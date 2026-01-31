Boxe, Mouhiidine e Cavallaro tornano sul ring da pro’: sfide in salsa messicana a Catania

Aziz Abbes Mouhiidine e Salvatore Cavallaro disputeranno il loro secondo incontro da professionisti il prossimo 15 febbraio al PalaSpedini di Catania. I due pugili italiani, che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024, si rimetteranno in gioco dopo i rispettivi esordi vincenti nel pugilato d’elite, cercando di farsi strade nelle rispettive categorie.

Il campano, già argento ai Mondiali 2021 e 2023 tra i pesi massimi, esordì con un successo ai punti contro l’argentino Franco Catena lo scorso 8 novembre a Osimo e proseguirà il proprio cammino tra i massimi leggeri incrociando il messicano Roberto Medina Aguirre (5 vittorie e 4 sconfitte).

Avversario messicano anche per Salvatore Cavallaro tra i supermedi: il bronzo iridato 2023 incrocerà i guantoni con Alexander Alfallo (11-9). Suo cugino Salvatore Cavallaro (sono omonimi) esordirà tra i professionisti da peso medio fronteggiando Castaneda Dominguez (9-8-2). Appuntamento a partire dalle ore 19.00 per le attesissima sfide in cui saranno impegnati i ribattezzati Hurricane e Occhi di Tigre.