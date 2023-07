LIVE Sci alpino, Discesa Lake Louise 2021 in DIRETTA: gara cancellata, la causa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CANCELLATA LA DISCESA DI LAKE LOUISE

18.02 L’appuntamento è per domani, sempre alle 20.00 e meteo permettendo, per una nuova discesa libera (sarebbe stata la seconda da programma).

18.00 Nella notte si è abbattuta una fitta nevicata sulla località canadese. Il poco tempo a disposizione non consente di ripulire la pista.

17.50 Buonasera amici di OA Sport. La discesa libera maschile di Lake Louise è stata cancellata.

I PETTORALI DI PARTENZA

Programma, orari, tv e streaming del week end di Lake Louise – La cronaca della seconda prova cronometrata di Lake Louise – Gli obiettivi di Dominik Paris per la stagione 2021-2022 – La presentazione delle gare di Lake Louise – Il ritorno di Mattia Casse – Gli obiettivi di Christof Innerhofer

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima discesa libera maschile di Lake Louise (Canada) valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022. E’ il primo impegno stagionale per gli uomini-jet, dopo gli antipasti di Soelden con il gigante e Lech con il parallelo.

Si tiene oggi la prima delle due discese libere canadeski (la seconda andrà in scena domani nella serata italiana) con tanti pretendenti alla vittoria, tra cui anche l’azzurro Dominik Paris che inizia la rincorsa ai Giochi Olimpici. L’obiettivo dell’azzurro è quello di arrivare al massimo della forma nel prossimo mese di febbraio per conquistare quella medaglia che sa di consacrazione definitiva tra i grandissimi della specialità e per fare suo l’oro nella velocità che manca addirittura all’Italia dall’ormai lontanissimo 1952, quando ad Oslo Zeno Colò si impose in discesa libera.

Al via anche gli altri azzurri della velocità che punteranno a fare buoni risultati, da Casse a Innerhofer a Buzzi, e tutti i grandi protagonisti della velocità, con austriaci, statunitensi e svizzeri in pole position. Per l’Italia al via Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Riccardo Tonetti, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni e Pietro Zazzi. La prima prova ha visto il successo dell’austriaco Max Franz, la seconda di uno dei protagonisti annunciati della Coppa del Mondo, il norvegese Alexander Aamodt Kilde.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima discesa libera maschile di Lake Louise (Canada) valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022: cronaca in tempo reale, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse