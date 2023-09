LIVE Nadal-Medvedev 2-6 6-7 6-4 6-4 7-5, Finale Australian Open 2022 in DIRETTA: rimonta epica e Slam n.21 per l’iberico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI NADAL

VIDEO HIGHLIGHTS NADAL-MEDVEDEV, FINALE AUSTRALIAN OPEN

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO RAFAEL NADAL CON IL TRIONFO AGLI AUSTRALIAN OPEN?

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO NADAL IN CARRIERA? MONTEPREMI DA OLTRE 100 MILIONI DI EURO!

LA CLASSIFICA DEI VINCITORI DI SLAM: NADAL A QUOTA 21, STACCATI DJOKOVIC E FEDERER

IL NUOVO RANKING ATP: DJOKOVIC RESTA NUMERO 1, MA MEDVEDEV E’ IN AGGUATO

ROGER FEDERER SCRIVE A NADAL: “CONGRATULAZIONI, MIO AMICO E GRANDE AVVERSARIO. TI HO ISPIRATO”

NOVAK DJOKOVIC SCRIVE UN MESSAGGIO A NADAL

RAFAEL NADAL PUO’ TENTARE L’ALLUNGO AL ROLAND GARROS

LE DICHIARAZIONI DI RAFAEL NADAL: “IL MOMENTO PIU’ MAGICO DELLA CARRIERA”

LE DICHIARAZIONI DI DANIIL MEDVEDEV: “QUELLO CHE HA FATTO NADAL E’ STATO PAZZESCO”

RAFAEL NADAL VINCE DOPO 13 ANNI, SFRUTTATA L’ASSENZA DI DJOKOVIC

DZUMHUR ATTACCA NADAL: “TUTTI POSSONO VINCERE SENZA DJOKOVIC”

I NUMERI DA RECORD DI NADAL, DJOKOVIC, FEDERER

DANIIL MEDVEDEV AI LIVELLI DI NADAL E DJOKOVIC

15.18 Grazie a tutti per aver seguito la prima finale Slam dell’anno e buona domenica!

15.17 Diamo un’occhiata alle statistiche delle sfida da psicodramma: 5 doppi falli ciascuno con 3 ace per lo spagnolo e i 23 del russo. 62% di prime trovate dall’iberico contro il 69% del russo di cui, rispettivamente, il 67% e 71% di punti vinti con la prima. Il classe 1986 ha vinto il 47% con la seconda contro il 41% del classe 1996. 7 break su 22 chance per lo spagnolo contro 6/22 dell’avversario che ha trovato 76 vincenti, 52 errori e 189 punti totali vinti. Il #5 al mondo invece ha vinto 182 punti con 69 vincenti e 68 errori.

15.15 Rafael Nadal fa la Storia del tennis! Lo spagnolo è da Leggenda vincendo in cinque set in 5 ore e 24 minuti contro Daniil Medvedev trionfando in rimonta e superando Roger Federer e Novak Djokovic fermi a 20 Slam. Il 21° Major coincide con la 29esima finale giocata ma anche con il secondo successo su sei finali a Melbourne e in generale con il 90° titolo in singolare su 127 finali. L’iberico vince 2-6 (5)6-7 6-4 6-4 7-5 contro il russo che domina il primo set, rimonta nel secondo parziale vincendo al tie-break per poi subire il rientro del #5 al mondo che schianta il #2 al mondo con il tennis dei giorni migliori.

FINE QUINTO SET

7-5 GAME SET AND MATCH!!!! RAFAEL NADAL FA LA STORIA DEL TENNIS E VINCE IL 21° SLAM!!!!!

40-0 TRE MATCH POINT PER FARE LA STORIA!!!!!!

30-0 LUNGA LA RISPOSTA DEL RUSSO!!!!!

15-0 DIRITTO LUNGOLINEA IN RETE DEL RUSSO!!!!! CLAMOROSO SCAMBIO CONDOTTO DA NADAL CON IL DIRITTO!!!

6-5 ALTRO BREAK DI NADAL!!!!! DIRITTO FUORI DI MEDVEDEV DA POSIZIONE COMODA!!!!!!

40-AD TERZA PALLA BREAK NADAL!!!!!!! DI UN SOFFIO FUORI IL DIAGONALE DI ROVESCIO DEL RUSSO!!!!!

40-40 PRIMA ESTERNA DI MEDVEDEV!

40-AD ANCORA UNA CHANCE PER NADAL CON IL LUNGOLINEA DI DIRITTO!

40-40 ROVESCIO LUNGOLINEA IN CORRIDOIO DI NADAL DOPO IL BOLIDE DEL RUSSO

30-40 PALLA BREAK NADAL!!!!!!! A MELBOURNE STA SUCCEDENDO DI TUTTO!!!

30-30 SCELTA AVVENTATA DI MEDVEDEV CON LA PALLA CORTA E PASSANTE IN CORSA CON IL BACK DI ROVESCIO!

30-15 Ace del russo.

15-15 CHE ANGOLO DI MEDVEDEV CON IL DIRITTO!!!!! NADAL PRENDE DI TUTTO MA ALLA FINE LASCIA IL CAMPO SCOPERTO!!!

0-15 PASSANTE DI DIRITTO LUNGOLINEA DI NADAL IN CORSA!!!!!

5-5 INCREDIBILE A MELBOURNE!!!!!!! BREAK DEL RUSSO SUL PIU’ BELLO E TUTTO RIAPERTO SULLA ROD LAVER ARENA!!!! ROVESCIO IN RETE DELLO SPAGNOLO

30-40 PALLA BREAK MEDVEDEV!!!!!! DIRITTO DIAGONALE DI MEDVEDEV CHE CHIUDE CON LO SMASH A RIMBALZO!!!!

30-30 DOPPIO FALLO INCREDIBILE DI NADAL!!!!

30-15 DIRITTO LUNGOLINEA DI MEDVEDEV!!!! SCAPPA VIA IL RECUPERO DELLO SPAGNOLO

30-0 CHIUSURA A RETE DI NADAL!!!! SERVIZIO E DIRITTO DELLO SPAGNOLO

15-0 Risposta lunga di Medvedev.

5-4 PALLA CORTA VINCENTE DI MEDVEDEV! Nadal può servire per la Storia.

40-30 LARGO IL BACK DI ROVESCIO DI NADAL SULLA DIAGONALE DI MEDVEDEV!!!

30-30 DOPPIO FALLO DI MEDVEDEV!!! NADAL A DUE PUNTI DALLA STORIA

30-15 Vincente di diritto di Medvedev dopo le due accelerazioni di rovescio.

15-15 SUL NASTRO IL BACK DI NADAL!!!!!

0-15 DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DI NADAL!!!!!! LO SPAGNOLO PRENDE DI TUTTO E PIAZZA IL COLPO MORTIFERO

5-3 NADAL NON CONCEDE NULLA, RESISTE E MEDVEDEV DEVE ALLUNGARE IL MATCH!!!!!

40-30 FUORI DI UN SOFFIO LA VOLÈE DI ROVESCIO DI MEDVEDEV!!!! DUE RECUPERI CLAMOROSI DEL RUSSO

30-30 PASSANTE DI ROVESCIO DIAGONALE DI MEDVEDEV!

30-15 MEDVEDEV NON CI ARRIVA DI UN SOFFIO SULLA PALLA CORTA DI NADAL!

15-15 SUPERATE LE 5 ORE DI GIOCO! DIRITTO PROFONDISSIMO DI MEDVEDEV!

15-0 DIRITTO DIAGONALE DI NADAL! Gran chiusura a rete dello spagnolo.

4-3 ACE DI MEDVEDEV CHE RESTA ATTACCATO!

40-0 FUORI DI UN NULLA IL BOLIDE DI NADAL!

30-0 PASSANTE DI MEDVEDEV SULLA DISCESA A RETE DI NADAL!

15-0 Servizio e diritto lungolinea di Medvedev.

4-2 NADAL CONCLUDE CON LO SMASH!!!!!! GAME PAZZESCO VINTO DALLO SPAGNOLO CHE CONFERMA IL BREAK ANNULLANDO TRE CHANCE

AD-40 Scappa via la risposta del russo.

40-40 Altra chance annullata dallo spagnolo.

40-AD SCAPPA VIA IL DIRITTO DI NADAL!!!!! MEDVEDEV TROVA LA PROFONDITA’ CON IL DIRITTO

40-40 ALTRA PRIMA DELLO SPAGNOLO!!!

40-AD DIRITTO LUNGOLINEA STECCATO DA NADAL!!!!!

40-40 PRIMA ESTERNA DI NADAL!

40-AD PALLA DEL CONTROBREAK PER MEDVEDEV!!! ROVESCIO LUNGOLINEA VINCENTE DEL RUSSO

40-40 NON PASSA DI UN SOFFIO IL DIRITTO DIAGONALE DI NADAL!!!! CHE DIRITTO DI MEDVEDEV SOTTORETE

AD-40 Prima centrale dell’iberico.

40-40 MEDVEDEV COME UN FULMINE CON IL DIRITTO DIAGONALE SULLA STOP VOLLEY DI NADAL!

AD-40 Risposta lunga del russo.

40-40 SI VOLA AI VANTAGGI!!!!! SCAMBIO PAZZESCO GIOCATO DA ENTRAMBI E NADAL PERDE LA DIAGONALE DI ROVESCIO!!!!!

40-30 DIRITTO VINCENTE DI MEDVEDEV SUL CONTROPIEDE DI NADAL!

40-15 SUL NASTRO IL DIRITTO DIAGONALE MORTIFERO DI MEDVEDEV SUL BACK DI NADAL!

30-15 ROVESCIO VINCENTE DI MEDVEDEV! DIAGONALE INCREDIBILE DEL RUSSO

30-0 Prima vincente di Nadal.

15-0 NADAL STA DISINTEGRANDO MEDVEDEV!!!! Il russo sta provando a reagire ma Nadal sta dominando da fondocampo.

3-2 BREAK NADAL!!!!! VINCENTE DI DIRITTO CLAMOROSO DELLO SPAGNOLO E TURNING POINT DEL QUINTO SET!!!!

40-AD NUOVA CHANCE PER NADAL!!!! ROVESCIO LUNGOLINEA IN RETE DI MEDVEDEV SUL DIAGONALE DELLO SPAGNOLO

40-40 Prima esterna del russo.

30-40 PALLA BREAK PER NADAL!!!!! DIRITTO SCOMPOSTO DI MEDVEDEV

30-30 DIRITTO DIAGONALE VINCENTE DI NADAL!!!!!

30-15 21° ace del classe 1996.

15-15 Prima vincente del russo.

0-15 Medvedev resta nell’angolo sul diritto diagonale di Nadal.

2-2 Nessun problema al servizio per lo spagnolo.

40-0 Gran prima del classe ’86.

30-0 Scappa via il diritto di Medvedev.

15-0 Nadal non trema in uscita dal servizio e comanda con il diritto lungolinea.

1-2 Servizio a zero del russo.

40-0 NADAL COLPISCE IL GIUDICE DI SEDIA! CHE PRIMA DI MEDVEDEV!

30-0 Ottima prima di Medvedev.

15-0 Servizio e rovescio diagonale di Medvedev che chiude a rete.

1-1 SUL NASTRO IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI MEDVEDEV!!! Lo spagnolo pareggia subito i conti.

40-30 Rovescio lungolinea in rete di Nadal sulla profondità di Medvedev.

40-15 Scappa via il diritto di Medvedev.

30-15 Buona prima dello spagnolo.

15-15 Errore di diritto di Nadal in uscita dal servizio.

15-0 Prima centrale dello spagnolo.

0-1 Servizio e rovescio diagonale del russo.

AD-40 Altro ace del classe 1996.

40-40 COME STA GIOCANDO NADAL IN RISPOSTA!!!! Aggressività pazzesca dello spagnolo e 12° game ai vantaggi.

AD-40 Ace del russo.

40-40 Servizio e diritto di Medvedev.

30-40 PASSANTE DI DIRITTO ANCORA IN CORSA DI NADAL ED ALTRA PALLA BREAK!!!!

30-30 Ace del russo.

15-30 PASSANTE DI DIRITTO DI NADAL DOPO LA VOLÈE NON CHIUSA DA MEDVEDEV!

15-15 Servizio e diritto di Medvedev.

0-15 Doppio fallo in partenza del russo che si lamenta del pubblico.

INIZIO QUINTO SET

14.07 Ecco anche il russo: il #2 al mondo vincerà il secondo Slam oppure lo spagnolo concluderà la rimonta e farà la Storia?

14.05 A pesare sono state sicuramente le scelte tattiche di Daniil Medvedev, che appare il più stanco e nervoso tra i due: lo spagnolo è già in campo.

14.03 I giocatori sono rientrati negli spogliatoi prima del quinto e decisivo parziale.

14.01 Daniil Medvedev sfinito, Rafael Nadal una furia. È questa la sintesi del quarto set in cui lo spagnolo è riuscito a vincere per 6 giochi a 4 rimontando nei game al servizio in cui il russo non è riuscito ad approfittare le chance nonostante lo scambio di break nel bel mezzo del parziale: dopo oltre 4 ore, si vola, giustamente, al set decisivo!

FINE QUARTO SET

6-4 SERVIZIO A ZERO E QUARTO SET IN FAVORE DI NADAL!

