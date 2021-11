Moto3, risultati FP3 GP Algarve: McPhee detta il passo davanti a Foggia, sesto Acosta

Restano invariate le forze in campo al termine delle terza sessione di prove libere del GP dell’Algarve per quanto riguarda la Moto3. Dennis Foggia (Leopard) e Pedro Acosta (KTM) si marcano a vicenda alla vigilia di una qualifica che si preannuncia serratissima.

Il miglior tempo è stato registrato dal britannico John McPhee (Sprinta) in 1.47.775 con 55 millesimi di scarto su Foggia. Il #7 di Leopard ha mostrato nel finale solido passo gara rispondendo ad Acosta, perfetto nei primi minuti della sessione con una serie di passaggi incredibile.

Il giapponese Tatsuki Suzuki (SIC58) completa terzo davanti allo spagnolo Izan Guevara (Aspar) ed al ceco Filip Salač (Prüstel GP), rispettivamente in quarta ed in quinta piazza con oltre 3 decimi di ritardo dallo scozzese di Sprinta. Alle loro spalle di colloca Acosta che nel finale non ha sfruttato la scia dei rivali.

Il #37 di KTM, leader del Mondiale alla vigilia della seconda tappa portoghese del 2021, paga 315 dalla prima posizione della FP3, pronto a rifarsi nell’importante turno di questo pomeriggio. Il giapponese Ayumu Sasaki (KTM) completa al sesto posto con 12 millesimi di vantaggio su Andrea Migno (Snipers), rallentato ieri da un serio problema per il motore.

Il sudafricano Darryn Binder (Sprinta) e Sergio Gargia (Aspar) chiudono nell’ordine la Top10 ed accedono direttamente alla Q2. 15° posto nella classifica combinata per il nostro Niccolò Antonelli (Esponsorama), out dalla Top14 per soli 70 millesimi.

La sessione è stata contraddistinta da un forte vento, una condizione totalmente differente rispetto a ieri. Il meteo dovrebbe migliorare questo pomeriggio in occasione delle qualifiche ufficiali, previste pochi minuti dopo la FP3 della Moto2.

RISULTATO FP3 GP ALGARVE MOTO3

1 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 241.0 1’47.775

2 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 241.6 1’47.830 0.055 / 0.055

3 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 243.2 1’47.953 0.178 / 0.123

4 28 Izan GUEVARA SPA MuchoNeumatico GASGAS Aspar Team GASGAS 240.5 1’48.048 0.273 / 0.095

5 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 235.8 1’48.052 0.277 / 0.004

6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 238.4 1’48.090 0.315 / 0.038

7 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 246.0 1’48.172 0.397 / 0.082

8 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 239.4 1’48.184 0.409 / 0.012

9 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 244.8 1’48.228 0.453 / 0.044

10 11 Sergio GARCIA SPA MuchoNeumatico GASGAS Aspar Team GASGAS 241.0 1’48.233 0.458 / 0.005

11 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 238.4 1’48.371 0.596 / 0.138

12 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 241.6 1’48.380 0.605 / 0.009

13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 238.9 1’48.450 0.675 / 0.070

14 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 239.4 1’48.456 0.681 / 0.006

15 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 238.9 1’48.547 0.772 / 0.091

16 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 234.2 1’48.561 0.786 / 0.014

17 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 241.6 1’48.618 0.843 / 0.057

18 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 238.9 1’48.640 0.865 / 0.022

19 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 237.3 1’48.677 0.902 / 0.037

20 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 231.2 1’48.833 1.058 / 0.156

21 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 241.0 1’48.933 1.158 / 0.100

22 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 231.7 1’48.934 1.159 / 0.001

23 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 236.3 1’49.035 1.260 / 0.101

24 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 236.3 1’49.310 1.535 / 0.275

25 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 237.8 1’49.347 1.572 / 0.037

26 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 237.8 1’49.926 2.151 / 0.579

27 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 239.4 1’50.076 2.301 / 0.150

28 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 227.8 1’51.456 3.681 / 1.380

Foto: MotoGP Press