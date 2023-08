LIVE Biathlon, Sprint 7,5 km Oberhof 2022 in DIRETTA: Wierer decima! Vittozzi: troppi errori. Roeiseland allunga in Coppa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.37: Grazie per averci seguito. L’appuntamento è per domani per le due staffette miste, grazie per averci seguito e buon pomeriggio

15.36: Roeiseland è alla quarta vittoria stagionale che la porta a +64 su e. Oeberg e a +103 su Sola. Sul podio, entrambe sul secondo gradino, salgono a Oberhof, Sola e Simon

15.32: Tutt’altro che indimenticabile la prova delle altre italiane, tutte fuori dalla zona punti. Vittozzi sarà al via dell’inseguimento, è 49ma a 1’50”. Sanfilippo è 73ma a 20’45”, Comola è 83ma a 3’23”

15.30: A completare la top ten la bielorussa Alimbekava, quarta, poi Tandrevold (Nor), Chevalier (Fra), Reztsova (Rus), Eder (Fin), H. Oeberg (Swe), Wierer (Ita)

15.29: Vittoria per la leader di Coppa, Marthe Roeiseland che allunga in testa alla generale. Secondo posto a pari merito per la bielorussa Hanna Sola e per la francese Julia Simon

15.27: Nilsson non riesce a sopravanzare Wierer, Nilsson è 14ma a 46″, l’azzurra è decima. 78ma al traguardo Comola, 71ma Sanfilippo: 4 errori a testa, non saranno al via nell’inseguimento

15.24: Al km 6.2 Nilsson ha 38″ di ritardo, wierer è decima a 37″ da Roeiseland

15.20: Un errore solo per Nilsson che se la giocherà per la top ten

15.15: A occhio solo Nilsson può togliere la top ten a Wierer

15.14: Botet 9 su 10 al debutto e possibile ingresso in zona punti

15.11: Che finale per Julia Simon!!! E’ seconda a pari merito con Sola! Comola altri due errori in piedi

15.11: Non sbaglia a terra Nilsson, 16″ di ritardo dopo il primo poligono

15.10: Cala molto nel finale Valj Semerenko che chiude a 46″ da Roeiseland, 12ma

15.07: Non un grande finale per Eder si inserisce al settimo posto a 28″

15.05: Anche Semerenko potrebbe andare davanti a Wierer, è nona dopo il secondo poligono. Alimbekava terza a 22″ al traguardo ma Simone e Eder potrebbero toglierle il podio

15.04: Chevalier chiude al quarto posto al traguardo a 262 da Roeiseland, Simon commette un errore in piedi ed ha un ritardo di 12″, terza

15.03: Sanfilippo è quarantesima al traguardo, Comola due errori al primo poligono., Si rischia che ci siano solo due azzurre al via nell’inseguimento

15.02: Eder non sbaglia in piedi ed è a 14″ dalla testa al km 5.6, anche lei sopravanzerà Wierer. Alimekava sta andando forte nell’ultimo giro. E’ da podio

15.00: Mironova sbaglia due volte in piedi e getta via una buona occasione. Sanfilippo un errore in piedi. Chevalier andrà davanti a Wierer che comunque è da top ten

14.59: H. Oeberg riesce a sopravanzare Wierer al traguardo, è quinta a 33″ da Roeiseland

14.58: due errori di Alimbekava in piedi con un tempo clamoroso. Potrebbe ancora giocarsela per il podio. Voigt chiude sesta al traguardo a 44″ da Roeiseland, alle spalle di wierer

14.57: E’ seconda Hanna Sola a 7″ da Roeiseland. La bielorussa ha guadagnato tantissimo nell’ultimo giro ma non abbastanza per superare la norvegese. A. Chevalier quinta a 17″ da Roeiseland dopo il secondo poligono

14.56: Simon non sbaglia a terra ed ha un ritardo di 11″ ottava

14.55: Herrmann nona al traguardo a 1’19”

