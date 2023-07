LIVE Sci alpino, Discesa Lake Louise in DIRETTA: Sofia Goggia fa il bis! “Ora la vera sfida è il superG”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.23 Grazie per averci seguito e buona notte. Un saluto sportivo.

22.21 Si chiude dunque la gara con la vittoria netta di Sofia Goggia, la n.13 in carriera, decima in discesa. I piazzamenti delle altre italiane: sesta Nadia Delago, decima Federica Brignone, 14ma Elena Curtoni, 21ma Nicol Delago, 33ma Roberta Melesi, 35ma Francesca Marsaglia, 45ma Karoline Pichler.

22.20 Karoline Pichler chiude 45ma a 4″68.

22.10 Ci avviciniamo alla discesa di Karoline Pichler, che sarà anche l’ultima atleta in gara con il pettorale n.51.

22.05 La classifica di Coppa del Mondo di discesa:

1 GOGGIA Sofia ITA 200

2 JOHNSON Breezy USA 160

3 SUTER Corinne SUI 105

4 PUCHNER Mirjam AUT 92

5 HUETTER Cornelia AUT 86

6 DELAGO Nadia ITA 80

7 SIEBENHOFER Ramona AUT 74

8 WEIDLE Kira GER 62

9 SCHEYER Christine AUT 61

10 TIPPLER Tamara AUT 46

10 BRIGNONE Federica ITA 46

22.04 La classifica generale di Coppa del Mondo:

1 SHIFFRIN Mikaela USA 365

2 VLHOVA Petra SVK 340

3 GOGGIA Sofia ITA 215

4 SLOKAR Andreja SLO 210

5 DUERR Lena GER 201

6 LIENSBERGER Katharina AUT 187

7 JOHNSON Breezy USA 160

8 HECTOR Sara SWE 158

9 HOLDENER Wendy SUI 146

10 STJERNESUND Thea Louise NOR 144

21.58 Roberta Melesi è 32ma a 3″04. Questa ragazza potrà fare buone cose su piste più impegnative.

21.56 Sta per partire Roberta Melesi con il pettorale n.42.

21.54 La portacolori del Bel Paese è in testa a punteggio pieno nella classifica di discesa con 200 punti, seguita a -40 dall’americana Breezy Johnson, seconda sia ieri sia oggi. Terza Corinne Suter a 105.

21.52 Sofia Goggia sale al terzo posto in classifica generale a 215 punti. Davanti a lei Shiffrin (365) e Vlhova (340). Si può sognare? Come ha appena dichiarato la bergamasca alla Fisi, “ora la vera sfida è il superG”. Se in superG riuscirà ad offrire lo stesso rendimento della discesa, magari puntando di tanto in tanto a qualche top5 in gigante, allora si potrà sognare.

21.51 Mikaela Shiffrin finisce fuori dalla zona punti.

21.47 Sofia Goggia ha vinto la seconda discesa consecutiva a Lake Louise. Anche oggi si è rivelata superiore alle avversarie. Per la bergamasca è il successo n.13 in Coppa del Mondo, a -3 da Deborah Compagnoni e Federica Brignone. Nelle ultime sei discese a cui ha preso parte, ha sempre vinto. Il rimpianto per l’infortunio che le ha impedito di partecipare ai Mondiali di Cortina 2021 non lo abbiamo ancora smaltito…

21.46 Shiffrin è già 30ma, grande delusione per l’americana.

21.43 Mikaela Shiffrin irriconoscibile in questi due giorni. La fuoriclasse americana fa peggio di ieri, è 28ma a 3″44, rischia di finire fuori dalla zona punti!

21.42 0.71 il gap di Shiffrin al secondo rilevamento, ormai Sofia Goggia ha vinto!

21.41 Al primo intermedio l’americana, che in discesa a Lake Louise ci ha vinto nel 2017, è dietro di 2 decimi.

21.42 Partita Mikaela Shiffrin.

21.40 La francese Gauthier è 28ma a 4 secondi. Siamo al pettorale n.31, ovvero Mikaela Shiffrin. L’americana partirà dopo una piccola pausa.

21.37 Christine Scheyer è addirittura quinta a 1″33, appena 1 centesimo davanti a Nadia Delago, che scivola in sesta piazza.

21.36 Attenzione, la visibilità leggermente migliore sta aiutando le atlete che partono ora. Scheyer paga solo 4 decimi al terzo rilevamento.

