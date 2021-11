CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.13 Appuntamento a giovedì 4 novembre per i quarti di finale. Un saluto sportivo.

21.12 L’Italia dunque mette in cassaforte due medaglie sicure con Salvatore Cavallaro e Aziz Abbes Mouhiidine. Niente da fare, purtroppo, per Federico Serra. Segnali di forte ripresa per un movimento che da quasi due lustri boccheggiava.

21.10 Aziz Abbes Mouhiidine, nel 2021, ha vinto 12 incontri e ne ha persi due, uno con il russo Gadzhimagomedov, poi argento a Tokyo, ed uno proprio col cubano-spagnolo Reyes. Ad ogni modo non partirà assolutamente battuto: si può fare! E’ chiaro che servirà un match perfetto.

21.09 Emanuel Reyes vince per split-decision 4-1. Una decisione che non ci trova d’accordo, ma non è la prima volta…

21.08 Finisce qui. Talley ha mostrato un destro davvero molto potente. Basterà per vincere?

21.05 Attenzione, Talley fa suo il secondo round! Si deciderà tutto nella terza frazione!

21.00 Reyes si aggiudica nettamente la prima ripresa. Lo spagnolo sembra superiore (e non di poco) allo statunitense.

20.56 Tra poco la sfida tra lo spagnolo (cubano naturalizzato) Reyes e l’americano Talley. Da qui uscirà il rivale dell’azzurro in semifinale.

20.55 L’azzurro è apparso contratto nella prima ripresa, forse troppo teso per la posta in palio. Una volta che si è sciolto, ha veramente dato spettacolo, dimostrando una chiara superiorità sull’avversario.

20.53 Aziz Abbes Mouhiidine vince chiaramente con verdetto unanime. I cartellini dei giudici: quattro 30-27 ed un 29-28.

Terza ripresa a senso unico, Aziz Abbes Mouhiidine è in semifinale! Due medaglie sicure per l’Italia, stiamo rinascendo anche nella boxe! Eravamo a secco ai Mondiali dal 2013…

Fa male Mouhiidine col gancio destro.

GANCIO SINISTRO PERFETTO DI AZIZ!

Sinistro al corpo e gancio destro dell’azzurro, che ora si mette anche a saltellare a centro ring. Sta dominando!

UPPERCUT DESTRO DI AZIZ! Si sta scatenando, finalmente sta emergendo la sua superiorità!

Subito una combinazione destro-sinistro di Aziz.

TERZO ROUND!

TUTTI I GIUDICI ASSEGNANO LA RIPRESA AD AZIZ! Adesso deve solo evitare di essere contato o di prendere warning nella terza ed ultima frazione!

Sinistro-destro di Aziz, ripresa equilibratissima. Non sapremmo a chi assegnarla.

Pesante destro di Sanjeet, questo può pesare molto per il giudici. Mouhiidine reagisce con un sorriso, ha incassato bene.

Montante destro di Aziz e poi tremendo diretto sinistro!

Questa volta fa male il gancio destro dell’indiano.

Destro di Sanjeet, risponde subito l’italiano.

SECONDO ROUND

4 giudici su 5 assegnano la ripresa ad Aziz, ma bisogna fare di più. Finora è oggettivamente molto brutto come incontro.

Combinazione sinistro-destro dell’azzurro, che prova a salire di colpi.

Jab dell’indiano, risponde al corpo l’italiano.

A segno il destro di Mouhiidine.

Destro di Sanjeet.

L’azzurro fatica a trovare colpi puliti in avvio, l’indiano si mantiene a distanza.

PRIMO ROUND, VAI AZIZ!

20.40 Aziz Abbes Mouhiidine fa il suo ingresso sul ring, seguito da Sanjeet.

20.38 Ci siamo, è terminato il match precedente. Pochi istanti e sarà il momento dell’azzurro.

20.37 Mouhiidine è un pugile molto tecnico, rapido, dinamico nonostante la stazza (1,90 metri). Non ha il colpo del KO, ma ci si potrà lavorare in futuro, qualora (come ci auguriamo) decida di intraprendere la strada del professionismo dopo Parigi 2024.

20.35 Va però anche ricordato che Sanjeet fu sconfitto dall’italiano Matteo Girolamo lo scorso 4 marzo.

20.33 L’indiano è un avversario da prendere con le pinze, reduce da ben 9 vittorie consecutive tra i dilettanti. Tra gli altri ha sconfitto anche il veterano kazako Levit, mentre in questa rassegna iridata si è sbarazzato a sorpresa del russo Stotsky.

