LIVE Tsitsipas-Rublev 4-6 4-6, ATP Finals 2021 in DIRETTA: il russo domina con il servizio e sconfigge il numero 4 del mondo

I due tennisti ritorneranno ora in campo mercoledì: il russo se la vedrà con il serbo Novak Djokovic per contendersi la vetta del Gruppo Verde, mentre il greco sfiderà il norvegese Casper Ruud per rimanere in corsa per la qualificazione alle semifinali.

Davvero strepitoso quest’oggi Rublev al servizio con il 90% di punti vinti con la prima (contro il 68% del greco).

Al numero 5 del mondo bastano due break (uno per set) per conquistare il successo nel match d’esordio delle ATP Finals del 2021. Male invece Tsitsipas che oggi non è sembrato al massimo della forma e ha pagato a caro prezzo i troppi errori (17 i non forzati contro i 7 di Rublev).

4-6 IL RUSSO COLPISCE CON IL ROVESCIO E IL NASTRO BEFFA CLAMOROSAMENTE TSITSIPAS! RUBLEV SI SCUSA E PORTA A CASA LA VITTORIA CON UN DOPPIO 6-4!

40-15 NONO ACE DEL RUSSO! 2 MATCH POINT PER LUI!

30-15 Scappa via di molto il back del greco. Rublev a due punti dal successo!

15-15 Gravissimo errore di Tsitsipas dopo una seconda abbordabile di Rublev.

0-15 Doppio fallo del russo.

4-5. Tsitsipas sale a rete e conquista il punto. DOPO IL CAMBIO CAMPO RUBLEV SERVIRÀ PER IL MATCH!

40-0 Dodicesimo ace del greco! Game velocissimo questo.

30-0 Altro ace del numero 4 del mondo.

15-0 Ace di Tsitsipas.

3-5. Rublev si porta ad un game dalla vittoria!

40-30 Il russo colpisce la riga e conquista il punto.

30-30 Il greco trova il pareggio sulla seconda di Rublev.

15-30 Tsitsipas accorcia.

0-30 Rublev tenta l’allungo.

3-4 Nono ace del greco. Tsitsipas vuole provarci fino in fondo, ma ora servirà assolutamente un break per tornare in partita.

40-15 Lunga la risposta di Rublev. 2 palle del 3-4 per il numero 4 del mondo.

30-15 Ace per Tsitsipas.

15-15 Buona prima del greco.

0-15 Tsitsipas sale a rete ma sbaglia con il rovescio.

2-4 Risposta bruttissima di Tsitsipas con il rovescio. RUBLEV A DUE GAME DALLA VITTORIA!

AD-40 Rovescio largo del greco.

40-40 Tsitsipas chiama a rete il russo che va largo con il rovescio.

40-30 Altra ottima prima di Rublev. 13/13 per lui con la prima in campo in questo secondo set. SEMPLICEMENTE ASSURDO!

30-30 Dritto lungolinea pazzesco di Rublev.

15-30 Dritto incrociato vincente di Tsitsipas.

15-15 Bellissimo lungolinea di dritto del greco.

15-0 Ace di Rublev.

2-3. NIENTE DA FARE PER IL GRECO: IL SUO COLPO FINISCE IN RETE E IL RUSSO TENTA L’ALLUNGO ANCHE NEL SECONDO SET!

15-40 Stecca di dritto Tsitsipas. ATTENZIONE: ALTRE DUE PALLE BREAK PER RUBLEV!

15-30 Esce il colpo del greco.

15-15 Back spettacolare di Tsitsipas su cui il russo non può arrivare.

0-15 Rublev conquista campo e trova il vincente.

2-2. Termina in rete il back di Tsitsipas. Di nuovo parità.

AD-40 Rublev rimedia subito con un’altra grande prima

40-40 Doppio fallo del russo.

AD-40 Rublev si porta a un punto dal 2-2.

40-40 Grande risposta del greco sui piedi di Rublev.

40-30 Lunga la risposta di Tsitsipas.

30-30 Finisce in rete il dritto del greco.

15-30 Volée vincente di Tsitsipas. Sembra molto più aggressivo ora il greco.

15-15 Il greco prova ad attaccare a rete ma il russo è bravo a trovare un grandissimo passante.

0-15 Risposta strepitosa di Tsitsipas con il suo classico rovescio a una mano.

2-1. Grande servizio del greco. Prova a reagire il numero 4 del mondo.

AD-40 Tsitsipas si ferma e chiede il challenge: ha ragione lui, la palla di Rublev è lunga.