40-0 TRE SET POIN NADAL PER VOLARE AL QUINTO SET!

30-0 Si spegne sul nastro il rovescio lungolinea del russo.

15-0 Prima esterna del #5 al mondo.

5-4 Medvedev annulla una palla break e allunga il set.

AD-40 Servizio e rovescio lungolinea vincente di Medvedev.

40-40 Nadal lascia andare il braccio con il diritto lungolinea.

AD-40 Servizio e diritto in contropiede di Medvedev.

40-40 Servizio e rovescio del classe ’96.

30-40 SET POINT NADAL!!!!!! ALTRO VINCENTE DI ROVESCIO CON MEDVEDEV SFINITO

30-30 PASSANTE DI NADAL DI ROVESCIO LUNGOLINEA!!!

30-15 Scappa via la risposta di Nadal.

15-15 Ottima prima di Medvedev.

0-15 Servizio e diritto lungolinea in corridoio del russo.

5-3 ACE DI NADAL CHE CONFERMA IL BREAK! Medvedev deve allungare il set.

AD-40 DIRITTO IN CONTROPIEDE DI NADAL! LO SPAGNOLO PIEGA LE GAMBE AL RUSSO

40-40 Si ferma sul nastro la palla corta del russo che non riesce più a reggere il ritmo.

30-40 Nadal spinge con il diritto e porta il punto a casa.

15-40 DUE PALLE BREAK PER RIAPRIRE IL QUARTO SET!!! ROVESCIO IN CORRIDOIO DELLO SPAGNOLO

15-30 SMASH VINCENTE ALLO SCOCCARE DELLE 4 ORE!!!! Nadal viene chiamato a rete e intercetta il lob.

0-30 Altro errore clamoroso di Nadal dal centro del campo.

0-15 Servizio e diritto in corridoio dello spagnolo.

4-3 Servizio a zero del #2 al mondo.

40-0 Prima vincente del russo.

30-0 Risposta lunga dell’iberico.

15-0 Ace del russo.

4-2 PUNTO PAZZESCO VINTO DA NADAL!!!! PARATA SOTTORETE DOPO IL PASSANTE DI ROVESCIO IN RECUPERO DI MEDVEDEV!!!

40-15 Servizio e diritto a sventaglio vincente dello spagnolo.

30-15 DIFESA CLAMOROSA DI ROVESCIO DI NADAL!!!! POCO LUCIDO MEDVEDEV CON IL DIRITTO!!

15-15 SCAPPA VIA IL DIRITTO A CAMPO APERTO DI MEDVEDEV!

0-15 Rovescio diagonale vincente di Medvedev.

3-2 ARRIVA IL BREAK ALLA SETTIMA CHANCE!!!!!! PASSANTE CLAMOROSO DI NADAL!!!!!!! ROVESCIO STRETTO SULLA DISCESA A RETE DI MEDVEDEV

40-AD RISPOSTA PROFONDISSIMA DI NADAL E MEDVEDEV LENTO!

40-40 PASSANTE DI DIRITTO DI MEDVEDEV!

40-AD CONTROPIEDE DI DIRITTO DI NADAL!!!!!! RECUPERO IN RETE DEL RUSSO

40-40 Prima vincente del russo.

40-AD ROVESCIO VINCENTE DI NADAL! Smorzata altissima di Medvedev in uscita dal servizio.

40-40 TRE ACCELERAZIONI CLAMOROSE DI MEDVEDEV DOPO ESSERSI APERTO IL CAMPO CON UN ROVESCIO A VOLO SENZA SENSO!!!!

40-AD QUARTA CHANCE NADAL!!!!! SERVE&VOLLEY SANGUINOSO DI MEDVEDEV

40-40 INCREDIBILE LOB DI MEDVEDEV STECCATO DA FONDOCAMPO MA LOB PAZZESCO DI NADAL!!!!

AD-40 SI FERMA SUL NASTRO LA VOLÈE DI NADAL!!!!

40-40 FUORI DI UN SOFFIO IL POSSIBILE VINCENTE DI NADAL IN RECUPERO DI DIRITTO!!!!

30-40 Serve&volley vincente di Medvedev.

15-40 Servizio e diritto del russo.

0-40 TRE PALLE BREAK NADAL!!!! ALTRO ROVESCIO LUNGOLINEA DEL MAIORCHINO

0-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI NADAL DOPO LA VOLÈE DI MEDVEDEV!!!!

0-15 ROVESCIO LUNGOLINEA DI NADAL!!!!

2-2 ARRIVA SUBITO IL CONTROBREAK DEL RUSSO!!!! DIRITTO LUNGOLINEA LUNGO DI NADAL

30-40 PALLA BREAK MEDVEDEV!!!!! IN RETE IL DIRITTO SCARICO DI NADAL!

30-30 PUNTO SEMPLICEMENTE CLAMOROSO!!!!! NADAL CONQUISTA IL PUNTO CON IL DIRITTO DOPO AVER AMMATTITO IL RUSSO CHE HA PRESO DI TUTTO!!!!!

15-30 ROVESCIO D’ATTACCO DI MEDVEDEV SUL DIAGONALE CORTO DI NADAL!

15-15 Palla corta del russo che chiude il punto a rete.

15-0 Nadal continua a spingere in uscita dal servizio: Medvedev appare in difficoltà fisiche.

2-1 CLAMOROSO DOPPIO FALLO DI MEDVEDEV CHE APPLAUDE E FA SEGNO CON IL POLLICE ALL’INGIU’ VERSO IL PUBBLICO!!!!! BREAK DI NADAL!!!!

30-40 Ace esterno del russo.

15-40 DUE PALLE BREAK NADAL!!!!! SETTIMA CHANCE DEL MATCH PER LO SPAGNOLO CHE STA DOMINANDO DA FONDAOCAMPO

15-30 Servizio e diritto del russo.

0-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI NADAL!!!!! MEDVEDEV NON PUNGE CON IL DIRITTO.

0-15 Scappa via il rovescio in uscita dal servizio del russo.

1-1 SCAPPA VIA IL RECUPERO DI MEDVEDEV! Nadal vince un altro game infinito da dieci minuti annullando due palle break.

AD-40 NADAL È UNA FURIA DA FONDOCAMPO CON IL DIRITTO!!!! MEDVEDEV STA PERDENDO POTENZA IN RECUPERO

40-40 VOLÈE IN ALLUNGO CLAMOROSA DI MEDVEDEV!!!!! Che recupero sottorete del russo.

AD-40 Errore sottorete del russo che sa cominciando a crollare fisicamente.

40-40 IN RETE IL ROVESCIO DIAGONALE DI MEDVEDEV!!!! PARTITA APERTISSIMA A MELBOURNE

40-AD SUL NASTRO LA PALLA CORTA DI NADAL!

