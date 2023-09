Ranking ATP, Novak Djokovic resta n.1. Ma Daniil Medvedev resta in agguato per le prossime settimane

La sconfitta in finale del russo Daniil Medvedev agli Australian Open 2022 di tennis cambia gli equilibri nella corsa al numero 1 ATP con il serbo Novak Djokovic dopo il primo Slam stagionale: il russo potrebbe superare il serbo il 21 o il 28 febbraio anche senza aver vinto gli Australian Open.

La situazione prima degli Australian Open, lunedì 17 gennaio, era la seguente: Medvedev, avendo più di 2000 punti di ritardo da Djokovic, per la precisione 2080, non avrebbe potuto scavalcare il serbo il 31 gennaio, anche in caso di vittoria in finale.

RANKING 17 GENNAIO 2022

1 Novak Djokovic 11015

2 Daniil Medvedev 8935

Nonostante la sconfitta in finale agli Australian Open, però, il russo si avvicinerà di molto al numero 1 al mondo. Djokovic resterà numero 1 ATP il 31 gennaio pur non avendo giocatoo il primo Slam stagionale, dato che recupererà i 2000 punti conquistati lo scorso anno.

RANKING VIRTUALE AL 31 GENNAIO

(Djokovic scarterà i punti degli Australian Open 2020 ma recupererà quelli degli Australian Open 2021)

(Medvedev incamererà i punti degli Australian Open 2022 ma scarterà quelli di Roma 2021)

1 Novak Djokovic 11015

2 Daniil Medvedev 10125

Non giocando nella settimana subito dopo gli Australian Open, Medvedev sarà destinato a perdere punti rispetto a Djokovic quando il sistema ATP farà scartare i punti dell’ATP Cup 2021. Il serbo dunque allungherà sul russo nella classifica.

RANKING VIRTUALE AL 7 FEBBRAIO

(Djokovic scarterà i punti dell’ATP Cup 2021)

(Medvedev scarterà i punti dell’ATP Cup 2021 ma recupererà quelli di Roma 2021)

1 Novak Djokovic 10875

2 Daniil Medvedev 9635

Djokovic non tornerà in campo il 7 febbraio, mentre Medvedev risulta iscritto al torneo ATP 500 di Rotterdam, che si concluderà il 13 febbraio, ed in caso di successo finale sarebbe destinato a prendersi il primato il 21 febbraio, quando il sistema ATP farà scartare i punti degli Australian Open 2021.

RANKING VIRTUALE AL 14 FEBBRAIO

(Djokovic scarterà i punti degli Australian Open 2021)

(Medvedev incasserà i punti di Rotterdam 2022 ma scarterà quelli di Roma 2021)

1 Novak Djokovic 10875

2 Daniil Medvedev 10125 (in caso di vittoria a Rotterdam)

Nessuno dei due tennisti sarà in campo nella settimana dal 14 al 20 febbraio, quindi, qualora il russo la settimana prima vincesse a Rotterdam diventerebbe il numero 1 il 21 febbraio, quando il sistema ATP farà scartare i punti degli Australian Open 2021.

RANKING VIRTUALE AL 21 FEBBRAIO

(Djokovic scarterà i punti degli Australian Open 2021)

(Medvedev scarterà i punti degli Australian Open 2021 ma recupererà quelli di Roma 2021)

1 Daniil Medvedev 8935 (in caso di vittoria a Rotterdam)

2 Novak Djokovic 8875

La situazione cambierà ancora nell’ultima settimana di febbraio 2022, quando il sistema ATP farà scartare i punti di Dubai 2020: in questo caso anche con la sconfitta in finale agli Australian Open 2022 il primato virtuale sarebbe di Medvedev, anche qualora il russo esca al primo turno a Rotterdam.

RANKING VIRTUALE DAL 21 AL 27 FEBBRAIO

(Djokovic scarterà Dubai 2020)

1 Daniil Medvedev 8435 (nella peggiore delle ipotesi, 0 punti a Rotterdam)

2 Novak Djokovic 8375

Nella settimana dal 21 al 27 febbraio, però, Djokovic giocherà a Dubai, mentre Medvedev sarà in campo ad Acapulco: entrambi i tornei sono di categoria ATP 500, quindi il serbo potrebbe rimontare lo svantaggio che lo separerà dal russo e restare numero 1 il 28 febbraio (eventualità impossibile qualora Medvedev dovesse vincere a Rotterdam).

Foto: LaPresse