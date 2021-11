LIVE Sinner-Murray 6-7 (4) 3-6, ATP Stoccolma in DIRETTA: vince lo scozzese, altoatesino scarico e fuori dalla top-10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

Una sconfitta che, visti gli scarti, costerà la top-10 a Jannik, ma questo non toglie nulla alla bontà della sua stagione.

In negativo il rapporto tra vincenti e errori non forzati a pari a 19/25, altro aspetto su cui appunto Sinner dovrà analizzare questa sconfitta. Per Murray, quindi, ci sarà lo statunitense Tommy Paul che ha sconfitto a sorpresa negli ottavi di finale il connazionale Tommy Paul.

Una brutta partita quella di Sinner come evidenziato dalle statistiche con il 48% di prime in campo e il 24% di punti ottenuti in risposta alla seconda dello scozzese. In sostanza ha funzionato decisamente poco all’altoatesino forse anche un po’ stanco dopo i tanti impegni in successione. Una sconfitta che ci può stare in questo lungo percorso, ma è chiaro che da lui ci si aspetta un match di ben altro tenore.

Finisce qui la sfida ed Andy Murray si impone per 7-6 (4) 6-3 contro uno Jannik Sinner decisamente scarico. Davvero troppi errori per l’altoatesino che non ha mai trovato le sue solite soluzioni da fondo, al cospetto di un Murray solido, ma non trascendentale.

30-40 Non controlla questa palla Sinner con il dritto e match-point.

30-30 Seconda troppo morbida di Sinner e Murray aggredisce con la risposta.

30-15 Out il rovescio incrociato di Sinner che con questo colpo evidenzia tutte le sue difficoltà.

30-0 Dritto in rete di Murray in allungo.

15-0 Rovescio in rete di Andy Murray.

Due prime di servizio vincenti e 5-3 per Murray nel 2° set. Sinner servirà per rimanere nel match.

30-15 Rovescio lungolinea di Sinner vincente.

30-0 Palla corta completamente sbagliata di Sinner e Murray lo punisce.

15-0 Ci prova Sinner con questa discesa a rete, ma Murray lo passa.

Si salva Sinner con il rovescio e 3-4 nel 2° set per Murray. Lo scozzese al servizio.

Vantaggio Sinner con l’ace esterno.

40-40 Affossa incredibilmente a rete la volée Murray.

Vantaggio Murray, sotterra in rete la palla Sinner.

40-40 Risposta di dritto d’incontro di Murray e niente da fare per l’azzurro.

Vantaggio Sinner e altro errore di dritto di Murray in manovra.

40-40 Sbaglia la risposta di rovescio Murray, che fa a un regalo a Sinner.

30-40 Palla break per Murray, altro errore di Sinner in manovra.

30-30 Servizio vincente al centro di Sinner e dritto di Murray non ben centrato.

15-30 Palla corta in contropiede dello scozzese che gioca a braccio sciolto.

15-15 Dritto a sventaglio di Murray.

15-0 Deposita in rete il rovescio Murray.

Altro errore di Sinner con il dritto e 4-2 per Murray. L’altoatesino andrà a servire.

40-30 Murray a rete chiude in maniera convincente.

30-30 Dritto in contropiede di Murray.

15-30 Out il dritto di Murray in manovra.

15-15 Risponde Sinner allo scozzese con un’altra palla corta.

15-0 Palla corta, passante per lo scozzese.

Palla corta di Murray in rete e 2-3 Murray nel 2° set che andrà al servizio.

40-0 Servizio in slice da destra vincente di Sinner.

30-0 Uno-due di dritto di Sinner.

15-0 Dritto in rete di Murray.

3-1 Murray, con la palla corta dello scozzese e il passante conseguente.

40-30 Altro errore non forzato di Sinner, davvero troppi gratuiti.

30-30 Scappa via il back di rovescio in alleggerimento di Sinner.

15-30 Non riesce il tentativo a rete di Murray e out la sua conclusione.

15-15 Dritto deviato dal nastro di Murray e out.

15-0 Ottimo rovescio incrociato di Murray.

Sbaglia ancora Sinner con il dritto e si conferma questa sensazione di una versione decisamente sottotono.

15-40 Annulla la prima palla break Sinner.

0-40 Ancora out il dritto di Sinner, davvero pessimo.

0-30 Sinner inguardabile in questi due punti.

Commette ancora troppi errori Sinner che non trova il campo. 1-1 nel 2° set e alla battuta Jannik.

40-40 Sfida di smorzata e di contro-smorzata che premia Sinner.

40-30 Niente da fare, rovescio lungolinea in rete di Sinner.

30-30 Doppio fallo di Murray.

30-15 Non spinge Sinner quasi per paura di sbagliare e Murray lo punisce.

15-15 Dritto vincente di grande rabbia dell’azzurro.

15-0 Insacca in rete la risposta Sinner.

