Dopo tre edizioni annullate a causa della pandemia, il GP di Cina di Formula 1 si disputerà almeno fino al 2025, a seguito dell’ufficializzazione dell’accordo tra il Circus ed il circuito di Shanghai, che tornerà proprio nell’autodromo del Jiading.

“E’ una grande notizia per i tifosi, vogliamo una partnership a lungo termine e torneremo non appena le condizioni ce lo permetteranno“, ha dichiarato il CEO di F1, Stefano Domenicali, nelle parole riportate da Sky Sport, con l’ex Team Principal della Ferrari che ha lasciato intendere spiragli per ulteriori collaborazioni nel prossimo futuro.

La Cina ha fatto pianta stabile nel calendario mondiale dal 2004 al 2019, ma negli ultimi due anni è dovuta uscire per cause legate al covid, tanto da non essere inclusa neanche per la rassegna 2022. “Siamo dispiaciuti di non aver potuto inserire in calendario la Cina nel 2022 a causa della pandemia, ma torneremo non appena le condizioni lo permetteranno“, ha concluso Domenicali.

