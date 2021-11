Playoff Mondiali calcio 2022: date, format, regolamento, chi parteciperà

Il giorno del giudizio. Ci siamo, questa sera conosceremo i nomi delle vincitrici dei dieci gironi che staccheranno il biglietto nella zona UEFA per i Mondiali 2022 di calcio in Qatar. Le seconde classificate, invece, saranno chiamate a disputare un doppio turno di playoff insieme a due ripescate dalla Nations League.

Germania, Francia, Belgio, Danimarca, Croazia, Spagna e Serbia si sono già matematicamente qualificate, mentre per l’Inghilterra è solo una questione matematica (basterà fare un punto contro San Marino). In questo discorso, come gli appassionati sanno, vi rientra la Nazionale italiana di Roberto Mancini che questa sera si gioca il tutto per tutto nell’ultima giornata a Belfast in Irlanda del Nord.

Una situazione non semplice per i campioni d’Europa che, in vetta al proprio raggruppamento con gli stessi punti della Svizzera, devono cercare di imporsi in trasferta e con un numero di gol non trascurabile per evitare sorprese (clicca qui per saperne di più). Gli elvetici, indietro nella differenza reti (prima discriminante in una situazione di parità nella graduatoria), avranno il vantaggio di affrontare tra le mura amiche la Bulgaria.

Nel caso in cui la trasferta nordirlandese non dovesse rispettare le condizioni, allora gli azzurri andrebbero ai playoff. Che cosa prevede il format? La formula prevede che le dieci seconde classificate e due formazioni provenienti dalla Nations League (non ancora qualificate ai Mondiali) si giochino tutto in due partite secche.

IL REGOLAMENTO

Le dieci seconde classificate dei gruppi UEFA e due ripescate dalla Nations League parteciperanno ai ripescaggi. Le dodici compagini si incroceranno in un doppio turno, su partita secca (in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente si tireranno i calci di rigore). Prima le semifinali, poi le sei vincitrici si sfideranno nelle tre decisive finali che assegneranno gli ultimi tre pass per i Mondiali.

LE DATE

Semifinali: 24-25 marzo 2022

Finali: 28-29 marzo 2022

LE QUALIFICATE AI PLAYOFF

– Portogallo

– Svezia

– Italia/Svizzera (ultima giornata: Irlanda del Nord-Italia, Svizzera-Bulgaria. Le due squadre sono a pari punti, azzurri con 2 gol di vantaggio nella differenza reti)

– Ucraina/Finlandia (Finlandia 11 punti, Ucraina 9. Differenza reti +2 e +1. Ultima giornata: Finlandia-Francia, Bosnia-Ucraina)

– Repubblica Ceca/Galles (Galles 14 punti, Repubblica Ceca 11. Differenza reti +5 e +3. Ultima giornata: Galles-Belgio, Repubblica Ceca-Estonia)

– Scozia

– Olanda/Norvegia/Turchia (Olanda 20, Norvegia 18, Turchia 18. Ultima giornata: Olanda-Norvegia, Montenegro-Turchia. La migliore vincerà il girone, la seconda ai playoff)

– Russia

– Polonia (dando per assodato che l’Inghilterra faccia almeno un punto contro San Marino)

– Macedonia del Nord

– Due ripescate dalla Nations League: Austria e sicuramente una tra Repubblica Ceca e Galles (ovvero quella che non sarà seconda nello specifico girone).

LE TESTE DI SERIE

Le migliori sei seconde classificate della fase a gironi saranno teste di serie nel sorteggio.

Foto: LaPresse