MotoGP, gara 7 novembre: orario, programma GP Algarve 2021, tv, streaming, guida Sky, DAZN e TV8

Siamo nel bel mezzo del sabato del Gran Premio dell’Algarve, diciassettesimo e penultimo appuntamento del Motomondiale 2021, ma è già tempo di pensare al piatto forte di domani, ovvero le gare delle tre classi.

Sul tracciato di Portimao, andranno in scena le tre gare che andranno ad assegnare i penultimi 25 punti di questa intensa stagione. Si inizierà con la Moto3 alle ore 12.20 italiane, con una prova che potrebbe essere decisiva. Pedro Acosta cercherà di difendere i suoi 20 punti di margine nei confronti dello scatenato Dennis Foggia di questo periodo, ma l’azzurro tenterà il tutto per tutto per tenere ancora vive le sue chance di titolo.

Alle ore 14.00 toccherà alla MotoGP, con una gara che non racchiuderà più in sé alcuno stimolo, per cui tutti i piloti correranno con le mente libera, infine alle ore 15.30 gran finale con la classe mediana che, invece, proporrà l’ennesimo capitolo del duello tra Remy Gardner e Raul Fernandez, con lo spagnolo che proverà a rimettersi in corsa dopo la clamorosa caduta di Austin.

IN TV – Il Gran Premio dell’Algarve sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208). Su TV8 saranno trasmesse le differite delle tre gare a partire dalle ore 14.15 con la Moto3, quindi alle ore 16.00 toccherà alla MotoGP, con la Moto2 alle ore 17.30. In streaming la gara di Portimao si potrà seguire su NOW, SkyGO e DAZN. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata.

PROGRAMMA GP ALGARVE 2021 – MOTOMONDIALE

Domenica 7 novembre

Ore 10.00-10.20 Warm-up Moto3

Ore 10.30-10.50 Warm-up MotoGP

Ore 11.00-11.20 Warm-up Moto2

Ore 12.20 Gara Moto3

Ore 14.00 Gara MotoGP

Ore 15.30 Gara Moto2

Differita gara Moto3 su TV8: ore 14.15

Differita gara MotoGP su TV8: ore 16.00

Differita gara Moto2 su TV8: ore 17.30

Repliche gara Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 19.30, 23.30

Repliche gara MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 17.00, 19.00, 21.00 e 00.00

Repliche gara Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 23.00

Foto: Lapresse