MotoGP, GP Valencia 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 12 novembre

Tutto è pronto per il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio della Comunitat Valenciana, diciottesimo ed ultimo appuntamento del Motomondiale 2021. Il tracciato intitolato a Ricardo Tormo sarà il consueto scenario del “rompete le righe finale” che, vedendo le premesse, sarà un lungo e grandioso addio a Valentino Rossi.

Per il resto, infatti, gli spunti sono pochi. In MotoGP Fabio Quartararo si è già laureato matematicamente campione, con Francesco Bagnaia che cercherà di vincere ancora dopo lo splendido weekend di Portimao 2. In Moto2 l’australiano Remy Gardner deve gestire 23 punti di vantaggio sul compagno di squadra Raul Fernandez mentre in Moto3 Pedro Acosta ha matematicamente chiuso i conti settimana scorsa, respingendo l’assalto all’arma bianca di Dennis Foggia.

Guarda il GP di Valencia di MotoGP live su DAZN

IN TV – Il venerdì del GP di Valencia sarà trasmesso da Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). In streaming si potrà seguire su SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di tutti i turni.

PROGRAMMA GP COMUNITAT VALENCIANA 2021-MOTOMONDIALE

Venerdì 12 novembre

Ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1

Ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1

Ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1

Ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

Ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Repliche FP2 MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 17.00 e 23.00

Replica FP2 Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 21.15

Replica FP2 Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 19.45

Foto: La Presse