Boxe, Salvatore Cavallaro e Aziz Abbes Mouhiidine pronti per un nuovo match da pro’! Definiti data e sede

Salvatore Cavallaro ha fatto il proprio debutto tra i professionisti lo scorso 26 ottobre, quando si impose con verdetto unanime contro Omar José Leones Loiz presso il Centro Commerciale Porte di Catania. L’affermazione in terra siciliana, ottenuta dopo sei round, era stata decisamente positiva per il ribattezzato Occhi di Tigre, che lo scorso anno perse ai sedicesimi di finale alle Olimpiadi di Parigi 2024 tra gli 80 kg. Il 30enne vanta nel proprio palmares una medaglia di bronzo ai Mondiali (nel 2021) e tre bronzi agli Europei (2015, 2017, 2022), sempre tra i 75 kg.

Salvatore Cavallaro ha annunciato la data e la sede del suo secondo incontro tra i professionisti: l’appuntamento è per domenica 15 febbraio al PalaSpedini di Catania, sempre nella sua città natale. L’avversario verrà comunicato prossimamente, come verrà svelato in futuro il rivale di Aziz Abbes Mouhiidine: il due volte argento iridato tra i pesi massimi indosserà nuovamente i guantoni dopo il successo ottenuto lo scorso 8 novembre contro Franco Catena al PalaBaldinelli di Osimo, pronto per il secondo match da professionista. Alla riunione parteciperanno anche Claudio Kraiem, Peppe Rubino, Francesco Ingallinera, Merry Di Bari.

Cavallaro ha scritto sui social: “Sono un olimpionico, ho combattuto nei più grandi palazzetti d’Europa e del mondo. Ho sudato, ho vinto, ho perso… ma non ho mai smesso di credere in me stesso e nella mia città. Oggi ho scelto di tornare dove tutto è iniziato. Voglio combattere a Catania, davanti al mio popolo, perché ogni sacrificio che ho fatto lo devo alla mia terra e alla mia gente. Il 15 febbraio sul ring ci sarò io… E davanti a me ci sarà un altro olimpionico, Aziz Abbes “Hurricane”. Due atleti che hanno rappresentato la loro nazione ai Giochi Olimpici. Due pugili che hanno fame di vittoria. Due guerrieri pronti a dare tutto“.