20.32 Mouhiidine ha 23 anni, Sanjeet 24.

20.30 Ben ritrovati amici di OA Sport. Tra pochi minuti inizierà il quarto di finale dei pesi massimi tra l’azzurro Aziz Abbes Mouhiidine e l’indiano Sanjeet Sanjeet.

18.18 Appuntamento intorno alle 20.30 per i quarti di finale dei pesi massimi tra Aziz Abbes Mouhiidine e l’indiano Sanjeet. A più tardi!

18.15 Split decision: Federico Serra si arrende 1-4 a Roscoe Hill. I cartellini dei giudici: 30-27, 30-27, 28-29, 30-27, 30-27. Non siamo per niente d’accordo, ma tant’è.

Termina un terzo round assolutamente ininfluente. I giudici hanno premiato Roscoe Hill, evidentemente abbagliati dalla tecnica del suo pugilato attendista e remissivo. Quanto accaduto nella seconda frazione ci ha detto che il pugilato rischia a ben donde l’esclusione dalle Olimpiadi, perché non è credibile.

INCREDIBILE! Ripresa assegnata a Hill, che di fatto ha vinto. Non abbiamo parole…

Di nuovo Serra! Non possono non assegnargli questo round…

Ancora a segno il sinistro dell’azzurro.

Bel montante sinistro di Serra.

Hill sempre ficcante con il jab sinistro.

Sinistro-destro al corpo di Serra.

DESTRO DI SERRA! Hill per un attimo alle corde!

Ancora un sinistro pesante di Serra!

Bel gancio sinistro di Serra, che prova a scuotersi.

SECONDO ROUND! Serra deve cambiare marcia adesso, altrimenti addio semifinale.

Hill si aggiudica giustamente la prima ripresa. Serra è andato quasi sempre a vuoto.

Serra fatica a trovare la distanza, Hill lo punisce col jab sinistro.

Come previsto, lo statunitense tende a pungere e scappare. Serra deve accorciare la distanza.

Subito il destro dell’americano.

PRIMO ROUND! Iniziato l’incontro!

18.02 Hill è più alto rispetto a Serra, dunque può far valere un maggiore allungo. Bisogna caricare a testa bassa…

18.01 Ecco finalmente i pugili, tra poco si comincia.

18.00 Qualche minuto di ritardo, i pugili non hanno ancora fatto il loro ingresso sul ring.

17.55 Roscoe Hill vanta 26 vittorie e 7 sconfitte da dilettante. 26-18 il computo per Serra, che ha un anno in più del rivale (27 a 26).

17.54 La boxe dello statunitense è molto tecnica. Un pugilato di rimessa: gioca molto con i piedi, schiva e va a segno sul tempo. Serra dovrà essere aggressivo e, soprattutto, preciso nel portare i colpi.

17.50 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 18.00 salirà sul ring Federico Serra per affrontare l’americano Roscoe Hill nei quarti di finale dei -51 kg.

15.25 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 18.00 per il quarto di finale dei -51 kg tra Federico Serra e l’americano Roscoe Hill. In serata attesa per il massimo Aziz Abbes Mouhiidine contro l’indiano Sanjeet.

15.22 Come da copione il cubano Hernandez Martinez ha spazzato via il malcapitato croato Veovic e sarà l’avversario di Salvatore Cavallaro in semifinale. Servirà una vera impresa da parte dell’azzurro, ma non avrà nulla da perdere.

15.18 Salvatore Cavallaro conoscerà a breve l’avversario della semifinale, che con ogni probabilità sarà il cubano Hernandez Martinez.

15.14 I cartellini dei giudici: 27-28, 26-29, 28-27, 27-28, 28-27. Cavallaro ha rischiato tantissimo nell’ultima ripresa, ma a nostro avviso aveva vinto nitidamente le prime due (alcuni giudici avevano visto un altro incontro forse…).

SIIIIIIIIIIIIIIII!! CAVALLARO VINCE PER SPLIT-DECISION 3-2! E’ in semifinale, dunque medaglia di bronzo sicura! L’Italia torna sul podio al Mondiali dopo 8 anni!

Viene inflitto un warning a testa. Finisce l’incontro. C’è da tremare, a nostro avviso Raiys si è aggiudicato l’ultimo round e potrebbe beffare l’azzurro per split-decision (3-2).

