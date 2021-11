F1, GP Brasile 2021: orari prove libere e qualifiche, programma, tv, streaming 12 novembre

Domani, venerdì 12 novembre, a Interlagos va in scena la prima sessione di prove libere e soprattutto la qualifica valevole per il Gran Premio del Brasile 2021, quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si gareggia con il nuovo format già sperimentato quest’anno a Silverstone e Monza, che prevede le qualifiche al venerdì e poi la Sprint Race al sabato.

Weekend che entra quindi subito nel vivo all’Autodromo “José Carlos Pace” di San Paolo, con la sfida mondiale tra Red Bull e Mercedes apertissima e sempre più infuocata. Per quanto riguarda il campionato piloti, fari puntati sul confronto diretto tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con quest’ultimo staccato attualmente di 19 punti dal rivale olandese dopo la doppia sconfitta di Austin e Città del Messico.

Tutte le sessioni del venerdì di Interlagos verranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre non è prevista la copertura televisiva in chiaro (nemmeno in differita) su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le sessioni con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un momento della sfida per il titolo tra Verstappen e Hamilton.

Di seguito la programmazione televisiva completa di domani per il GP Brasile 2021:

PROGRAMMA FP1 E QUALIFICHE GP BRASILE F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Venerdì 12 novembre

ore 16.30-17.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 20.00, F1, Qualifiche, diretta

Foto: Lapresse