Si salva Sinner con questo schiaffo al volo e 1-0 per lui nel 2° set. Murray alla battuta.

Vantaggio interno con Sinner che mette giù un comodo smash.

40-40 Dritto lungolinea vincente di Sinner.

Vantaggio Murray e palla break, troppo debole il servizio di Sinner.

40-40 Ancora un errore per Sinner che scaraventa in rete questo dritto.

Vantaggio Sinner con una buona prima di servizio al centro.

40-40 Sparacchia out il dritto Sinner che continua a giocare troppo trattenuto.

40-30 Smash comodo di Sinner.

30-30 Si salva con la volée l’altoatesino.

15-30 Ancora un errore per Sinner con il rovescio.

15-15 Rovescio sbagliato da Sinner in manovra.

15-0 Si salva Sinner con questo passante di rovescio, ma l’azzurro gioca troppo trattenuto.

Si comincia su Sinner al servizio in questo 2° set.

Andy Murray si assicura il primo set 7-6 (4), un Sinner deludente e falloso finora.

4-6 Doppio fallo di Sinner e due set-point per Murray.

4-5 Ace esterno di Murray che continua a fare male con questo fondamentale.

4-4 Servizio vincente di Murray sul lato esterno.

4-3 Uno-due Sinner servizio-dritto. Due battute per Murray.

3-3 Servizio vincente esterno di Sinner.

2-3 Pazzesco Sinner che con un colpo in rovescia si salva e poi sbaglia Murray.

1-3 Ace di Murray al centro.

1-2 Sinner affossa il dritto e sbaglia ancora l’altoatesino troppo passivo.

1-1 Perde subito il mini-break di vantaggio Sinner con un servizio troppo morbido.

1-0 Si perde con il dritto Murray e mini-break per Sinner.

Servizio vincente di Sinner e si va al tie-break.

40-0 Largo il rovescio incrociato di Murray in manovra.

30-0 Altro grandissimo scambio e recupero eccellente di Sinner sul lungolinea di dritto.

15-0 A segno con il dritto anomalo Sinner.

Palla corta non ben eseguita da Sinner e Murray passa comodamente: 6-5 nel 1° set per lo scozzese e l’altoatesino andrà a servire per rimanere nel parziale.

40-15 Ottimo strettino con il rovescio di Sinner in questo scambio con Murray.

40-0 Ancora in rete il rovescio di Sinner che non sente la palla…

30-0 Ancora in rete il rovescio di Sinner che continua a muoversi male e a commettere errori.

15-0 Palla corta splendida di Murray, che si inventa un drop shot per cogliere in contropiede Sinner.

A zero Sinner chiude con il rovescio largo di Murray e 5-5 nel 1° set. Lo scozzese al servizio.

40-0 Ace centrale di Sinner.

30-0 Servizio vincente esterno di Sinner.

15-0 Out la risposta di Murray.

Affossa il dritto Sinner in rete. Si conferma questo rendimento molto negativo in risposta dell’altoatesino, chiamato ora a rimanere nel set al servizio.

40-15 Vola fuori il dritto di Murray che esagera in questa circostanza.

40-0 Rovescio potente di Murray e Sinner insufficiente in risposta.

30-0 Servizio vincente di Murray al centro.

15-0 Errore incredibile di Sinner che a campo aperto gioca la volée con Murray fermo che mette la racchetta e trova il passante.

Ace esterno di Sinner a uscire da destra e 4-4 nel 1° set. Murray al servizio.

40-15 Splendido scambio da ambo le parti e poi Sinner eccede cercando una palla corta di rovescio che gli rimane un po’ sulle corde…

40-0 Ace centrale di Sinner.

30-0 Ace esterno di Sinner.

15-0 Ottima accelerazione di rovescio di Sinner sull’incrociato.

4-3 Murray, altro servizio esterno dello scozzese ben fatto e niente da fare per Sinner. Azzurro con troppi errori in fase di risposta e percentuali molto basse di prime in campo. Vedremo se il rendimento migliorerà.

Vantaggio Murray, ace esterno dello scozzese.

40-40 Grande servizio esterno di Murray e con il rovescio lungolinea tiene botta.

30-40 Affossa il rovescio Murray e prima palla break per lui.

30-30 Doppio fallo di Murray.

30-15 Affossa in rete la risposta Sinner, che sta commettendo troppi errori in risposta.

15-15 Palla corta non ben eseguita di Murray, dritto molto forte di Sinner e passante out dello scozzese.

15-0 Sparacchia out un dritto Sinner che doveva essere messo in campo, visto che Murray era fuori dal campo.

Potente l’attacco di dritto di Sinner e in rete il passante di dritto di Murray. 3-3 nel 1° set e lo scozzese al servizio.

40-30 Rovescio in rete di Sinner su questa risposta di Murray molto profonda.

40-15 Sfortunato Sinner visto che la palla corta è buona, Murray ci arriva e la deviazione del nastro mette fuori causa Jannik.

