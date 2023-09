VIDEO Nadal-Medvedev 3-2, Finale Australian Open 2022: highlights e sintesi. Maratona di quasi 6 ore!

Rafael Nadal ha vinto la finale degli Australian Open 2022 in rimonta su Daniil Medvedev. 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 il punteggio finale dell’ultimo atto nello Slam down under, che regala al mancino di Manacor il raggiungimento del record solitario di 21, davanti a Roger Federer e Novak Djokovic.

5 ore e 25 minuti: tante ne sono servite per chiudere il match, risultato essere la seconda finale più lunga nella storia degli Slam in termini di durata temporale. Solo dieci anni fa si è visto di più: le 5 ore e 53 di Djokovic-Nadal 2012 proprio a Melbourne, in cui fu peraltro calcolato che un’ora si sarebbe potuta risparmiare senza le perdite di tempo al servizio dei due, fatto che col tempo portò all’introduzione del cronometro visibile sul campo per il tempo entro il quale servire.

Il mancino di Manacor torna sul trono di Melbourne dopo uno degli Slam più difficili, tra quelli vinti, della sua carriera, in cui ha dovuto cedere complessivamente sei set, venendo rimontato, contenendo recuperi o effettuandoli lui stesso. Come nel caso dell’ultimo atto, quando è ripartito da una situazione di 2-3 0-40 nel terzo parziale.

E sono già arrivati i messaggi di mezzo mondo del tennis, tra cui quello di Roger Federer, che si è complimentato per il sorpasso avvenuto dopo una rincorsa a dir poco lunghissima, considerato che i due hanno condiviso in maniera pressoché intera la carriera come tempo di permanenza sul circuito.

NADAL-MEDVEDEV, FINALE AUSTRALIAN OPEN: HIGHLIGHTS

Foto: LaPresse