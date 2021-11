LIVE Irlanda del Nord-Italia in DIRETTA: tutto o niente. Serve una goleada per non pensare a Svizzera-Bulgaria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Irlanda del Nord-Italia, ultima giornata del Gruppo C di qualificazione ai Campionati del Mondo di calcio 2022 in Qatar.

Il pareggio 1-1 contro la Svizzera ha complicato notevolmente la situazione in casa azzurra: anche una vittoria a Belfast potrebbe non bastare per la qualificazione. In caso di successo gli Azzurri volerebbero direttamente in Qatar in caso si pareggio o sconfitta contemporanea della Svizzera contro la Bulgaria. In caso di vittoria sia dell’Italia che della Svizzera allora bisognerà controllare la differenza reti: in questo momento l’Italia ha un saldo di +11 contro il +9 degli elvetici. Nell’eventualità di arrivo a parità di differenza reti, si dovrà vedere il numero dei gol segnati e in caso di parità anche nei gol segnati, sarebbe la Svizzera a passare in virtù dello scontro diretto favorevole (1-0 della squadra di Mancini e 3-0 della squadra di Yakin).

C’è da andare a scardinare un’Irlanda del Nord insidiosa. Zero gol subiti dalla compagine di Baraclough in casa in questo girone di qualificazione, fermando sullo 0-0 anche la Svizzera. Non sarà banale andare a fare una goleada in casa di una squadra organizzata ed ostica da affrontare.

Italia in emergenza con l’assenza di Bastoni in difesa per Covid: dovrebbe esser confermato Acerbi. In attacco potrebbe essere inserito il falso nove con Chiesa o Berardi alla guida dell’attacco, oppure lanciare Scamacca dall’inizio. A centrocampo Tonali dovrebbe prendere il posto di Locatelli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Irlanda del Nord-Italia, sfida decisiva per gli Azzurri per la qualificazione diretta al Mondiale. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45 a Belfast. Forza Azzurri e buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Farrell; Ballard, Cathcart, Evans; Davis, McCann, J. Jones, McNair, Whyte; Whyte, Magennis. All. Baraclough.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Chiesa, Berardi, Insigne (o Scamacca). All. Mancini.

Foto: Lapresse