21.35 La svizzera Haehlen è 13ma a 2″14, pari merito con Elena Curtoni. Ora l’austriaca Scheyer, la francese Gauthier e poi Mikaela Shiffrin con il 31.

21.33 Cornelia Huetter manca il podio per soli 18 centesimi! E’ quarta a 1″18. Nadia Delago scivola in quinta piazza, nona Federica Brignone. Attenzione perché ha smesso di nevicare, dunque ora le condizioni sono migliorate.

21.33 Benissimo Huetter a 0.53 di ritardo al quarto intermedio, è da podio!

21.32 ATTENZIONE! L’austriaca Huetter è in vantaggio di 9 centesimi al secondo intermedio nei confronti di Sofia Goggia. Ha smesso di nevicare!

21.32 Più che discreta l’austriaca Ariane Raedler, 15ma a 2″38.

21.29 L’americana Cashman è 24ma a 4″05, penultima. Stiamo attendendo Mikaela Shiffrin con il n.31 per ratificare la vittoria di Sofia Goggia.

21.28 Discreta la francese Miradoli, 11ma a 2″13, appena davanti ad Elena Curtoni. Comunque tre italiane nelle prime otto.

21.25 Niente da fare, fine settimana (per ora) da dimenticare per Francesca Marsaglia. Chiude 21ma a 3″07. Forse qualche punticino potrà portarlo a casa, ma non può essere soddisfatta.

21.24 Lentissima Marsaglia, paga 1″17 al secondo intermedio.

21.24 La statunitense Wiles è 19ma a 3″01. Ora Francesca Marsaglia in caccia di riscatto dopo la prestazione di ieri che l’ha vista uscire dalla zona punti.

21.22 L’americana Wright è 19ma a 3″06.

21.21 Sofia Goggia si avvicina alla vittoria n.13 in carriera, la decima in discesa. Sarebbe il sesto successo di fila nelle discese a cui ha preso parte.

21.20 I pettorali delle ultime azzurre in gara: 23 Francesca Marsaglia, 42 Roberta Melesi, 51 Karoline Pichler, che chiuderà la competizione.

21.18 Sono scese le prime 20 atlete. Sofia Goggia è largamente in testa con 84 centesimi su Johnson e 98 su Suter: distacchi più umani rispetto a ieri, ma comunque nettissimi. Quarta una grandissima Nadia Delago a 1″34, quinta Weidle a 1″44: va detto che oggi i pettorali bassi hanno avuto un piccolo vantaggio a causa della nevicata che si è andata intensificando. Ciò non toglie che Sofia Goggia avrebbe probabilmente vinto lo stesso. Bene anche Federica Brignone, ottava a 1″70, undicesima Elena Curtoni a 2″14.

21.17 L’austriaca Nicole Schmidhofer è ancora ben distante dalla forma ideale dopo il grave infortunio. Chiude ultima a 4″24.

21.15 Niente podio oggi per Mirjam Puchner. L’austriaca disputa una gara convincente, ma chiude sesta a 1″52. Ottava Brignone, sempre quarta Nadia Delago.

21.14 0.63 il gap di Puchner al terzo rilevamento, ma si gioca il podio!

21.14 Fa sul serio Puchner! Solo 21 centesimi di ritardo al secondo intermedio!

21.13 Ottima gara di Marie-Michele Gagnon. La canadese è sesta a 1″60, finisce davanti a Federica Brignone, che scala in settima piazza 1″70. Esulta il pubblico di casa. Attenzione ora all’austriaca Mirjam Puchner, ieri sul podio.

21.12 Buon avvio della canadese Gagnon, dietro di 0.65 al secondo rilevamento. Il pubblico sta impazzendo per la padrona di casa.

21.10 Molto meglio Elena Curtoni rispetto a ieri. La valtellinese, pur perdendo tanto nel finale a lei indigesto, è nona a 2″14. Quattro azzurre in top10!

21.08 La svizzera Priska Nufer è 15ma a 2″99. Tocca ad Elena Curtoni, storicamente allergica alla pista di Lake Louise.

21.06 Discesa da dimenticare per Ester Ledecka, 13ma a 2″56. Partenza falsa in Coppa del Mondo per la ceca. L’Italia al momento ha Sofia Goggia in prima posizione, Nadia Delago in quarta e un’ottima Federica Brignone in sesta.

21.05 Al terzo intermedio Ledecka paga già 1″07. Le condizioni della pista peggiorano a causa della visibilità, difficile che il podio possa cambiare.