40-40 Diritto vincente di Nadal in uscita dal servizio.

30-40 PALLA BREAK MEDVEDEV! Il russo attacca con il diritto e il passante di Nadal si ferma sul nastro.

30-30 Nadal scherza Medvedev con la palla corta e lo passa dopo la controsmorzata del russo.

15-30 Quarto doppio fallo dell’iberico.

15-15 RIGA DI ROVESCIO DIAGONALE DI MEDVEDEV!

15-0 NADAL È UN MARTELLO IN USCITA DAL SERVIZIO! Medvedev in difficoltà sulle bordate angolate di diritto.

0-1 Medvedev comincia bene al servizio nel quarto parziale.

40-30 SMORZATA VINCENTE DI MEDVEDEV CON IL ROVESCIO!

30-30 Altro errore di rovescio del russo che continua ad essere frettoloso.

30-15 Rovescio in rete del russo che si mostra troppo frettoloso da fuori dal campo.

30-0 Diritto lungolinea dello spagnolo che è sfortunato con il nastro.

15-0 Si spegne in rete il recupero di rovescio diagonale di Nadal.

INIZIO QUARTO SET

12.59 Rafael Nadal conquista il terzo set, non molla e prolunga il match! Lo spagnolo vince per 6 giochi a 4 forte del break ottenuto nel nono gioco in cui ha sfruttato la terza palla break e il nervosismo di Daniil Medvedev, insultato e fischiato ad un pubblico troppo irrispettoso per essere vero. L’iberico inoltre ha annullato tre palle break fondamentali nel sesto game.

FINE TERZO SET

6-4 SI VOLA AL QUARTO SET!!!!!! NADAL NON MOLLA IN UNA FINALE PAZZESCAAAAA!!!!!

40-0 TRE SET POINT NADAL!!!! ROVESCIO CLAMOROSO DELLO SPAGNOLO CHE RITROVA SICUREZZA

30-0 Servizio e diritto dell’iberico.

15-0 DIRITTO CLAMOROSO DI NADAL CHE SEMBRA AVER RITROVATO LO SMALTO DI UN TEMPO!

5-4 ARRIVA IL BREAK PER ALLUNGARE LA FINALE!!! DIRITTO INTERCETTATO DALL’IBERICO

30-40 PUNTO CLAMOROSO DI MEDVEDEV!!!! NADAL DISPERATO DOPO I RECUPERI DEL RUSSO!!!!!! NADAL NON PUO’ NULLA DOPO L’ATTACCO A RETE

15-40 DUE PALLE BREAK NADAL!!!!! CLAMOROSO ERRORE DI MEDVEDEV CHE APPLAUDE IRONICAMENTE IL PUBBLICO SEMPRE PIU’ IRRISPETTOSO!

15-30 Risposta profonda dello spagnolo: diritto lungo di Medvedev in uscita dal servizio.

15-15 Servizio e rovescio di Medvedev che chiude a rete.

0-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI NADAL! L’iberico disegna il campo, chiama a rete l’avversario e vince il punto.

4-4 Game rapido per Nadal.

40-15 Ottima prima del classe ’86.

30-15 Lungo il recupero del russo: adesso sono scoccate le tre ore di gioco.

15-15 Servizio e schiaffo a volo di Nadal.

0-15 SUL NASTRO IL ROVESCIO DIAGONALE DI NADAL! Gran diritto diagonale di Medvedev.

3-4 DIRITTO IN CAMPO DI MEDVEDEV! Si avvicinano le fasi cruciali del set.

40-30 ROVESCIO DIAGONALE VINCENTE DI MEDVEDEV!

30-30 ROVESCIO CLAMOROSAMENTE SBAGLIATO DA MEDVEDEV A CAMPO APERTISSIMO DOPO UN PASSANTE DI ROVESCIO RECUPERATO DA NADAL!

30-15 Lungo il diritto di Nadal.

15-15 Ace #14 del russo.

0-15 GRAN RISPOSTA DI NADAL! Medvedev ha da ridire sulla confusione proveniente dagli spalti.

3-3 RIMONTA PAZZESCA DI NADAL CHE RESTA ATTACCATO ALLA FINALE ANNULLANDO TRE PALLE BREAK!!!! RECUPERO PAZZESCO DI NADAL SUL ROVESCIO DI MEDVEDEV!

AD-40 CHE PUNTO GIOCATO DA NADAL! Tre accelerazioni incredibili di rovescio dello spagnolo.

40-40 VINCENTE DI ROVESCIO DI MEDVEDEV! Serve&volley avventato dell’iberico.

AD-40 ERRORE DI ROVESCIO LUNGOLINEA DI MEDVEDEV!

40-40 RECUPERO VINCENTE DI NADAL CON IL BACK DI ROVESCIO SULLA PALLA CORTA DEL RUSSO!

30-40 Scappa via il rovescio diagonale del russo.

15-40 Servizio e palla corta del #5 al mondo.

0-40 TRE PALLE BREAK MEDVEDEV CHE PIAZZA UNA DIFESA PAZZESCA!!!!! LOB ASSURDO SULLO SMASH DELLO SPAGNOLO CHE PERDE ANCORA LA DIAGONALE DI ROVESCIO

0-30 Altro diritto lungolinea sbagliato dall’iberico dopo il rovescio di Medvedev.

0-15 Rovescio diagonale del russo: diritto in corsa in rete dell’iberico.

2-3 Servizio a zero di Medvedev: Nadal rischia di colpire il giudice di sedia con la risposta.

40-0 Altro vincente di rovescio del #2 al mondo.

30-0 Servizio e rovescio diagonale del russo.

15-0 ROVESCIO CLAMOROSO DI MEDVEDEV!!!!!!! Diritto incredibile in risposta dello spagnolo che attacca con il diagonale ma viene passato sottorete.

2-2 Si carica Nadal! Servizio e diritto vincente.

40-30 Risposta profonda di Medvedev: diritto lungo di Nadal.

40-15 Serve&volley sbagliato da Nadal con la demi-volée di diritto.

40-0 Servizio e rovescio diagonale dello spagnolo.

30-0 PUNTO PAZZESCO GIOCATO DA ENTRAMBI!!!!! Nadal trova due accelerazioni pazzesche, Medvedev recupera e piazza l’attacco ma alla fine lo spagnolo attacca la rete con il diritto diagonale e para il passante del russo.

15-0 Prima centrale di Nadal.

1-2 Servizio a zero di Medvedev.

40-0 Fuori di un soffio il rovescio lungolinea dell’iberico.

30-0 SUL NASTRO IL ROVESCIO DI NADAL! Medvedev continua a spingere sul diagonale.

15-0 Ace del russo.

