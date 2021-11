LIVE Moto3, GP Algarve 2021 in DIRETTA: warm-up e gara, Dennis Foggia si gioca tutto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio dell’Algarve 2021, valido come diciassettesimo e penultimo round stagionale del Mondiale Moto3. Secondo match point consecutivo per Pedro Acosta, che ha la possibilità di laurearsi aritmeticamente campione con una gara di anticipo se dovesse guadagnare almeno 5 punti su Dennis Foggia a Portimao.

Scenario da non scartare, tuttavia le qualifiche hanno reso sicuramente più complicato il progetto vincente di un Acosta che dovrà partire dalla quinta fila e per la precisione dalla 14ma casella. Il suo rivale per il titolo, Dennis Foggia, è invece in seconda fila con il quarto tempo e potrà quindi fare una gara di testa fin dai primi giri nel tentativo di scremare il gruppo e guadagnare il maggior numero di punti possibile sul leader del campionato (distante adesso 21 punti).

Acosta però è già virtualmente 12°, in virtù dei long lap penalty che dovranno scontare in gara Ayumu Sasaki (10° in griglia) e Izan Guevara (12°) per delle infrazioni commesse durante le prove libere del venerdì. In pole position c’è lo spagnolo Sergio Garcia, 3° in classifica generale ma ormai fuori dai giochi per il Mondiale a causa dell’infortunio che lo ha costretto a saltare gli ultimi due GP.

Si comincia alle ore 10.00 con il warm-up mattutino, mentre la gara della Moto3 scatterà alle ore 12.20 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento della sfida mondiale tra Acosta e Foggia: buon divertimento!