21.03 Pasticcia tanto Jasmine Flury e conclude ultima a 3″20. Attenzione ora alla ceca Ester Ledecka, campionessa olimpica di superG e del PGS…di snowboard!

21.01 Siebenhofer settima a 1″74. Chi può ancora impensierire Sofia Goggia? La verità? Secondo noi nessuna, ma non sottovalutiamo Puchner, Ledecka, Shiffrin…E’ il turno della svizzera Flury.

20.59 Nicol Delago è 11ma a 2″51. Dopo un grave infortunio gli alti e bassi sono normali. E’ il momento dell’austriaca Ramona Siebenhofer.

20.58 Brutto errore nel tratto tecnico per Nicol Delago, che compromette la gara.

20.58 Perde tanto al terzo rilevamento, 0.95 il gap da Goggia.

20.57 0.22 di ritardo per Nicol Delago al primo rilevamento, 0.40 al secondo.

20.56 Tamara Tippler finisce alle spalle di Nadia Delago e Federica Brignone. L’austriaca è settima a 2″01. Vediamo se ora Nicol Delago ci regala una gradita sorpresa.

20.54 Sono scese le prime 10. Sofia Goggia ha ipotecato la seconda vittoria con 0.84 su Johnson e 0.98 su Corinne Suter. Quarta Delago a 1″34, sesta Brignone a 1″70. Tocca all’austriaca Tippler.

20.52 Nadia Delago disputa comunque un’ottima gara ed è quarta a 1″34 da Goggia: una bella conferma dopo ieri. A questo punto la convocazione per le Olimpiadi diventa probabile, anche se resta tanta strada da fare.

20.51 0.27 di ritardo per Nadia Delago al primo intermedio, 0.43 al secondo.

20.50 Breezy Johnson prenota un altro podio. L’americana è seconda a 84 centesimi da Sofia Goggia. Oggi i distacchi si sono quasi dimezzati rispetto a ieri, ma va bene lo stesso: conta vincere, anche per un solo centesimo. Vediamo ora Nadia Delago, possibile outsider.

20.49 Grande gara della statunitense, ancora 0.30 di ritardo al terzo intermedio.

20.49 L’americana paga 3 decimi da Goggia al secondo rilevamento.

20.48 Attenzione ora a Breezy Johnson, ieri seconda. L’americana non va sottovalutata.

20.48 Federica Brignone è quarta a 1″70, gara più che onesta. Non è escluso che possa chiudere in top10.

20.47 Un secondo secco al terzo parziale, ora è durissima per Brignone.

20.46 Brignone paga subito 48 centesimi al primo rilevamento, ma contiene i danni al secondo in 0.59.

20.45 Lara Gut-Behrami fa troppa fatica a Lake Louise, proprio non è la sua pista. L’elvetica è addirittura ultima a 2″59. Domani però attendiamoci qualcosa di meglio in superG. Tocca a Federica Brignone: stare a 1″50 da Sofia Goggia sarebbe ottimo per la valdostana.

20.44 Gut-Behrami paga già 28 centesimi al primo intermedio e 41 al secondo.

20.43 L’austriaca Venier è sesta a 2″48. Ora tocca a Lara Gut-Behrami, poco a suo agio su una pista per scivolatrici. Prosegue la nevicata, la pista rischia di peggiorare progressivamente.

20.42 Sofia Goggia oggi ha fatto un po’ meno il vuoto nella parte alta di pura scorrevolezza, ma nell’unico tratto tecnico della pista è stata letteralmente sontuosa. Difficile che qualcuno possa batterla.

20.41 PRENOTA IL BIS! Sofia Goggia dà spettacolo e si porta in testa con 98 centesimi su Corinne Suter. Oggi un po’ meno dominante di ieri, ma il divario è comunque enorme!

20.40 Impressionante nel tratto tecnico, sale a 0.75 il gap.

20.40 Perde tanto, solo 0.18 di margine al terzo parziale.

20.40 Al secondo però rifila 42 centesimi a Suter.

20.39 Al primo intermedio Goggia è dietro di tre centesimi, non ha fatto la differenza come ieri.

20.38 Mowinckel chiude terza a 1″21. E’ il momento di Sofia Goggia con il pettorale n.5.

20.36 La svizzera Corinne Suter vola in testa con 46 centesimi su Weidle. Le condizioni meteo stanno peggiorando progressivamente, nevica sempre di più. Tocca alla norvegese Ragnhild Mowinckel, vice-campionessa olimpica in carica.

