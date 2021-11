Resta tutto aperto nel Gruppo C delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2022: nella sfida giocata a Roma l’Italia ha pareggiato per 1-1 in casa contro la Svizzera ed ora saranno decisive le sfide di lunedì prossimo, con Nord Irlanda-Italia e Svizzera-Bulgaria.

Italia e Svizzera sono appaiate in classifica: il primo criterio in caso di arrivo a pari punti è la differenza reti generale, poi si considera il numero di gol segnati, infine gli scontri diretti, con gli elvetici avvantaggiati dal gol in trasferta siglato questa sera. L’Italia però è in vantaggio sia nella differenza reti, +11 contro +9, che nei gol segnati, 13 contro 11.

L’Italia ha due vie per qualificarsi ai Mondiali: nell’ultima gara fare più punti della Svizzera, oppure, in alternativa, nell’ultima gara fare gli stessi punti della Svizzera conservando una miglior differenza reti (al momento Italia +11, Svizzera +9) o un maggior numero di gol fatti (al momento 13 a 11 per gli azzurri). In caso di parità per differenza reti e gol fatti, allora entrerebbe in gioco lo scontro diretto che vedrebbe prevalere gli elvetici (0-0 a Basilea e 1-1 a Roma: decide il gol in trasferta).

L’ITALIA SI QUALIFICA AI MONDIALI 2022 SE…LE COMBINAZIONI

a) Vince con l’Irlanda del Nord e la Svizzera pareggia o perde con la Bulgaria.

b) Pareggia con l’Irlanda del Nord e la Svizzera perde con la Bulgaria.

c) Se vincono sia l’Italia sia la Svizzera, gli azzurri devono conservare un vantaggio di un gol nella differenza reti o, in caso di ulteriore parità, una rete in più riguardo ai gol fatti.

ESEMPI VARI

Irlanda del Nord-Italia 0-1 e Svizzera-Bulgaria 2-0: passano gli azzurri per differenza reti

Irlanda del Nord-Italia 0-1 e Svizzera-Bulgaria 3-0: passano gli elvetici per lo scontro diretto (parità differenza reti e gol fatti)

Irlanda del Nord-Italia 2-4 e Svizzera-Bulgaria 4-0: passano gli azzurri per il maggior numero di gol fatti

Foto: LaPresse