40-40 Rublev si difende bene sul rovescio in salto del greco e ritrova la parità.

AD-40 Sesto ace per Tsitsipas! Quarta chance per il 2-1 per lui.

40-40 Rovescio larghissimo del greco.

AD-40 Ottimo attacco a rete di Tsitsipas che porta il russo all’errore.

40-40 Il rovescio del greco si ferma sul nastro. Ancora parità.

AD-40 Larghissima la risposta di Rublev.

40-40 Errore doloroso di Tsitsipas con il rovescio.

40-30 Il greco colpisce l’ultimo pezzo di riga con il rovescio e poi trova il vincente con il dritto.

30-30 Rovescio in rete di Tsitsipas.

30-15 Il greco allontana Rublev dal campo e il russo va largo con il rovescio.

15-15 Tsitsipas è costretto a colpire in controbalzo ma il suo dritto termina malamente in rete.

15-0 Finisce in rete il rovescio del russo.

1-1. A Rublev sta riuscendo tutto finora. Parità.

30-40 Back lungolinea spettacolare di Rublev dopo una risposta di rovescio altrettanto incredibile di Tsitsipas

30-30 Ennesimo ace del russo.

15-30 Largo il rovescio di Rublev.

15-15 Tsitsipas risponde sui piedi di Rublev e conquista il punto.

15-0 Dritto in avanzamento del russo e Tsitsipas finisce lungo con il rovescio.

1-0. Rublev manda in rete la risposta.

AD-40 Il greco sale a rete e chiude con una volée.

40-40 Buona prima di Tsitsipas. Cancellata dunque la palla break

30-40 Rublev risponde colpo su colpo ai rovesci del greco e poi trova un grande vincente con il dritto. PALLA BREAK PER IL RUSSO!

30-30 Finisce in rete il dritto di Tsitsipas.

30-15 il greco sale a rete e porta il russo all’errore.

15-15 Rovescio lungolinea di Rublev.

15-0 Il primo punto del secondo set è di Tsitsipas.

Rublev finora ha messo in campo addirittura 23 prime su 25 in campo. VERAMENTE ASSURDO!

4-6 SESTO ACE DI RUBLEV! DAVVERO ILLEGALE FIN QUI IL RUSSO AL SERVIZIO!

40-15 Il greco accorcia.

40-0 Il dritto del russo colpisce la riga. 3 SET POINT PER LUI!

30-0 Lungo il contropiede di dritto di Tsitsipas.

15-0 Prima e schiaffo al volo di dritto del numero 5 del ranking.

4-5. Altra risposta lunga di Rublev. Molto veloci ora i turni di battuta. Dopo il cambio di campo il russo servirà per il set.

40-0 Altro ace anche per il greco.

30-0 Lunga la risposta del russo.

15-0 Buon servizio di Tsitsipas.

3-5. Prima vincente del numero 5 del mondo. Clamoroso fin qui Rublev al servizio (19 prime su 20 in campo).

40-15 Quinto ace di Rublev!

30-15 Altro ace di Rublev.

15-15 Grande dritto di Tsitsipas che colpisce la riga.

15-0 Terzo ace della partita per il numero 5 del mondo.

3-4 Ace di Tsitsipas. Bella reazione del greco che finalmente porta a casa un game di servizio senza troppe difficoltà.

40-15 Incrocio delle righe per il greco con il servizio.

30-15 Buona prima del numero 4 del mondo.

15-15 Il greco vince uno scambio lunghissimo.

0-15 Esce il dritto di Tsitsipas.

2-4 ALTRO ACEEEE! Rublev tenta l’allungo.

40-0 Ace del russo. 3 palle del 2-4.

30-0 Altra ottima prima di Rublev.

15-0 Prima di servizio esterna e dritto vincente.

2-3. Lunghissimo il dritto di Tsitsipas. RUBLEV CONQUISTA IL PRIMO BREAK DELLA PARTITA!

30-40 Annullata la prima palla break con un ottimo servizio.

15-40 Rublev sale a rete mettendo in difficoltà Tsitsipas, il greco tenta il passante ma finisce lungo di molto. Altre 2 palle break per il russo!

15-30 Il russo comanda lo scambio e chiude con un dritto vincente.

15-15 Ancora doppio fallo per il greco.

15-0 Servizio e schiaffo al volo vincente da metà campo per Tsitsipas.

2-2. Altra ottima prima. Il match resta in equilibrio.

40-30 Buona prima del numero 5 del mondo.