20.35 Incrementa Suter, 0.41 di margine al terzo rilevamento.

20.35 Suter in vantaggio di 25 centesimi al primo intermedio.

20.33 Ilka Stuhec non è ancora quella di qualche anno fa, quando si sarebbe sbranata una pista del genere. La slovena è seconda a 75 centesimi da Weidle. Ora la sempre pericolosa Corinne Suter, ieri ad un passo dal podio, pur senza brillare.

20.32 In pista la slovena Ilka Stuhec, già dietro di 5 centesimi al secondo rilevamento.

20.32 1’49″86 per Weidle. La pista sembra un po’ più lenta di ieri, nella parte bassa sta anche nevicando.

20.30 Iniziata la discesa di Lake Louise, in pista la tedesca Widle. Visibilità davvero piatta.

20.27 La prima a partire sarà la tedesca Weidle. Poi Stuhec, Suter, Mowinckel e Goggia.

20.26 Oggi la visibilità è completamente diversa rispetto a ieri. Cielo nuvoloso.

20.24 Sofia Goggia è chiaramente in testa alla classifica di discesa con 100 punti.

20.21 La classifica generale di Coppa del Mondo vede in testa Shiffrin con 365 punti, seguita da Petra Vlhova (oggi assente) a 340. Terza Slokar a 210, Sofia Goggia è nona a 115.

20.18 Insegue il riscatto l’americana Mikaela Shiffrin, che ieri ha portato a casa appena 5 punti. Anche oggi parte con il n.31.

20.15 Anche Federica Brignone, con il pettorale n.8, potrebbe anche ambire ad una top10 dopo la 13ma piazza di ieri.

20.14 Attenzione alle sorelle Delago: ieri Nadia è arrivata sesta, Nicol ottava al rientro dopo la rottura del tendine d’Achille.

20.10 Sofia Goggia ha scelto lo stesso pettorale di ieri, il n.5.

20.07 I pettorali di partenza delle azzurre: 5 Goggia, 8 Brignone, 10 Nadia Delago, 12 Nicol Delago, 17 Elena Curtoni, 23 Francesca Marsaglia, 42 Roberta Melesi, 51 Karoline Pichler.

20.06 Sofia Goggia va a caccia del bis. Ieri ha vinto con 1″47 sull’americana Breezy Johnson e 1″54 sull’austriaca Mirjam Puchner.

20.04 I pettorali di partenza della discesa di oggi:

1 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

3 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

4 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

5 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

6 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

8 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

9 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

10 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

11 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

12 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

13 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

14 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

15 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

16 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

17 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

18 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

19 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

20 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer

21 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

22 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

23 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

24 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

25 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

26 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

27 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

28 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

29 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

30 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

31 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

32 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

33 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

34 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

35 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

36 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

37 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

38 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

39 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

40 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

41 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

42 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

43 206838 KAPFER Nadine 2000 GER

44 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

45 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA

46 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

47 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

48 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA

49 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol

50 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head

51 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

20.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della discesa femminile di Lake Louise.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda discesa di Lake Louise (Canada) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. Siamo pronti per la seconda prova sulla pista denominata Men’s Olympic Downhill, sulla quale vedremo questa sera, alle ore 20.30 italiane (le 12.30 locali), il bis della discesa di ieri. Il programma del fine settimana sulla pista dell’Alberta si concluderà domani con il superG.

Ieri abbiamo visto all’opera una Sofia Goggia letteralmente dominante. La bergamasca, infatti, non solo ha vinto la gara, ma ha anche rifilato distacchi abissali a tutte le rivali. A parte un lieve calo nel tratto centrale, la campionessa olimpica in carica ha lasciato andare gli sci come nessun’altra, facendo il vuoto senza mezzi termini.

Alle sue spalle della nostra fuoriclasse si è piazzata la statunitense Breezy Johnson, quindi le austriache Mirjam Puchner e Ramona Siebenhofer, tutte tra 1.47 secondi e 1.96 di distacco. Per l’Italia va a caccia di conferme Nadia Delago, brillante sesta ieri, di poco davanti alla sorella Nicol, ottava, mentre Federica Brignone proverà a confermarsi attorno alla top10 come successo ieri.

La seconda discesa di Lake Louise prenderà il via alle ore 20.30 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco sulle nevi canadesi.

Foto: Lapresse