14.54: E. Oeberg è dietro a Wierer, quinta a 47″. Anche lei ha sofferto sugli sci

14.53: Occhio a Sola che è a 5″ da Roeiseland a un km dal traguardo

14.52: Davidova commette due errori e getta al vento la possibilità di vincere la gara. Hauser al traguardo è sesta a 1’07”, perde tanto sugli sci l’austriaca

14.51: Non sbaglia Voigt in piedi! Un errore per H. Oeberg che può comunque ancora puntare al podio. Leshchanka al traguardo è quinta a 48″

14.50: Sola non sbaglia in piedi e torna in corsa per un buon risultato, è terza a 16″. Alimbekava è seconda dopo il primo poligono a 2″ da Reztsova

14.48: Perde tanto nel finale Wierer e chiude al quarto posto a 37″. Difficile restare nella top ten con quei 10″ persi nell’ultimo km

14.47: Non sbaglia E. Oeberg in piedi dopo i due errori a terra. Ha un ritardo di 50″ dopo due poligoni. Due errori per Herrmann in piedi

14.45: Tandrevold chiude seconda a 23″ da Roeiseland

14.45: nel finale Wierer sta perdendo qualcosa, sarà sopravanzata da Reztsova. Al traguardo Vittozzi ottava a 1’50”

14.45: Un errore in piedi per Hauser, Sanfilippo commette ben tre errori a terra

14.44: Bene Davidova che non sbaglia a terra ed è terza a 2 decimi da Wierer

14.43: sbaglia l’ultimo H. Oeberg a terra. E’ nona a 30′” da Reztsova

14.42: reztsova velocissima sugli sci, chiude seconda a 26″ da Roeiseland al traguardo

14.41: Due errori di Sola a terra, Wierer è terza a 17″ da Roeiseland dopo due poligoni

14.40: Un errore per Wierer, non sarà da podio ma è stata una buona gara la sua

14.40: Roeiseland taglia il traguardo per prima, due errori di Fialkova in piedi

14.38: Vittozzi non sbaglia in piedi, Tandrevold un errore, seconda a 11″ da Roeiseland, Herrmann un errore a terra e shooting time alto

14.36: Un errore di Hauser a terra, non sta andando forte sugli sci, ha un ritardo di 37″

14.35: Un errore di Hettich a terra

14.35: Tre errori per Braisaz a terra

14.33: Reztsova rovina tutto al poligono dopo un secondo giro velocissimo. Due errori

14.32: FANTASTICA WIERER! Primo poligono fantastico. Veloce e precisa, è seconda a 5″ da Reztsova. Roeiseland non sbaglia in piedi ed è veloce

14.31: Hauser quinta al km 1.2, Wierer ottava all’ingresso del poligono

14.30: Lien commette un errore a terra e ha 31″ di ritardo da Reztsova. Zero di Tandrevold che ha 9″ di ritardo

14.29. Disastrosa Vittozzi al poligono a terra. Tre errori e gara compromessa. Un film già visto più volte

14.28: Mantiene il distacco Wierer al km 1.2, è a 8″

14.25: Reztsova non sbaglia a terra ed ha 24″ dui vantaggio su Roeiseland. Wierer a 7″ da Lien ai 600m metri, partenza controllata dell’azzurra

14.24: 9″ di ritardo per Vittozzi al km 1.2, Roeiseland sbaglia sull’ultimo bersaglio, ha un vantaggio di 12″ su Chevalier. Partita Wierer

14.23: Un errore per Chevalier a terra. Lien in testa al km 600

14.22: Vittozzi quinta a 5″ da Chevalier ai 600 metri

14.21: Reztsova avvicina le prime due al km 1.2. E’ a 1″6 da Roeiseland

14.19: Alza il ritmo Roeiseland che ha 1″ di vantaggio su Chevalier al km 1.2, partita Vittozzi

14.19: Al primo km cresce a 2″ il distacco di Roeiseland da Chevalier

14.18 Al km 0.6 Roeiseland è seconda a 6 decimi da Chevalier

14.16: Partita la gara con la francese Chevalier

14.15: Il vento è calato rispetto all’avvio della gara maschile, condizioni meno estreme ma la situazione meteo non è certo ideale ma in linea con la tradizione di Oberhof

14.13: Confermata Federica Sanfilippo, dopo il positivo debutto stagionale in Coppa del Mondo ad Annecy-Le Grand Bornard e sarà al via anche la giovane Samuela Comola.

