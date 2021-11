Boxe, Federico Serra domina Da Silva e approda ai quarti di finale ai Mondiali!

Federico Serra è il secondo italiano di giornata a qualificarsi per i quarti di finale ai Mondiali AIBA di boxe in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado, in Serbia. Il ventisettenne di Porto Torres, negli ottavi dei 51 kg, si impone nettamente nei confronti del brasiliano Ronaldo Da Silva, accogliendo un rotondo verdetto unanime dei giudici (tre 30-27 e due 29-28, ma la sostanza non cambia: 5-0). Adesso per lui ci sarà l’americano Roscoe Hill.

Nel primo round Serra riesce sempre a contenere bene Da Silva, non consentendo al sinistro del brasiliano di raggiungerlo spesso e, contemporaneamente, trovando delle combinazioni efficaci che convincono i giudici (quintuplo 10-9).

L’italiano continua a tenere in mano la situazione nella seconda ripresa, in cui più ancora dei pugni sfrutta l’agilità delle gambe, oltre a essere in grado di girare in un lampo situazioni in cui è il brasiliano a cercare la fase offensiva. Da Silva le prova tutte, vanamente, per entrare nella guardia di Serra, ma non ci riesce: il risultato è un altro quintuplo 10-9. Il terzo round è di pura gestione, con il sudamericano che qualcosa riesce a racimolare, ma ormai tardi.

Dopo l’ingresso nel terzultimo atto sia di Salvatore Cavallaro nei 75 kg che di Serra or ora, toccherà a Gianluigi Malanga, più tardi, tentare l’en plein italiano nella categoria fino a 63.5 kg. Il tutto con Aziz Abbes Mouhiidine che li aspetta, e con un bilancio che nelle vette è già migliore del 2019.

Foto: FPI