Destro pulito del kazako, che purtroppo sta vincendo quest’ultima ripresa.

Brutto taglio sulla fronte per il kazako, perde molto sangue. Viene medicato.

Raiys sta attaccando a testa bassa, Cavallaro deve fare attenzione.

TERZO ROUND

Dopo due riprese abbiamo due 20-18 per l’azzurro e tre 19-19.

Tre giudici assegnano la ripresa a Cavallaro, ma si deciderà tutto nell’ultima frazione!

Fase di corpo a corpo che sta vedendo prevalere l’asiatico, Cavallaro non deve cadere nella trappola.

Piccola interruzione, scarpa slacciata per il kazato.

Sinistro dell’azzurro!

Bel destro di Cavallaro!

Gancio destro di Cavallaro, risponde al corpo l’asiatico.

Subito un jab del kazako.

SECONDO ROUND

VA BENE! Quattro giudici su cinque assegnano la ripresa a Cavallaro, che è stato molto più preciso nei colpi, seppur meno potenti rispetto a quelli dell’asiatico.

Pesante gancio destro di Raiys, che sta salendo in cattedra.

Destro del kazako.

Ancora a segno Cavallaro, che poi scivola.

Fase di clinch.

Gancio destro dell’azzurro, replicato.

Subito un sinistro pulito di Cavallaro.

PRIMO ROUND! Iniziato il quarto di finale dei pesi medi!

14.58 Russia, Croazia, Guatemala, Giappone e Sri Lanka: queste le nazionalità dei cinque giudici.

14.57 Ci siamo, stanno per scendere sul ring Cavallaro ed il kazako Raiys.

14.55 L’Italia non ha qualificato pugili per le Olimpiadi a causa di criteri falsati dalla pandemia. Pugili come Serra, Cavallaro e Mouhiidine avrebbero ampiamente meritato il pass, ma non è stato concesso loro di prendere parte all’ultimo torneo disponibile, cancellato e sostituito da un ranking con poco senso.

14.52 Cavallaro giunse ai quarti di finale anche ai Mondiali 2019. Ora si tratta di compiere l’ultimo gradino che potrebbe dare un volto diverso alla carriera.

14.50 L’avversario di Salvatore Cavallaro sarà il kazako Nurkanat Raiys. Si tratta di un pugile scorbutico, come quasi tutti quelli provenienti da quell’area geografica, perché cerca sempre di indirizzare l’incontro sul corpo a corpo, avanzando a testa bassa e con poca tecnica.

14.47 E’ in corso il combattimento tra il kazako Zhussupov ed il mongolo Baatarsuck. A seguire toccherà a Salvatore Cavallaro.

14.45 Giornata delicatissima dedicata ai quarti di finale: una vittoria garantirebbe un sicuro posto sul podio. All’Italia una medaglia nella rassegna iridata di boxe manca dal 2013.

14.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dei Mondiali Aiba 2021 di boxe.

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale dei Mondiali AIBA di boxe in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado, in Serbia.

Tre gli azzurri giunti fino a questo punto dei vari tornei iridati che si stanno svolgendo nella principale delle arene serbe. Il primo a salire sul ring sarà Salvatore Cavallaro, che nella parte finale della sessione diurna sarà opposto, nei 75 kg, al kazako Nurkanat Raiys per migliorare quanto fatto due anni fa.

Alle 18:00, in esatta apertura di programma per quel che concerne la sessione pomeridiana tendente al serale, Federico Serra tornerà tra le corde nella categoria dei 51 kg. Per lui c’è l’americano Roscoe Hill sulla strada verso un penultimo atto che, per lui, avrebbe davvero un grande significato.

Infine sarà la volta di Aziz Abbes Mouhiidine, che fin dall’inizio è sempre risultato essere l’uomo di punta della spedizione italiana. Bravo a superare ostacoli difficili per arrivare ai quarti, avrà a che fare nei 92 kg con l’indiano Sanjeet Sanjeet (non è un errore, si chiama realmente in maniera identica con nome e cognome).

I quarti di finale dei Mondiali di boxe partiranno alle ore 13:00, italiani previsti rispettivamente intorno 15:15 (Cavallaro), alle 18:00 (Serra) e tra le 20:30 e le 21:00 (Mouhiidine). Noi vi aggiorneremo in tempo reale relativamente agli incontri degli azzurri. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