1-1 SI SALVA RAFA! Prima vincente e parità nel terzo parziale.

AD-40 Scappa via il rovescio del russo sul diagonale di Nadal.

40-40 INCREDIBILE ERRORE DI DIRITTO LUNGOLINEA DI NADAL! Lo spagnolo gioca in maniera perfetta tatticamente ma a campo aperto sbaglia.

40-30 Lo spagnolo spinge in uscita dal servizio: recupero lungo del russo.

30-30 Servizio al corpo di Nadal e 15° vincente di diritto.

15-30 Servizio e diritto di Nadal.

0-30 Altro vincente lungolinea di diritto del russo.

0-15 DIRITTO DIAGONALE VINCENTE DI MEDVEDEV!!!! Il russo recupera le accelerazioni e piazza il colpo.

0-1 ANCORA ACE MEDVEDEV! FA TUTTO IL RUSSO! Anche una palla break annullata dal russo.

AD-40 Decimo ace e doppia cifra per il russo.

40-40 PALLA CORTA SUL NASTRO DI MEDVEDEV!

AD-40 Gran prima del russo.

40-40 Diritto lungo dello spagnolo in risposta.

40-AD PALLA BREAK NADAL! Era scontato che arrivasse dopo le difficoltà del russo.

40-40 Secondo doppio fallo del #2 al mondo.

AD-40 Gran prima del russo.

40-40 Qualche difficoltà di troppo per Medvedev nel chiudere il game: Nadal prova a restare attaccato.

AD-40 Servizio e diritto del russo.

40-40 DIRITTO VINCENTE DI NADAL! Gran risposta profonda di rovescio.

AD-40 Servizio e diagonale del russo.

40-40 DIRITTO VINCENTE IN RISPOSTA DI NADAL!

40-30 SERVIZIO E ROVESCIO DI MEDVEDEV!

30-30 PASSANTE DI ROVESCIO PAZZESCO DI MEDVEDEV!!!!!!! NADAL AVEVA FATTO IL PUNTO CON IL DIRITTO MA IL RUSSO PRENDE DI TUTTO

15-30 DIRITTO VINCENTE DI NADAL! Lo spagnolo spinge in risposta e trova il colpo che gli permette di aggiudicarsi il punto.

15-15 Servizio e schiaffo a volo del russo.

0-15 Rovescio in rete di Medvedev sul diritto profondo di Nadal.

INIZIO TERZO SET

11.59 Rafael Nadal è tornato in campo dopo essersi cambiato: servirà un’importante reazione adesso. Adesso rientra anche il russo.

11.57 Naturale toilet break per entrambi i giocatori che stanno giocando da due ore e sei minuti.

11.55 Rimonta clamorosa di Daniil Medvedev che vince il secondo parziale al tie-break per 7 punti a 5 recuperando a più riprese il punteggio sia nel game decisivo che durante il set in cui ha perso due volte il servizio ma prontamente recuperati nel settimo e nono gioco. Tanti rimpianti per Rafael Nadal che ha commesso diversi errori decisivi che non gli hanno permesso di chiudere il set, pur avendo una chance.

FINE SECONDO SET

5-7 INCREDIBILE A MELBOURNE!!!!! DANIIL MEDVEDEV SHOWWWWW!!!! PRENDE DI TUTTO IL RUSSO E PASSA ANCORA DI ROVESCIO NADAL TRA I FISCHI IMMERITATI DEL PUBBLICO!!!!

5-6 PRIMO SET POINT MEDVEDEV!!! SERVIZIO, PALLA CORTA E ROVESCIO A VOLO DEL RUSSO

5-5 CLAMOROSO PUNTO VINTO DA MEDVEDEV!!!!! IL RUSSO È OVUNQUE IN DIFESA E RIESCE A PASSARE ANCORA NADAL CHE NON TROVA IL CAMPO CON LA VOLÈE

5-4 PASSANTE DI DIRITTO IN RISPOSTA DI MEDVEDEV! Demi-volée in rete dell’iberico.

5-3 Mini-break confermato da Nadal dopo oltre due ore di gioco.

4-3 MINI-BREAK NADAL!!!! DUE DIRITTI PAZZESCHI DELLO SPAGNOLO!

3-3 MEDVEDEV ATTACCA PROFONDO E SI PRENDE IL PUNTO A RETE!

3-2 STOP VOLLEY DI NADAL IN USCITA DAL SERVIZIO!!!

2-2 MINI-BREAK OTTENUTO DA MEDVEDEV!!! Diritto in rete dell’iberico.

2-1 Medvedev resiste al servizio e trova un gran rovescio.

2-0 PASSANTE DI ROVESCIO DI NADAL SULL’ATTACCO A RETE DI MEDVEDEV!

1-0 LUNGO IL DIRITTO DI MEDVEDEV! Nadal continua a variare da fondocampo.

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK PER DECIDERE IL 2° SET!

40-30 Ace di Medvedev, il nono.

30-30 PASSANTE DI DIRITTO DI NADAL! Palla corta dello spagnolo e vincente dello spagnolo.

30-15 COME STA GIOCANDO MEDVEDEV IN USCITA DAL SERVIZIO! Nadal prende di tutto ma alla fine deve cedere con il rovescio in recupero.

15-15 Diritto profondo di Nadal: in difficoltà Medvedev negli spostamenti.

15-0 Servizio e diritto lungolinea del russo.

6-5 ALLA FINE NADAL SE LA CAVA! Lo spagnolo si assicura di disputare il tie-break.

AD-40 ROVESCIO CLAMOROSO DI NADAL CHE INCITA IL PUBBLICO! Anche Medvedev sta accusando un po’ di stanchezza.

40-40 DIRITTO LUNGO DI NADAL IN USCITA DAL SERVIZIO!

AD-40 PUNTO PAZZESCO DI NADAL! Medvedev non trova profondità, lo spagnolo attacca di diritto e chiude con lo smash.

40-40 NADAL ARRIVA ANCORA SCARICO DI DIRITTO! Gran rovescio diagonale del russo.

40-30 Servizio e diritto di Nadal.

30-30 Rovescio scarico in rete dello spagnolo che è un po’ passivo sulla manovra del russo.

30-15 DIRITTO VINCENTE DI NADAL, IL DECIMO! Lo spagnolo trova una gran profondità in uscita dal servizio e con il back di diritto si apre il campo.

15-15 ERRORE DI ROVESCIO DI NADAL DOPO IL RECUPERO DI MEDVEDEV DEVIATO DAL NASTRO!

15-0 Gran rovescio lungolinea imprendibile di Nadal.

5-5 Serve&volley vincente di Medvedev.

40-15 Prima esterna del russo.

30-15 Rovescio profondo diagonale di Nadal.

