT Amanda GBR 1987 14:49:00

69 NIGMATULLINA Uliana RUS 1994 14:49:30

70 TOMASZEWSKA Natalia POL 1998 14:50:00

71 VINDISAR Nika SLO 1999 14:50:30

72 BOTET Paula FRA 2000 14:51:00

73 HORVATOVA Henrieta SVK 1999 14:51:30

74 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1997 14:52:00

75 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:52:30

76 KO Eunjung KOR 1996 14:53:00

77 PILCHUK Alina BLR 2000 14:53:30

78 MORTON Darcie AUS 1999 14:54:00

79 COMOLA Samuela ITA 1998 14:54:30

80 KUELM Susan EST 1996 14:55:00

81 MAEDA Sari JPN 1990 14:55:30

82 JANKA Erika FIN 1995 14:56:00

83 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:56:30

84 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 14:57:00

85 IVANOVA Aliona MDA 1994 14:57:30

86 KLIMINA Darya KAZ 1989 14:58:00

87 BILOSIUK Olena UKR 1987 14:58:15 4

88 CARRARA Michela ITA 1997 14:58:30

89 CADURISCH Irene SUI 1991 14:58:45

90 OJA Regina EST 1996 14:59:00

91 ERDAL Karoline NOR 1997 14:59:15

92 KIM Seonsu KOR 1989 14:59:30

93 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 14:59:45

94 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 1996 15:00:00

95 KRUCHINKINA Elena BLR 1995 15:00:15

96 DICKSON Emily CAN 1997 15:00:30

97 VOZELJ Tais SLO 1999 15:00:45

98 REID Joanne USA 1992 15:01:00

99 TANAKA Yurie JPN 1989 15:01:15

100 FRUEHWIRT Juliane GER 1998 15:01:30

14.10: Cerca il risultato di prestigio anche Lisa Vittozzi, al via col pettorale 8, che arriva da due settimane non facili sulle nevi tedesche. Al via per l’Italia ci sono anche Federica Sanfilippo col 48, Michela Carrara con l’88 e Samuela Comola con il 79. Wierer partirà con il pettorale 16

14.07: In casa Italia c’è tanta voglia di podio da parte della padrone di casa Dorothea Wierer che gradisce questo format di gara e potrebbe essere arrivata all’ultima recita sulla neve che l’ha vista crescere.

14.04: Assenti di lusso anche le sorelle svedesi Hanna ed Elvira Oeberg. Per la vittoria di tappa potrebbero puntare in alto l’austriaca Lisa Theresa Hauser e le francesi Anais Bescond e Braisaz.

14.01: La norvegese non sarà al via nelle gare di Anterselva e come lei diverse altre protagoniste di Coppa. Proveranno ad avvicinarsi in classifica le bielorusse Dzinara Alimbekava e Hanna Sola

13.58: La seconda gara in programma è l’individuale femminile, sulla distanza dei 15 km. La Coppa del Mondo ha ormai preso la strada della Norvegia con Marthe Roeiseland che sembra aver già messo le mani sulla sfera di cristallo.

13.55: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dell’individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, in programma ad Anterselva, seconda gara della settima tappa di Coppa del Mondo 2022, l’ultima prima dei Giochi di Pechino

Foto: LaPresse