LIVE Boxe, Mondiali 2021 in DIRETTA: Cavallaro, Serra e Mouhiidine a caccia di una storica semifinale

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale dei Mondiali AIBA di boxe in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado, in Serbia.

Tre gli azzurri giunti fino a questo punto dei vari tornei iridati che si stanno svolgendo nella principale delle arene serbe. Il primo a salire sul ring sarà Salvatore Cavallaro, che nella parte finale della sessione diurna sarà opposto, nei 75 kg, al kazako Nurkanat Raiys per migliorare quanto fatto due anni fa.

Alle 18:00, in esatta apertura di programma per quel che concerne la sessione pomeridiana tendente al serale, Federico Serra tornerà tra le corde nella categoria dei 51 kg. Per lui c’è l’americano Roscoe Hill sulla strada verso un penultimo atto che, per lui, avrebbe davvero un grande significato.

Infine sarà la volta di Aziz Abbes Mouhiidine, che fin dall’inizio è sempre risultato essere l’uomo di punta della spedizione italiana. Bravo a superare ostacoli difficili per arrivare ai quarti, avrà a che fare nei 92 kg con l’indiano Sanjeet Sanjeet (non è un errore, si chiama realmente in maniera identica con nome e cognome).

I quarti di finale dei Mondiali di boxe partiranno alle ore 13:00, italiani previsti rispettivamente intorno 15:15 (Cavallaro), alle 18:00 (Serra) e tra le 20:30 e le 21:00 (Mouhiidine). Noi vi aggiorneremo in tempo reale relativamente agli incontri degli azzurri. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Florent Lepage (Boxing Road to Tokyo)