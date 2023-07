Sci alpino, classifica italiane più vincenti: Sofia Goggia a -3 da Compagnoni e Brignone

Sofia Goggia bissa il successo di ieri e trionfa nuovamente a Lake Louise, in Canada, trovando il decimo trionfo in discesa ed il tredicesimo complessivo in Coppa del Mondo, ritoccando tra le tante statistiche della propria carriera, anche quella del numero complessivo di vittorie nel circuito maggiore.

L’azzurra puntella il quarto posto nella graduatoria delle italiane più vincenti e si avvicina al podio: ora è a -2 da Isolde Kostner, terza a quota 15, ed a -3 da Deborah Compagnoni e Federica Brignone, prime a pari merito a quota 16. Non è detto che la bergamasca non possa operare l’aggancio già in stagione.

CLASSIFICA ITALIANE VINCITRICI IN COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

16 Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

16 Federica Brignone (7 GS, 4 SG, 5 AC)

15 Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

13 Sofia Goggia (10 DH, 3 SG)

8 Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

6 Denise Karbon (6 GS)

5 Marta Bassino (5 GS)

4 Maria Rosa Quario (4 SL)

3 Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3 Sabina Panzanini (3 GS)

2 Daniela Zini (2 SL)

2 Elena Fanchini (2 DH)

2 Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1 Bibiana Perez (K)

1 Paola Magoni (SL)

1 Lara Magoni (SL)

1 Michaela Marzola (SG)

1 Giustina Demetz (DH)

1 Chiara Costazza (SL)

1 Daniela Merighetti (DH)

1 Elena Curtoni (DH)

GS: gigante; SG: superG; DH: discesa libera; SL: slalom; AC: combinata alpina

Foto: Lapresse