30-0 Errore di rovescio di Nadal in risposta.

15-0 Sul nastro il diritto diagonale di Nadal che viene messo alle corde dal rovescio di Medvedev.

5-4 BREAK INCREDIBILE DI MEDVEDEV CHE ANNULLA UN SET POINT E PROLUNGA IL SECONDO PARZIALE!

40-AD ALTRA PALLA BREAK MEDVEDEV!!!! RITMI PAZZESCHI TRA I BOATI DEL PUBBLICO DELLA ROD LAVER ARENA!

40-40 MEDVEDVE ANNULLA SUBITO LA CHANCE ATTACCANDO IN PROFONDITA’!

AD-40 ECCO IL PRIMO SET POINT PER NADAL! LUNGO IL LOB DIFENSIVO DI MEDVEDEV!

40-40 PRIMA INCREDIBILE DI NADAL DOPO 10 MINUTI DI GIOCO!

40-AD ROVESCIO INCREDIBILMENTE FUORI DI NADAL DOPO AVER AMMATTITO MEDVEDEV!!!! ERRORE A CAMPO APERTO DELLO SPAGNOLO DOPO LA PALLA CORTA RECUPERATA DA MEDVEDEV

40-40 SI RIPRENDE IL GIOCO! PALLA CORTA PAZZESCA DI NADAL IN USCITA DAL SERVIZIO

11.18 SI FERMA IL GIOCO!!!! INVASIONE DI CAMPO E BODYGUARD SUBITO A PROTEZIONE DEI GIOCATORI

40-AD ANCORA PALLA BREAK MEDVEDEV!!!! Profondità incredibile del russo che chiude con il rovescio sulla riga.

40-40 NADAL CHIUDE ANCORA A RETE! Servizio al corpo, diritto diagonale e chiusura a rete.

30-40 Serve&volley vincente di Nadal.

15-40 DUE PALLE BREAK MEDVEDEV!!!! CHE INTENSITA’ DA PARTE DI QUESTI DUE GIOCATORI!!! Il russo sale in cattedra in risposta, attacca di rovescio e chiude a rete.

15-30 Gran risposta diagonale di Medvedev che poi sbaglia lungolinea.

0-30 ALTRO ERRORE DI NADAL SULLA PROFONDITA’ DEL RUSSO!!!

0-15 INCREDIBILE ERRORE DI SMASH A RIMBALZO DI NADAL!

5-3 ARRIVA IL BREAK DI NADAL!!!!! LO SPAGNOLO AMMATTISCE IL RUSSO E TROVA LA PALLA CORTA VINCENTE

30-40 PALLA BREAK NADAL!!!!! LA TERZA DEL MATCH!!! BACK PAZZESCO DELLO SPAGNOLO CHE CONTINUA A VARIARE! In rete il rovescio diagonale del russo.

30-30 DIRITTO IMPRESSIONANTE DI NADAL! Lo spagnolo approfitta della seconda morbida di Medvedev.

30-15 Rovescio lungolinea vincente di Medvedev.

15-15 Primo doppio fallo del russo.

15-0 FUORI DI UN SOFFIO IL DIRITTO DIAGONALE DI NADAL!

4-3 ECCO IL CONTROBREAK DI MEDVEDEV DOPO 34 MINUTI!

15-40 MICIDIALE MEDVEDEV!!!! DOPPIA PALLA BREAK PER IL RUSSO!!! Il #2 al mondo attacca senza sosta e riesce a resistere alla profondità dello spagnolo.

15-30 Servizio e diritto vincente di Nadal, il settimo.

0-30 ROVESCIO VINCENTE DI MEDVEDEV! Il russo continua a rispondere in maniera tattica.

0-15 Risposta profondissima di Medvedev: diritto lungo di Nadal.

4-2 Servizio a zero del russo.

40-0 Scappa via la risposta di Nadal.

30-0 Settimo ace del russo.

15-0 Servizio e diritto di Medvedev che chiude a volo.

4-1 BREAK CONFERMATO A ZERO DA PARTE DI NADAL! Importante turning point del secondo set.

40-0 Primo ace esterno di Nadal.

30-0 Diritto in rete in risposta del russo.

15-0 DIRITTO INCREDIBILE IN CORSA FUORI DI POCO DI MEDVEDEV! Gran rovescio diagonale di Nadal.

3-1 ARRIVA IL PRIMO BREAK E IMPROVVISO PER NADAL! Passaggio a vuoto del russo.

30-40 SESTO ACE IN SOCCORSO DEL RUSSO CHE È RIMASTO SFINITO DAL PUNTO PRECEDENTE!

15-40 DUE PALLE BREAK NADAL CHE PIAZZA UNA PRODEZZA PAZZESCA CON IL BACK DI ROVESCIO DOPO 40 COLPI INCREDIBILI DENSI DI ACCELERAZIONI E DIFESE IMPOSSIBILI!!!!!

15-30 Servizio e rovescio diagonale del russo.

0-30 Primo momento di difficoltà per Medvedev al servizio: il #2 al mondo cede dalla parte del rovescio.

0-15 Servizio e diritto lungo del russo.

2-1 Lungo il diritto di Medvedev! Nadal, seppur con qualche difficoltà, resta avanti nel secondo set.

40-30 Gran prima esterna di Nadal.

30-30 LARGO IL ROVESCIO DI NADAL! Medvedev non cede dal lato del rovescio e lo spagnolo, sfinito, prova il lungolinea che termina fuori.

30-15 Diritto steccato in fase difensiva di Nadal sul rovescio del russo.

30-0 DI POCO LARGO IL ROVESCIO DIAGONALE DI MEDVEDEV! Nadal approfitta della risposta corta del russo.

15-0 Nadal spinge con il diritto e trova gli angoli stretti che mandano in difficoltà il russo.

1-1 Servizio e volée vincente del #2 al mondo.

40-15 Quinto ace di Medvedev.

30-15 Rovescio diagonale vincente di Nadal deviato dal nastro.

30-0 CHE DIFESA DI NADAL MA MEDVEDEV È UN MURO! Il russo attacca con il diritto e non sbaglia nulla: lo spagnolo alla fine cede.

15-0 Servizio e rovescio in cross di Medvedev che chiude di diritto diagonale.

1-0 Nadal riesce a tenere il servizio senza andare ai vantaggi.

40-30 Terzo doppio fallo dello spagnolo.

40-15 DIRITTO DIAGONALE VINCENTE DI NADAL! Gran back di rovescio dello spagnolo che dà fastidio al russo.

30-15 Nadal muove l’avversario verso ogni angolo del campo ma alla fine è Medvedev a vincere il punto e indurre lo spagnolo all’errore di rovescio.

30-0 Servizio e diritto diagonale di Nadal che si era aperto il campo verso destra.

