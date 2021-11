Irlanda del Nord-Italia, probabili formazioni, orario e canale tv. Mancini in emergenza, azzardo Scamacca?

Sarà sostanzialmente la sfida decisiva per arrivare ai Mondiali di Qatar 2022 senza patemi d’animo: Irlanda del Nord-Italia, oltre a richiamare echi di un passato lontano, si configura come la partita di maggiore importanza del ciclo azzurro successivo agli Europei vinti a Wembley.

Per la squadra di Roberto Mancini situazione particolarmente difficile a livello di infortuni, perché in diversi si sono dovuti fermare e non affronteranno la trasferta di Belfast. Spazio dunque a soluzioni che, se non sono obbligate, ci vanno molto vicino. I nomi: Bastoni, Calabria, Biraghi. Il dubbio arriva nella fase offensiva, dove Lorenzo Insigne non è poi così tanto sicuro del posto: il ct azzurro potrebbe mischiare le carte e mandare in campo dal primo minuto Gianluca Scamacca.

IRLANDA DEL NORD-ITALIA, PROBABILI FORMAZIONI

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Farrell; Ballard, Cathcart, Evans; Davis, McCann, J. Jones, McNair, Whyte; Whyte, Magennis. All. Baraclough

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Chiesa, Berardi, Insigne (o Scamacca). All. Mancini

La sfida di qualificazioni ai Mondiali di calcio 2022 tra Irlanda del Nord e Italia si giocherà domani sera alle ore 20:45 a Belfast. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

IRLANDA DEL NORD -ITALIA: PROGRAMMA

LUNEDI’ 15 NOVEMBRE 2021

20:45 Irlanda del Nord-Italia

IRLANDA DEL NORD -ITALIA: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Rai1

DIRETTA STREAMING – RaiPlay

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse