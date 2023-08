Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2022: cambia il programma, la sprint maschile si disputerà venerdì 7

La stagione 2021-2022 del biathlon riprenderà con la quinta tappa di Coppa del Mondo ad Oberhof, in Germania, venerdì 7 gennaio e non giovedì 6, come inizialmente previsto: a causa dell’attuale clima caldo e della pioggia, il programma delle gare è stato modificato.

La 10 km sprint maschile, che era stata pianificata per giovedì 6 alle ore 14.15, è ora prevista per venerdì 7 alle ore 11.30, mentre tutte le altre gare rimangono come da programma iniziale. Gli organizzatori utilizzeranno la neve immagazzinata nei depositi per ripristinare la pista mercoledì mattina, una volta che il caldo sarà passato.

Sia per gli uomini che per le donne sono in programma la sprint (venerdì) e la pursuit (domenica), oltre alle staffette miste (sabato). Le gare saranno fruibili in diretta tv in abbonamento su Eurosport ed in diretta streaming in abbonamento su Eurosport Player e discovery+, infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.

NUOVO PROGRAMMA COPPA DEL MONDO OBERHOF 2022

Venerdì 7 gennaio

11.30 Sprint 10 km maschile

14.15 Sprint 7.5 km femminile

Sabato 8 gennaio

12.15 Staffetta mista

14.45 Staffetta a coppie miste

Domenica 9 gennaio

12.30 Pursuit 12.5 km maschile

14.45 Pursuit 10 km femminile

Diretta tv su Eurosport

Diretta streaming su Eurosport Player, discovery+

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse