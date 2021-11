Si decide tutto negli ultimi 90′ nel Gruppo C delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2022: Italia e Svizzera sono appaiate in classifica ed hanno pareggiato per 0-0 in terra elvetica e per 1-1 a Roma negli scontri diretti. Saranno decisive le sfide di oggi, lunedì 15 novembre, con Nord Irlanda-Italia e Svizzera-Bulgaria.

In caso di arrivo a pari punti in classifica i criteri, nell’ordine, sono la differenza reti generale (al momento Italia +11, Svizzera +9), il numero complessivo di gol segnati (al momento Italia 13, Svizzera 11), e gli scontri diretti, con gli elvetici avvantaggiati in quest’ultimo caso dal gol segnato in trasferta.

L’Italia quindi ha tre vie oggi per qualificarsi ai Mondiali: fare più punti della Svizzera, oppure fare gli stessi punti della Svizzera mantenendo una miglior differenza reti, oppure fare gli stessi punti della Svizzera e conservare la stessa differenza reti della Svizzera mantenendo un maggior numero di gol fatti.

L’ITALIA SI QUALIFICA AI MONDIALI 2022 SE…

a) Nell’ultima gara fa più punti della Svizzera;

b) Nell’ultima gara fa gli stessi punti della Svizzera ma mantiene una miglior differenza reti (al momento Italia +11, Svizzera +9);

c) Nell’ultima gara fa gli stessi punti della Svizzera e conserva la stessa differenza reti della Svizzera ma mantiene un maggior numero di gol fatti (al momento Italia 13, Svizzera 11).