40-0 Ottimo passante di dritto in cross di Sinner, disinnescando la sortita in rete di Murray.

30-0 Largo il rovescio lungolinea di Murray.

15-0 Si apre bene il campo Sinner con il dritto e chiude con la volée a rete.

Ace esterno di Murray che tiene il servizio e conduce 3-2 nel 1° set. Troppi errori di Sinner da fondo, lontano parente da quello ammirato ad Anversa. Jannik andrà a servire.

40-0 Altro errore non forzato di Sinner con il rovescio.

30-0 Back di rovescio in rete di Murray.

15-0 Ace centrale di Murray.

Non trova il campo con il rovescio Murray e 2-2 nel 1° set. Lo scozzese al servizio.

40-15 Il nastro devia in maniera letale un dritto in cross ottimo di Sinner.

40-0 Ace esterno di Sinner.

30-0 Si apre bene il campo con il rovescio incrociato Sinner e con lo schiaffo al volo di dritto chiude.

15-0 Back in rete di Murray.

Si salva Murray e con il passante porta a casa il punto. 2-1 per lo scozzese e Sinner andrà a servire.

Vantaggio Murray, fuori misura il rovescio di Sinner.

40-40 Fuori il cross di dritto di Murray che ha cercato il jolly da molto lontano.

40-30 Grande scambio: palla corta ottima di Sinner, ci arriva Murray e in tuffo Jannik a rete manda fuori.

30-30 Ottima accelerazione con il rovescio incrociato di Sinner.

30-15 Ancora la misura del dritto di Sinner è sbagliata, fatica con questo colpo l’azzurro.

15-15 Non trova il campo con il dritto Sinner, brutto errore dell’altoatesino.

0-15 Lungo il dritto di Murray su una risposta profonda di Sinner.

Ottima chiusura con lo smash di Sinner che pareggia il conto 1-1 nel 1° set. Murray al servizio.

40-30 Ottimo l’attacco con il rovescio in back di Sinner e volée ben giocata dall’azzurro.

30-30 Ancora il dritto non funziona a Sinner che sbaglia completamente l’impatto con la palla.

30-15 Buona la prima di Sinner sul dritto di Murray e risposta dello scozzese in rete.

15-15 Deviazione del nastro sul dritto di Murray e palla che finisce in corridoio.

0-15 Sbaglia in manovra Sinner, molto contratto in quest’avvio.

Affossa in rete il dritto Sinner e 1-0 per Murray.

40-15 Ottima smorzata di Murray e non ci arriva in modo corretto Sinner.

30-15 Serve&Volley di Murray, ma la giocata a rete non è precisa.

30-0 Altro servizio molto efficace di Murray che con la traiettoria esterna sorprende Sinner.

15-0 Ace centrale di Murray.

SI COMINCIA! Al servizio Murray.

18.13: Ci sono 14 anni di differenza tra i due e vedremo se Murray riuscirà ancora una volta a stupire.

18.10: Murray e Sinner stanno ultimando la fase di riscaldamento, tra poco si comincia.

18.08: In campo di due giocatori che hanno incominciato la fase di riscaldamento. Uno scontro inedito.

18.06: Un torneo quello di Stoccolma funzionale a Sinner per mantenere in top-10.

18.04: In caso di vittoria Sinner affronterà l’americano Tommy Paul.

18.02: Il rendimento del dritto sarà fondamentale per Sinner per fare la differenza.

18.00: Vedremo se il rendimento in questo match sarà diverso e più vicino alle prestazioni ammirate ad Anversa e in parte a Vienna.

17.59: L’altoatesino sarà chiamato a una prova convincente dopo l’amara sconfitta con Alcaraz a Parigi-Bercy. In quel contesto si era visto un giocatore molto teso per l’importanza del risultato e incapace di esprimere il proprio miglior tennis, come testimoniato dai 43 errori non forzati.

17.56: Pertanto, servirà una versione di Sinner convincente per prevalere, considerando che dall’altra parte ci sarà un tennista completo e capace di attuare diverse strategie tali da mettere in difficoltà chiunque.

17.53: L’ex n.1 del mondo ha fatto vedere negli ultimi incontri disputati qualità e determinazione di cui anche Carlos Alcaraz si è reso conto a Indian Wells, venendo sconfitto in tre set.

17.50: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE degli ottavi di finale dell’ATP250 di Stoccolma tra Jannik Sinner e Andy Murray. L’altoatesino affronterà una sfida affascinante e non banale che mette in palio i quarti sul veloce indoor svedese.

17.25 Paul batte Fritz 6-4 6-4. Sinner e Murray al via alle ore 18.00.

16.20 Il derby statunitense Paul-Fritz è sul 4-3 nel primo set. Il match plausibilmente terminerà molto prima delle ore 18.00, orario prima del quale non inizierà Sinner-Murray.