15-0 Errore non forzato di Medvedev in risposta.

INIZIO SECONDO SET

10.31 Daniil Medvedev show a Melbourne! Primo set dominato in 42 minuti dal russo che è in forma straripante e vince per 6 giochi a 2 forte dei due break ottenuti a zero nel quinto e settimo gioco contro un poco incisivo e sempre in ritardo Rafael Nadal.

FINE PRIMO SET

2-6 PRIMO SET DOMINATO DA MEDVEDEV!

40-15 DUE SET POINT MEDVEDEV!!! ERRORE SOTTORETE DI NADAL! Che recupero pazzesco di diritto del russo.

30-15 Prima centrale di Medvedev.

15-15 Quarto ace del russo.

0-15 DIRITTO VINCENTE A SVENTAGLIO DI NADAL! Gran risposta in profondità.

2-5 ALTRO BREAK A ZERO DI MEDVEDEV!!!! VOLÈE DI DIRITTO LUNGA DI NADAL

0-40 PUNTO PAZZESCO VINTO DA MEDVEDEV E ALTRE TRE PALLE BREAK!!!! Il russo recupera di tutto e con un back di diritto costringe lo spagnolo ad attaccare la rete ma viene passato di diritto.

0-30 ANCORA DOPPIO FALLO NADAL!

0-15 Primo doppio fallo di Nadal.

2-4 Servizio e schiaffo a volo di Medvedev che chiude con lo smash a rimbalzo.

40-30 DIRITTO VINCENTE DIAGONALE DI NADAL! Lo spagnolo trova profondità e sfrutta il lato di campo libero.

40-15 Gran prima del classe ’96.

30-15 Terzo ace per il russo.

15-15 SUL NASTRO IL ROVESCIO DI NADAL! Medvedev fa un recupero pazzesco di rovescio lungolinea.

0-15 SUL NASTRO IL DIRITTO LUNGOLINEA DI MEDVEDEV! Nadal spinge con il diritto dopo averlo manovrato con il back di rovescio.

2-3 BREAK A ZERO DI MEDVEDEV CHE ESULTA TRA I FISCHI! Resa di Nadal al servizio dopo mezz’ora.

0-40 ALTRE TRE PALLE BREAK MEDVEDEV!!! Il russo trova due angoli impossibili dopo il diritto diagonale di Nadal che ora deve recuperare nuovamente.

0-30 PASSANTE DI DIRITTO IN RECUPERO DI MEDVEDEV! Sorpreso lo spagnolo che aveva attaccato la rete.

0-15 GIOCATA DI ROVESCIO DI MEDVEDEV! Il russo riesce a muoversi con leggerezza nonostante lo spagnolo lo muova da una parte all’altra e trova il vincente in allungo.

2-2 Ecco l’ace per il classe ’96.

40-30 Servizio e diritto di Medvedev che chiude con il rovescio lungolinea.

30-30 Scappa via il diritto di Medvedev che sta faticando tantissimo sulle traiettorie basse di Nadal.

30-15 Prima esterna del #2 al mondo.

15-15 Stecca di rovescio sulla seconda del russo.

0-15 Nadal resta attaccato alla riga di fondo e ammattisce Medvedev con il diritto: il russo non riesce a cambiare traiettoria.

2-1 NADAL È UN MARTELLO IN USCITA DAL SERVIZIO! Game incredibile giocato dallo spagnolo che annulla due palle break recuperando da 0-30 e porta a casa il terzo gioco della Finale.

AD-40 Prima e back insidioso di Nadal.

40-40 Gran prima di Nadal.

40-AD PALLA BREAK MEDVEDEV! Lo spagnolo non riesce a incidere in uscita dal servizio e il diritto termina scarico in rete.

40-40 PRODEZZA SOTTORETE DI NADAL! Servizio e diritto dello spagnolo che chiude a rete con eleganza.

30-40 PALLA BREAK MEDVEDEV!!! Dopo 15 minuti, arriva l’errore di rovescio dell’iberico e il russo può approfittarne subito.

30-30 PUNTO INCREDIBILE VINTO DA NADAL SOTTORETE!!! Lo spagnolo attacca la rete e para ben tre volée sui tentativi di passante di Medvedev e vince il punto.

15-30 PASSANTE INCREDIBILE DI NADAL CON IL DIRITTO! Medvedev sfonda in risposta e attacca con il diritto ma incredibilmente sbaglia angolo e lo spagnolo a punto perso piazza il vincente.

0-30 ROVESCIO LUNGOLINEA DI MEDVEDEV! Altro scambio massacrante per Nadal che prova a variare ma il russo non perde campo, resiste e piazza il vincente.

0-15 Lungo il rovescio di Nadal che continua a metterla sul piano del palleggio ma Medvedev non va in difficoltà.

1-1 Nessun problema al servizio per il russo.

40-15 Diritto a sventaglio in corridoio per l’iberico.

30-15 Servizio e diritto lungo di Medvedev.

30-0 Lunga la risposta di rovescio di Nadal.

15-0 Nadal prova a cambiare con il back ma il rovescio gli scappa via.

1-0 Con qualche fatica, Nadal tiene il servizio.

AD-40 SCAMBIO INFINITO VINTO DA NADAL! Medvedev muove lo spagnolo e porta lo scambio sullo sfinimento ma alla fine il rovescio si ferma sul nastro.

40-40 Medvedev cambia subito ritmo in risposta e gioca dal lato di rovescio inducendo Nadal all’errore.

40-30 Diritto lungo dello spagnolo in uscita dal servizio.

40-15 Servizio e diritto di Nadal.

30-15 Rovescio lungo del russo.

15-15 Errore con il diritto in uscita dal servizio per lo spagnolo.

15-0 Nadal comincia subito con un vincente di diritto dopo un’ottima prima al corpo.

0-0 SI comincia sulla Rod Laver Arena! Batte l’iberico.

INIZIO PRIMO SET

09.42 Riepilogando i match, il doppio misto ha visto trionfare Ivan Dodig e Kiki Mladenovic contro gli australiani Jaimee Furlis e Jason Kubler per 6-3 6-4. Resta solo questa sfida per concludere il primo Slam del 2022.

09.40 John Blom è il giudice di sedia: al via il riscaldamento! Nadal vince il sorteggio e sceglie di servire: Medvedev resta nel campo dove si era posizionato.

09.38 Giocatori in campo! La folla applaude i due campioni.

09.36 I giocatori sono nel tunnel: sono le 19.30 a Melbourne! Sale l’attesa dopo l’inno australiano e lo show di luci.

09.34 Il russo ha giocato l’ATP Cup a inizio anno ma non ha bissato il successo dello scorso anno ottenuto sull’Italia, perdendo contro il Canada: in singolare 3-1 in suo favore su quattro singolari giocati perdendo solo due set contro Ugo Humbert e uno con Matteo Berrettini.

