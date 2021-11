CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Svizzera-Bulgaria match di qualificazione al Mondiale 2022, gli azzurri guardano con attenzione al match degli elvetici che vale il primo posto nel girone.

È arrivata l’ora decisiva che tutti attendono. Svizzera e Italia si giocano a distanza la qualificazione diretta ai Mondiali di Qatar 2022 per il primo posto nel girone. La seconda in classifica andrà ai playoff per tentare di giocare il prossimo torneo internazionale. L’Italia quindi sfida l’Irlanda del Nord, mentre, quindi la Svizzera contro la Bulgaria.

La Svizzera è riuscita a recuperare punti all’Italia, con la possibilità di giocarsi la qualificazione diretta ai Mondiali nell’ultima gara. In caso di arrivo a pari punti delle due squadre conterà la differenza reti e non gli scontri diretti. Al momento la situazione è di +2 per l’Italia, ma nel caso di totale parità andrà avanti la Svizzera per il gol in trasferta a Roma.

Partita: Svizzera-Bulgaria

Data: lunedì 15 novembre 2021

Orario: 20:45

Canale TV e Streaming: Solo per i residenti all’estero nei canali delle rispettive nazioni o nel caso del satellite RSI Svizzera.

PROBABILI FORMAZIONI di Svizzera-Bulgaria

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Schar, R.Rodriguez, Garcia; Freuler, Zakaria; Steffen, Shaqiri, Vargas; Okafor.

BULGARIA (4-2-3-1): Mihailov; Turitsov, A. Hristov, Dimitrov, Velkovski; Yankov, Chochev; Despodov, Nedelev, Kirilov; A. Iliev.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Svizzera-Bulgaria match di qualificazione al Mondiale 2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.