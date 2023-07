VIDEO Sofia Goggia, vittoria bis in discesa a Lake Louise: nuovo dominio e distacchi notevoli

“Only the brave“. L’emblema del coraggio e della determinazione è in Sofia Goggia. La campionessa olimpica di discesa a PyeongChang, dopo aver fatto centro ieri nella downhill sulle nevi di Lake Louise (Canada), si è ripetuta nella prova di velocità pura in territorio nordamericano.

Come era accaduto 24 ore fa, Goggia si è dimostrata in un’altra dimensione e, come detto in avvicinamento a questa stagione, ha raggiunto l’equilibrio con la sua sciata. Ecco che sul pendio canadese è arrivato un bis magico con distacchi importanti rispetto alle rivali.

La migliore delle inseguitrici è stata l’americana Breezy Johnson a 0″84, mentre in terza posizione troviamo la svizzera Corinne Suter a 0″98. Grande prova d’insieme in casa Italia, visti piazzamenti di Nadia Delago (sesta 1″34) e di Federica Brignone decima a 1″70 nella top-10. Per Goggia, quindi, un successo per manifesta superiorità che vale molto in chiave Coppa del Mondo, ma soprattutto pensando alle Olimpiadi Pechino, obiettivo massimo per tutti in questa stagione invernale.

Di seguito il video del trionfo:

VIDEO MAGICO BIS DI GOGGIA A LAKE LOUISE

Foto: LaPresse