14.11: In casa Italia Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono apparse in crescita di condizione nell’ultima tappa del 2021 ma ancora sono a caccia del primo podio stagionale. Oberhof è uno dei contesti che prediligono ma ci proveranno. Serve soprattutto la precisione al poligono.

14.09: Non sarà al via la detentrice della Coppa del Mondo Tiril Eckhoff, causa malanno di stagione.

14.04: Le più immediate inseguitrici della norvegese proveranno ad avvicinarsi nella classifica generale. La svedese Elvira Oeberg e la bielorussa Alimbekava vogliono dire la loro in questa battaglia per la Coppa. Al momento l’austriaca Hauser, la bielorussa Sola e la svedese Hanna Oeberg sembrano essere fuori dai giochi per la vittoria della sfera di cristallo ma una vittoria oggi potrebbe riportarle a tiro delle primissime

14.01: La norvegese Marthe Roeiseland guida la Coppa del Mondo e ha la possibilità di allungare, vista l’ottima condizione attuale. Le più immediate inseguitrici della norvegese proveranno ad avvicinarsi nella classifica generale

13.58: Lasciata alle spalle la pausa natalizia, i protagonisti della Coppa del Mondo di biathlon si trasferiscono in Germania con quello che può essere definito a tutti gli effetti un appuntamento pre-Mondiale, visto che nel 2023 la manifestazione iridata si disputerà proprio su queste nevi

13.55: Buongiorno e benvenuti alla diretta live della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma a Oberhof (Germania), seconda gara della quinta tappa di Coppa del Mondo 2022

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma a Oberhof (Germania), seconda gara della quinta tappa di Coppa del Mondo 2022. Lasciata alle spalle la pausa natalizia, i protagonisti della Coppa del Mondo di biathlon si trasferiscono in Germania con quello che può essere definito a tutti gli effetti un appuntamento pre-Mondiale, visto che nel 2023 la manifestazione iridata si disputerà proprio su queste nevi, diciannove anni dopo l’edizione del 2004.

Inizia la seconda parte della Coppa del Mondo 2021-2022 dalla tradizionale tappa di inizio anno a Oberhof. La norvegese Marthe Roeiseland guida la Coppa del Mondo e ha la possibilità di allungare, vista l’ottima condizione attuale. Le più immediate inseguitrici della norvegese proveranno ad avvicinarsi nella classifica generale. La svedese Elvira Oeberg e la bielorussa Alimbekava vogliono dire la loro in questa battaglia per la Coppa. Al momento l’austriaca Hauser, la bielorussa Sola e la svedese Hanna Oeberg sembrano essere fuori dai giochi per la vittoria della sfera di cristallo ma una vittoria oggi potrebbe riportarle a tiro delle primissime. Non sarà al via Tiril Eckhoff, causa malanno di stagione.

In casa Italia Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono apparse in crescita di condizione nell’ultima tappa del 2021 ma ancora sono a caccia del primo podio stagionale. Oberhof è uno dei contesti che prediligono ma ci proveranno. Serve soprattutto la precisione al poligono. Confermata Federica Sanfilippo, dopo il positivo debutto stagionale in Coppa del Mondo ad Annecy-Le Grand Bornard e sarà al via anche la giovane Samuela Comola.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma a Oberhof (Germania), seconda gara della quinta tappa di Coppa del Mondo 2022 in programma oggi, venerdì 7 gennaio, alle ore 14.15. Buon divertimento con la nostra diretta live in tempo reale!

