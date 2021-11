Joan Mir esprime la propria opinione alla vigilia del Gran Premio di Valencia, ultimo atto del Motomondiale 2021. Il portacolori della Suzuki insegue la prima gioia stagionale in quella che sarà la quarta competizione spagnola della stagione.

Il campione del mondo 2020 ha commentato alla stampa come riportato da ‘Motorsport.com’: “È difficile per me, non mentirò. Pretendo molto da me stesso, non sono sempre contentissimo di salire semplicemente sul podio. Sono uno a cui piace vincere e questa situazione mi sta pesando molto”.

Il maiorchino ha continuato dicendo: “L’anno scorso era la mia seconda stagione in MotoGP, ho iniziato ad andare forte. Nel 2020 è arrivata una vittoria e fine stagione, ma sarebbero potute essere di più. Sono convinto che ho ancora del margine di miglioramento”.

L’alfiere di Suzuki ha chiuso dicendo: “Nell’anno del debutto ho faticato molto, ma la verità è che avevo corso solamente quattro anni nel mondiale, contando tutte le classi. Sono ancora un novellino e ho margine per migliorare. Ma quello che abbiamo fatto quest’anno è stato molto lontano da ciò che mi aspettassi”.

Foto: MotoGP Presse