09.32 Daniil Medvedev ha perso i parziali contro Felix Auger-Aliassime, battuto al quinto set ai quarti di finale e uno contro Stefanos Tsitsipas al penultimo atto ricco di polemiche: Anche Cressy e Kyrgios hanno tolto un set rispettivamente agli ottavi e al secondo turno agli AO 2022.

09.30 Il #5 al mondo ha vinto al primo turno contro Marcos Giron prima del successo su Yannick Hanfmann al secondo turno: quindi il successo su Karen Khachanov al terzo turno e la vittoria su Adrian Mannarino agli ottavi. Infine, le battaglie contro Denis Shapovalov e Matteo Berrettini.

09.28 Il russo lo scorso anno ha perso contro Novak Djokovic in un match senza storia per 5-7 2-6 2-6 mentre l’iberico ha perso nel 2012 e 2019 contro il serbo, nel 2014 contro Stan Wawrinka e nel 2017 contro Roger Federer contro cui ha vinto l’unico titolo nel 2017.

09.26 Ieri è stata una giornata speciale per l’Australia: Ashleigh Barty ha trionfato contro Danielle Collins 6-3 7-6 mentre Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis hanno vinto il derby contro Ebden/Purcell 7-5 6-4.

09.24 Manca pochissimo all’inizio della Finale: Nadal vuole fare la Storia, Medvedev cambiarne la trama.

09.22 Il russo ha conquistato la quarta finale Slam dopo le due negli States e quella dello scorso anno proprio in Australia. Il #2 al mondo gioca la sua 22esima finale in carriera dopo aver disputato un torneo complicato in cui ha perso cinque parziali.

09.20 Se lo spagnolo vuole il 90° titolo su 127 finali in singolare, il russo vuole il 14° titolo su 22 finali: la prima quest’anno dopo le 7 dello scorso anno con 4 successi e tre sconfitte.

09.18 Daniil Medvedev vuole rovinare i piani di un’altra leggenda del tennis dopo esserci riuscito lo scorso anno agli US Open battendo Novak Djokovic, dove il serbo poteva completare il Grand Slam e scalzare i due rivali in cima ai successi Major.

09.16 Daniil Medvedev invece vuole la prima posizione, che in caso di vittoria raggiungerebbe in due casi: il 21 febbraio automaticamente, dato che scadranno i punti dell’anno scorso di Novak Djokovic, oppure se dovesse vincere anche il torneo di Rotterdam a febbraio.

09.14 Nella Race invece è secondo a 45 punti di distacco da Daniil Medvedev con 1450 punti e proverà a scalzarlo nella corsa verso Torino.

09.12 Lo spagnolo oggi cercherà il sorpasso ma anche di accorciare in classifica: attualmente ha 6075 punti e con una vittoria otterrebbe altri 800 punti per avvicinarsi a Stefanos Tsitsipas attualmente quarto.

09.10 Il #6 del seeding è reduce dalla vittoria dell’ATP 250 di Melbourne contro Maxime Cressy che gli ha permesso di arrivare in forma al primo Slam dell’anno, dove ha perso quattro parziali in generale considerando anche le sfide contro Karen Khachanov e Denis Shapovalov.

09.08 Lo spagnolo vuole fare la Storia e vincere il 21° Slam in carriera superando Novak Djokovic e Roger Federer appaiati a 20 Major: vincendo in quattro set contro Matteo Berrettini, ha conquistato la 29esima finale e la sesta nell’Happy Slam.

09.06 Lo spagnolo infatti nel 2019 vinse il Masters1000 canadese per 6-3 6-0 mentre a Flushing Meadows rischiò in cinque set trionfando per 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4. Nel 2020 infine la vittoria nel RR alle Finals per (3)6-7 6-3 7-6(4).

09.04 Quinto incontro tra i due giocatori con lo spagnolo avanti 3-1: il russo ha vinto l’ultimo precedente nella semifinale delle ATP Finals nel 2020 per 3-6 7-6(4) 6-3 prendendosi la rivincita delle tre sconfitte di fila subite di cui le due finali in Canada e agli US Open nel 2019.

09.02 Manca sempre meno alla finale del primo Slam del 2022: il match è in programma come seconda sfida di giornata dalle 9.30 sulla Rod Laver Arena. Le ceche #1 al mondo Krejcikova/Siniakova hanno vinto contro Danilina/Habbad Maia per (3)6-7 6-4 6-4.

09.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Rafael Nadal e Daniil Medvedev, valida per la finale del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia).

Il programma della sfida tra Rafael Nadal e Daniil Medvedev – La presentazione della sfida tra Daniil Medvedev e Rafael Nadal – La vittoria di Daniil Medvedev contro Stefanos Tsitsipas – La semifinale vinta da Rafael Nadal contro Matteo Berrettini – Rafael Nadal vuole vincere per i record

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Rafael Nadal e Daniil Medvedev, valida per la finale del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia). Quinto incontro tra i due giocatori con lo spagnolo avanti 3-1: il russo ha vinto l’ultimo precedente nella semifinale delle ATP Finals nel 2020 per 3-6 7-6(4) 6-3 prendendosi la rivincita delle tre sconfitte di fila subite di cui le due finali in Canada e agli US Open nel 2019.

Lo spagnolo vuole fare la Storia e vincere il 21° Slam in carriera superando Novak Djokovic e Roger Federer appaiati a 20 Major: vincendo in quattro set contro Matteo Berrettini, ha conquistato la 29esima finale e la sesta nell’Happy Slam. Il #6 del seeding è reduce dalla vittoria dell’ATP 250 di Melbourne contro Maxime Cressy che gli ha permesso di arrivare in forma al primo Slam dell’anno, dove ha perso quattro parziali in generale considerando anche le sfide contro Karen Khachanov e Denis Shapovalov.

Daniil Medvedev vuole rovinare i piani di un’altra leggenda del tennis dopo esserci riuscito lo scorso anno agli US Open battendo Novak Djokovic, dove il serbo poteva completare il Grand Slam e scalzare i due rivali in cima ai successi Major. Il russo ha conquistato la quarta finale Slam dopo le due negli States e quella dello scorso anno proprio in Australia. Il #2 al mondo gioca la sua 22esima finale in carriera dopo aver disputato un torneo complicato in cui ha perso cinque parziali.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida tra Rafael Nadal e Daniil Medvedev, valida per la finale del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia). La partita è in programma come secondo match di giornata sulla Rod Laver Arena a partire dalle 17.00 locali ma non prima delle 19.30 ovvero le 9.30 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN. Buon divertimento!

Foto: Lapresse/AP Photo/Hamish Blair