30-30 Schiaffo al volo in contropiede dopo un ottimo servizio per il russo. Parità

15-30 Brutto doppio fallo di Rublev.

15-15 Il russo trova subito il pareggio.

0-15 Risposta fortunatissima del greco: la palla viene bloccata dal nastro e Rublev non può arrivarci.

2-1. Tsitsipas accelera e viene a rete, Rublev prova a spingere a sua volta ma il suo rovescio finisce lungo.

AD-40 Altro ace per il greco.

40-40 Rublev prende campo colpo dopo colpo e con il dritto trova un meraviglioso vincente.

AD-40 Secondo ace del game per Tsitsipas.

40-40 Risposta aggressiva del russo. Si va nuovamente ai vantaggi.

40-30 Il greco sbaglia lo smash da metà campo.

40-15 Grande costruzione del punto di Tsitsipas che chiude con un dritto angolato.

30-15 Il numero 4 del mondo accelera e per Rublev arriva l’errore.

15-15 Sbaglia il dritto Tsitsipas.

15-0 Ace anche del greco.

1-1. Stecca completamente Tsitsipas in avanzamento. Parità.

40-15 Ace del numero 5 del mondo.

30-15 Stavolta si ferma sul nastro il dritto di Rublev.

30-0 Il nastro blocca a rete il dritto del russo e il numero 4 del mondo non ci arriva.

15-0 Lungo il dritto del greco.

1-0. Lungo il dritto del russo. Tsitsipas si salva dopo aver annullato 3 palle break.

AD-40 Largo di poco il dritto lungolinea di Rublev.

40-40 Stavolta è vincente la salita a rete del numero 5 del ranking.

AD-40 Il russo prova a mettere in difficoltà il greco salendo a rete ma Tsitsipas si inventa un fantastico dritto lungolinea su cui Rublev non può arrivare.

40-40 Altro servizio e dritto vincente di Tsitsipas. Cancellata anche questa palla break.

40-AD Il nastro rallenta il dritto del greco, Rublev è costretto a colpire a rete e poi il numero 4 del mondo sbaglia il lob. Terza palla break per Rublev.

40-40 Servizio e dritto vincente del greco. Di nuovo parità.

40-AD Clamoroso doppio fallo di Tstitsipas. Altra palla break per Rublev.

40-40 Rublev sbaglia il colpo. Palla break annullata.

30-40 Il dritto di Tsitsipas finisce in rete. Subito palla break per il russo!

30-30 Contropiede di rovescio del numero 5 del mondo.

30-15 Il greco avanza ancora ma stavolta il russo lo infila con un rovescio lungolinea.

30-0 Tsitsipas attacca e il rovescio di Rublev finisce in rete.

15-0 È del greco il primo punto del match.

21.10 SI COMINCIA! Sarà Tsitsipas a servire per primo.

21.06 Inizia il riscaldamento!

21.02 I due tennisti stanno per fare il loro ingresso in campo, la tensione sale. Allacciate le cinture, tra poco si parte!

20.59 Vincere stasera sarà fondamentale per entrambi. Una sconfitta infatti potrebbe già compromettere il cammino verso le semifinali.

20.55 Per il greco questa sarà la terza partecipazione alle ATP Finals, mentre per il russo la seconda.

20.52 Tra i due tennisti ci sono addirittura 9 precedenti: 5 match sono andati a Tsitsipas, 4 al russo.

20.49 Dall’altra parte della rete ci sarà, invece, Rublev, anche lui reduce da un momento buio. Negli ultimi tornei il numero 5 del mondo è stato infatti eliminato nei secondi turni del Masters 1000 di Indian Wells e dell’ATP 250 di San Pietroburgo e nei primi turni dell’ATP 250 di Mosca e del Masters 1000 di Parigi-Bercy).

20.46 Il vincitore delle ATP Finals 2019 esordirà nel torneo dei ‘Maestri’ dopo alcune settimane difficili in cui è uscito sconfitto ai quarti di finale al Masters 1000 di Indian Wells e agli ottavi di finale all’ATP 500 di Vienna, prima di arrendersi clamorosamente nel primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa di un infortunio al gomito destro.

20.43 Nel primo incontro di giornata del Gruppo Verde, quello tra il serbo Novak Djokovic e il norvegese Casper Ruud, ad avere la meglio è stato il numero 1 del mondo con un netto 7-6 (4) 6-2 in un’ora e 33 minuti di gioco.

20.40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Andrey Rublev, secondo match del Gruppo Verde delle Nitto ATP Finals di Torino.

